Anita og Benny sa ja på toppen av Norges nasjonalfjell

– Etter 20 år sammen var det vel på tide. Og skulle vi gifte oss så måtte det jo være på toppen av Norges nasjonalfjell, Stetinden, sier Anita Husveg.

Denne sommeren giftet hun seg med Benny Almli 1392 meter over havet.

Sammen hadde de to blitt enige om at dersom de noen gang skulle smies i Hymens lenker, så skulle det ikke være noe tradisjonelt bryllup.

– Det måtte jo være på tur.

TURGLADE: Anita Husveg og Benny Almli har alltid vært glade i å gå på tur. Da det ble snakk om ekteskap var det aldri noen tvil om at det skulle skje utendørs. Foto: Privat

Før jul hadde Anita kjøpt mannen et gavekort på en guida tur opp på Norges nasjonalfjell, Stetinden. Det gjorde at Benny ønsket å slå to fluer i en smekk.

Alkoholfri champagne og polarbrød med smøreost

I all hemmelighet pakket paret fra Mo i Rana med seg turutstyr og reiste til Narvik. Kun turguidene, forloverne og de som skulle utføre seremonien fikk vite om det som skulle skje.

En relativt slakk bakke etterfulgt av en luftig klatretur. Paret sto på toppen av fjellet 14. juli og ga hverandre ett «ja».

Gjengen drakk et glass alkoholfri champagne og spiste polarbrød med smøreost før de dro ned igjen.

– Så var det pizza på hotellet i Kjøpsvik når vi kom ned, for det var de serverte. Det var bryllupsmiddagen, ler Anita.

TURFØLGET: Anita og Benny sitter mellom Lena Hope og Lars Normann Andersen på Stetind etter bryllupet. Hope var med som vitne mens Andersen gjennomførte seremonien. Foto: Privat

Det første bryllupet

I fjor økte antall par som valgte å gifte seg. Etter to år med pandemi var det nærmere 21.000 par som valgte å gi hverandre sitt ja, viser en oversikt fra SSB.

Det har aldri før vært så mange som har valgt borgerlig bryllup, over 9400 par valgte å gifte seg uten at det var noen religiøs seremoni eller andre livssynssamfunn involvert.

Før paret fra Rana giftet seg sendte de en e-post til Narvik kommune for å spørre om noen derfra kunne tenkt seg å vie dem på toppen av Stetind.

Den idéen synes assisterende rådmann Lars Norman Andreassen i Narvik kommune hørtes spennende ut, selv om han ikke er noen erfaren fjellklatrer.

– Jeg har prøvd det før, men ikke så luftig som det her.

IKKE I STILLINGSBESKRIVELSEN: Assisterende rådmann Lars Norman Andreassen, her sammen med kultursjef Lena Hope, sier det var en spesiell henvendelse å få:– Det står ikke akkurat i stillingsbeskrivelsen, nei. Foto: PRIVAT

Andersen er trolig den første som har viet noen på toppen av Stetind.

– Nå har jeg hvert fall stemplet med stemplet fra Narvik kommune på toppen av Stetind. Så da kan man se det, at der har vi vært.

– Hvorfor sa dere ja til dette her?

– Vi sa ja først og fremst for å være på tilbudssiden. Det er jo noen som ønsker å gifte seg på en litt spesiell plass, og dette her var nok den mest spesielle plassen jeg har vært med på, sier Andersen.

Hvert år vier de rundt 50 par. Det vanligste er å gifte seg på rådhuset, men de har også vært i hager, hytter og på litt mindre krevende fjelltopper.

– Dere er gærne

Etter seremonien la det nybakte ekteparet ut et bilde av det som nettopp hadde skjedd på toppen av Stetind.

Tilbakemeldingene lot naturlig nok ikke vente på seg.

– Det var jo en del som var overrasket. Og så var det en del som sa «Dere er gærne». Men om det var på grunn av turen eller bryllupet er jeg ikke sikker på, sier Anita.

20 ÅR SAMMEN: Anita og Benny var sammen i 20 år før de giftet seg på toppen av Stetinden. Foto: Privat

Hun og Benny har to barn sammen, som heller ikke hadde fått vite om giftermålet før selve seremonien var unnagjort.

De skulle gjerne ha sett at foreldrene hadde et litt større bryllup med en fest.

– Om vi samles noen venner på en fest i ettertid så er nå det greit, men jeg ville ikke ha en fest som heter bryllup, sier Anita.

– For min del så tar jeg gjerne en god fest, men ikke en sånn veldig formell fest.

KANSKJE FEST:– Det kan jo hende det blir en fest etter hvert, sier Anita. Men noen stor formell bryllupsfest, det blir det ikke. Foto: Privat