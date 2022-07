En regnværsdag i mai sto australske Luvia Liang og Neil Caga klare for å gi hverandre løfter om samhold i gode og vonde dager.

Utførelsen av denne løfteutvekslingen var imidlertid noe utradisjonell.

De valgte nemlig å reise rundt halve kloden for å gjennomføre vielsen.

Ferden gikk fra Sidney i Australia til Nusfjord i Lofoten.

EN ØNSKEDESTINASJON: Luvia Liang hadde lenge et ønske om å reise til Lofoten. Foto: Christin Eide

Korona

– Vi skulle egentlig ha et bryllup i Australia med alle våre venner og hele familien, forteller Liang.

Liang har opprinnelse fra Kina og har derfor mye familie i det østasiatiske landet.

Skuffelsen var stor da koronarestriksjonene hindret blant annet brudens foreldre i å reise fra Kina til Australia.

Paret begynte så å tenke annerledes.

– Om familien min ikke kan komme til bryllupet, kan vi like så godt dra til en plass vi virkelig elsker, bestemte Liang og hennes daværende forlovede seg for.

Planen ble derfor å kombinere seremonien og bryllupsreisen i en lengre tur til Europa.

Minneverdig bilde

For noen år siden scrollet Liang på en kinesisk app, tilsvarende Instagram. Der kom hun over et bilde som hun forelsket seg i.

Bildet var fra Reine i Lofoten.

NATUR: Reine ligger nesten ytterst på Lofotenhalvøya. Foto: Sondre Skjelvik

– Lysene og fjellene var helt fantastiske.

– Dit skal jeg dra en gang, sa Liang da til seg selv.

Bildet ble værene i hodet hennes og da paret bestemte seg for at de skulle til Europa, visste Liang at hun måtte dra til Lofoten.

Snø i mai

I forkant av reisen var Liang i kontakt med bryllupsfotografen Christin Eide. De diskuterte blant annet været, da det ville ha innvirkning på både bryllupsbildene og hvilke klær australieren skulle pakke med seg.

– Hun sa at det ville være vår med en temperatur på mellom 10 til 15 grader.

VARIERTE VÆRFORHOLD: Mellom regnskurene knipset brudeparet bilder i vakre omgivelser. Foto: Christin Eide

– Jeg ble veldig overrasket da jeg kom og det fortsatt snødde, men det gjorde ingenting fordi det ble enda finere, sier den nygifte kvinnen i et intervju med NRK.

På selve bryllupsdagen var været svært skiftende, ifølge Liang.

– Vi måtte følge med på værmeldingene hele tiden og gripe sjansen så fort det lysnet.

Bilferie

Også tyske Lisa Bley og Max Haupt bestemte seg for å vende nesen nordover da de skulle gifte seg.

Sammen med sitt ett år gamle barn pakket de full bilen og kjørte fra Leipzig i Tyskland til Lofoten.

– Det var egentlig ganske spontant, vi fikk en måned permisjon fra jobb på grunn av barnet vårt, forteller Haupt.

FERIE OG BRYLLUP: Lisa Bley og Max Haupt kjørte gjennom Danmark, Sverige og Norge før ferien endte med et bryllup i Lofoten. Foto: Amir Krieger

Ville til Skandinavia

Paret hadde aldri vært i Norge før. Også de ble lokket av vakre bilder på sosiale medier.

– Vi hadde veldig lyst til å dra til Skandinavia, så kjæresten min undersøkte flere destinasjoner.

– Det ble fort klart at vi ville til Nord-Norge, vi så på både Senja og Lofoten, sier Haupt.

Det tyske paret begrenser seg dog ikke til kun et bryllup.

På samme dato året etter har de invitert til storbryllup i hjembyen.

– 7. juli er en spesiell dag, og neste år er det en fredag. Det er perfekt for å feire, sier den lattermilde tyskeren.

Stor pågang

Kristine Sandmæl er prost i Lofoten og opplever stor pågang av par som ønsker å gifte seg i Lofoten.

GLEDELIG: Prost Kristine Sandmæl er glad for at mange ønsker å gifte seg i Lofoten. Foto: Olufsen Media

I år skal i overkant av femti par gifte seg i Lofoten prosti, informerer Sandmæl.

Av de er omtrent fem par fra andre land.

Hun mener det er ulike årsaker til at folk velger å legge vielsen i Lofoten.

– Noen ganger har de vært på ferie her tidligere og vil tilbake eller så planlegger de en reise til Lofoten og så bestemmer de seg for å gifte seg samtidig.

– Uansett årsak er det veldig hyggelig at de velger Lofoten, sier Sandmæl.

Hun forteller at par av alle aldre og bakgrunner kommer til Lofoten, men spesielt mange friluftsinteresserte.

– De har ofte ikke med seg så mange gjester. Det hender at også vi må stille med vitner til vielsen.

Fjord, fjell, daler og storby

– Å gifte seg er noe helt spesielt og mange ønsker å reise bort for å få unike opplevelser rundt den store dagen, skriver kommunikasjonsleder i Visit Norway, Sebina Stegavik, i en e-post til NRK.

NYE OPPLEVELSER: Kommunikasjonsleder i Visit Norway, Sebina Stegavik, mener mange ønsker å reise bort for å få unike opplevelser. Foto: Visit Norway

Ifølge Stegavik finnes det ikke bedre omgivelser for et mer eventyrlig bryllup enn Norge.

Visit Norway mener det samme og har kjørt en oppfordringskampanje for å få gifteklare og eventyrlystne turister til Norge.

– Hva er vel mer romantisk enn å gifte seg i vakre naturomgivelser? Norge kan by på både fjord, fjell, daler og storby, sier kommunikasjonslederen.