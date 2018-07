«Alle» bruker feil navn på Norges nasjonalfjell

Tysfjord kommune selv, Visit Norway, Nordland fylkeskommune og nesten alle andre, NRK også, har rotet det til i alle år.

Det 1392 meter høye fjellet i Tysfjord kommune, som i 2002 ble kåret til Norges nasjonalfjell av Reiseradioens lyttere, heter offisielt ikke Stetind som alle har trodd, men Stetinden.

Her har altså de fleste tatt feil av ubestemt og bestemt form.

– Grunnen til at skrivemåten av navnet er fastsatt med bestemt form, er at bestemt form blir brukt i den nedarva lokale uttalen av navnet. Ubestemt form, altså Stetind, er feil og skal ikke brukes av det offentlige, for eksempel av NRK, sier navneansvarlig for Nord-Norge i Kartverket, Aud-Kirsti Pedersen.

Kartverket om rett skrivemåte av Stetinden Ekspandér faktaboks Lydskrifta viser at ordet som i skriftspråket blir skrevet <tinden>, i uttalen av navnet har bestemt form. Det hører vi av at ordet blir uttalt med lang vokal, og denne vokalen blir trekt over i neste stavelse, etterfulgt av en palatal n (lydskrift ɲ). Ubestemt form av ordet blir uttalt /'tiɲ/, og vokalen er kort og den palatale n-lyden er da lang. I bestemt form er den som forklart i det foregående eksemplet.

Her kan du høre forskjellen i uttalen av Stetind og Stetinden (riktignok på Bodø-dialekt, og ikke Tysfjord-dialekt, men poenget blir det samme)

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Slik uttales Stetind og Stetinden på lokal dialekt».

Også ordføreren tar feil

NRK ringer Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen for å se om han får det rett.

– Hva heter Norges nasjonalfjell som ligger i din kommune?

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen. Foto: Sander Andersen / NRK

– Stetind.

– Hvordan staver du det?

– S t e t i n d

– Visste du at det feil?

– Nei.

Johansen, som er vokst opp i Tysfjord, forteller at han i hele sitt liv har sagt Stetind – det har alle andre han kjenner i kommunen også.

– Og på diplomet vi fikk av daværende miljøminister Børge Brende da Stetind ble kåret til Norges nasjonalfjell, står det også Stetind, så her er det flere som har gjort feil, sier han.

– På kommunenes egne nettsider skriver dere konsekvent Stetind. Vil dere forandre det nå?

– Vi får vel kanskje prøve å rette opp etter hvert, men det er ikke noe vi gjør i morgen, for å si det sånn. Det står tross alt ikke om liv og helse, flirer Johansen.

Det for øvrig ikke første gang det har vært uklarheter omkring navnet på det nevnte fjellet. I 2015 kranglet Statens kartverk og lokale samer om hva som var det riktige samiske navnet på Stetinden.

– Mange oppfatter at Stetind er «riktigere»

Aud-Kirsti Pedersen i Kartverket tror årsaken til at feilen har oppstått, skyldes at mange oppfatter at Stetind er «riktigere».

– Mange oppfatter det slik at ubestemt form er «riktigere» å bruke i en offisiell og skriftspråklig kontekst trass i at navnet blir uttalt i bestemt form. Grunnen til at de tror det er slik, er nok at bestemt form i språket stilistisk sett blir mer brukt i muntlige enn i skriftlige kontekster, sier hun.

Er man usikker på hvordan er stedsnavn skal skrives etter loven, kan man bare slå opp i Sentralt stedsnavnsregister (SSR), forteller Pedersen.

Skrivemåter som er ført opp med skrivemåtestatus "vedtatt" og "godkjent og tilrådd", skal brukes av det offentlige.

Kartverket om hvorfor stedsnavn og bestemt form Ekspandér faktaboks Stedsnavn som har oppstått i norsk fra ca. 1500-tallet og seinere - altså i den språkhistoriske perioden som blir omtala som nynorsk tid (har ingenting med skriftspråket nynorsk å gjøre), har til vanlig bestemt form. Mange stedsnavn som opphavlig hadde ubestemt uttaleform, har i uttalen fått overgang til bestemt form - det kan vi se om navnet har en skrifttradisjon som går tilbake til middelalderen.

Det er en forskjell mellom skriftspråkstradisjonen og uttaleformer av navn. I en skriftspråklig kontekst har det vært vanlig å bruke ubestemt form trass i at uttaleforma har bestemt form. Det er ikke ei enkel forklaring på dette forholdet, men språkbrukernes oppfatning om at uttaleform og skriftspråksform av navn hører til ulike bruksområder eller domener i språket, er nok et viktig forhold. I en hverdagslig og uformell kontekst har man brukt uttaleforma, altså den bestemte forma, men i skriftspråklige og offisielle kontekster har den ubestemte forma vært vanlig å bruke. Dette kan ses på som en form for diglossi i bruken av stedsnavna. Også navnenormererne - stedsnavnkonsulentene - kan tidligere ha hatt denne oppfatninga, spesielt i normeringa av gårds- og bruksnavn.

Normeringsprinsippet som lov om stadnamn fastsetter - altså hovedregelen i § 4, første ledd i loven, bryter med praksisen om at den nedarva lokale uttalen bare kan brukes i private og muntlige kontekster. Lovpunktet sier: "Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk og [...]."

Av dette følger at som hovedregel skal skrivemåten rette seg etter uttalen, f.eks. når det gjelder bruken av bestemt eller ubestemt form av stedsnavn. Kilde: Navneansvarlig for Nord-Norge i Kartverket, Aud-Kirsti Pedersen.

Feil navn på hotellet

En som også har trodd at fjellet heter Stetind, er innehaveren av Stetind hotell, Anders Flæte.

Selv er han fra Vestlandet og har «arvet» navnet på hotellet han nå driver.

– Dette var ikke jeg klar over. Men når jeg skriver Stetind på mail, så får jeg rød strek under ordet, så jeg har stusset på det, sier han til NRK.

Han forteller at de lokale innbyggerne i Tysfjord ikke har hjulpet med å rette opp i feilen de heller.

– Lokalt her, så sier de Stetind og de skriver Stetind. Inntrykket mitt er at Stetind er den formen som alle bruker.

– Hva gjør du med hotellnavnet nå?

– Nå vurderer jeg faktisk å bytte navn på hotellet, uten at jeg kan love noe på stående fot, flirer han.

For ordens skyld; som nevnt tidligere har NRK skrevet feil en hel rekke ganger vi også. Også da fjellet ble kåret til Norges nasjonalfjell i 2002.

Skryt må for øvrig deles ut til Wikipedia og Store norske leksikon, som begge har fått det rett.

Foto: Roger Knutsen / Lofoten.com