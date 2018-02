Høie varsler gjennomgang etter NRK-avsløring

– Ut fra informasjonen vi har mottatt, synes ikke avtalen å være i strid med eierkravene vi har stilt, skriver Høie i en e-posten til NRK.

Ministeren påpeker at det er styrene i hvert helseforetak som inngår avtaler ved ansettelse, og at det derfor ikke er utarbeidet noen standard ansettelsesavtale fra departementets side – foruten om at avtalen skal være innenfor statens retningslinjer.

– Jeg vil på bakgrunn av denne saken likevel vurdere behovet for endringer i eierkravene mine overfor helseforetakene, opplyser Høie.

– Flere krever en gransking, er det aktuelt?

– De aktuelle avtalene er åpne og omtalt i årsregnskapene til de regionale helseforetakene.

– Umulig å annullere UNN-direktørens sluttavtale

Advokat Thomas Benson sier det ikke går an å annullere avtalen Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Det er juridisk umulig å annullere denne avtalen. At man kan endre retningslinjene er en ting, men denne avtalen er bindende, og ikke ugyldig på noen måte.

Det sier arbeidsrettsekspert og advokat Thomas Benson, som mener Senterpartiet ikke kommer noen vei i forsøkene på å gjøre om sluttavtalen til Tor Ingebrigtsen.

Benson er kjent med avtalen til Ingebrigtsen, og heller kaldt vann i årene til Kjersti Toppe (Sp). Tirsdag kveld ga hun uttrykk for at Ingebrigtsens avtale kunne omgjøres.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jeg er sterkt kritisk til vedtaket fra styret. Jeg vil at helseministeren griper inn og gir andre signal, slik at dette eventuelt kan omgjøres, og i hvert fall hindre at lignende situasjoner kan oppstå i fremtiden, sa Toppe til NRK tirsdag kveld.

I dag leverte Toppe og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen et representantforslag for å endre reglene og praksisen for slike sluttavtaler.

UNNs kommentarer til avtalen Ekspandér faktaboks Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge skriver følgende tileggsinformasjon til Tor Ingebrigtsens Arbeids- og sluttavtale som administrerende direktør: Arbeidsavtalen er gjeldende som utgangspunkt, med sluttavtalen som et supplerende tillegg.

Tor Ingebrigtsen var fast ansatt som avdelingsoverlege og avdelingsleder på nevrokirurgisk avdeling i UNN da han tiltrådte stillingen som direktør i 2007. Han hadde på tiltredelsestidspunkt hatt permisjon i knapt to år for å arbeide som fagdirektør i Helse Nord RHF. Ingebrigtsen var i tillegg fast ansatt som professor II i nevrokirurgi ved UiT, Norges arktiske universitet. Dette ansettelsesforholdet har vært videreført som en 10 % bistilling gjennom hele direktørperioden, og Ingebrigtsen har i direktørperioden veiledet PhD-studenter og bidratt til om lag 40 vitenskapelige publikasjoner.

Da Ingebrigtsen tiltrådte stillingen som administrerende direktør, sa han opp stillingen som avdelingsleder, men det faste ansettelsesforholdet i UNN ble videreført. Det er viktig for UNNs lederrekruttering å sikre jobbtrygghet for ledere. Derfor er det vanlig praksis å inngå arbeidsavtaler som sikrer ledere overgang til tidligere helsefaglig stilling eller annen omforent stilling når oppdraget som leder avsluttes.

Tor Ingebrigtsens arbeidsavtale slår fast at styret har rett til å beslutte fratredelse i direktørstillingen, og at Ingebrigtsen i så fall har rett til å fortsette i rådgiverstilling eller annen omforent stilling frem til ordinær pensjonsalder.

Det ble som et alternativ avtalt at Ingebrigtsen etter nærmere avtale med UiT kan tiltre en UNN-finansiert stilling som professor I ved det Helsevitenskapelige fakultet. En slik avtale er så langt ikke inngått, men Tor Ingebrigtsen ønsker primært å benytte seg av dette alternativet.

Arbeidsavtalen regulerer i begge alternativene lønnen til 85 % av lønnen som administrerende direktør på fratredelsestidspunktet.

Begge alternativene medfører normal arbeidsplikt frem til pensjonsalder.

Det foreligger ingen pensjonsavtale utover vanlig offentlig tjenestepensjon.

Innenfor normalen

Avtalen Ingebrigtsen har inngått med UNN betyr at 55-åringen beholder direktørlønnen på 1,9 millioner kroner ut året. Etter dette får han gå inn i en forskerstilling med 85 prosent av lønnen, betalt av UNN.

Benson sier at det er forskjell på sluttvederlag og fratredelsesopsjonen, som Ingebrigtsen har i kontrakten sin. Han sier at avtalen er lukrativ, men at den er like fullt gyldig.

– Sluttvederlaget er helt balansert og normalt, når det er innenfor 12 måneder som retningslinjene sier. Overgangen til en professorstilling ved universitetet er derimot noe spesiell, siden ansettelsesforholdet er så langt, og lønnen er så høy.

Når det gjelder Stortingets kommende forsøk på å endre retningslinjene for lederlønninger, advarer Benson mot å legge seg for mye opp i forholdene.

– Når du har vedtatt en foretaksmodell, så gir du egentlig litt avkall på styringsretten din. Stortinget skal være litt forsiktig med å detaljregulere et styre, men dette er politikk.

Vil endre modellen

Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen vil nå fremme et forslag som skal endre regelverk og praksis rundt sluttavtaler og retrettstillinger.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Dette er retningslinjene som Toppe og Lundteigen mener UNN-styret har brutt.

I representantforslaget står det at avtalen til Tor Ingebrigtsen strider mot fastsatte regelverk. Dette fordi sluttvederlag ikke bør benyttes når lederen selv har tatt initiativ til oppsigelsen.

Videre står det at virksomheter som helseforetak skal være restriktive med å inngå såkalte retrettstillinger, som Ingebrigtsen har fått i dette tilfellet.

UNN hadde styremøte i dag, men konstituert styreleder Eivind Mikalsen ville ikke stille til intervju med NRK.

Forslagsstillerne Toppe og Lundteigen foreslår at: