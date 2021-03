Åtte av ni ble smittet om bord på denne fiskebåten i Lofoten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag meldte en fiskebåt til lokale myndigheter i Vestvågøy kommune, at de trengte hjelp.

En av mannskapet hadde fått symptomer i form av feber, og skipperen ba om at hele mannskapet skulle bli testet.

– Vi hadde en mann som har slitt litt med feber. Det gikk ikke over, og da måtte vi bare ta tester da vi kom til land, sa skipperen til Måløy24 før helgen.

– Det endte med fire positive hurtigtester for covid-19, sier kommuneoverlege i Vestvågøy kommune, Øystein Tollåli til NRK.

Han var på vakt i helgen, og etter to dager kom det endelige svaret på søndag. Åtte personer om bord på båten testet positivt for koronaviruset.

Ifølge Lofotposten betyr det at åtte av ni personer om bord på båten er smittet.

– Heldigvis hadde de holdt seg på båten, og ingen hadde gått i land eller hatt nærkontakter med noen på land. De gjorde alt rett i denne situasjonen, sier Tollåli.

Isolasjon

Mannskapet, som er hjemmehørende i Vestland fylke, har nå blitt flyttet til et ikke kjent sted i Vestvågøy kommune for å være i isolasjon.

I avisa Måløy24 står det at båten hadde fisket utenfor Røst og losset i Leknes. Tollåli avviser at de har hatt noen nærkontakter.

FHI om nærkontakter Ekspandér faktaboks Ifølge FHI regnes man som «nærkontakt» hvis:

man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.

OG kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER direkte fysisk kontakt ELLER direkte kontakt med sekret. Dette gjelder ikke dersom helsepersonell har brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Personer som ved godkjent metode (PCR eller antigen-hurtigtest) kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, er unntatt karanteneplikt.

Ved tvil om hvem som skal regnes som nærkontakt bør smittesporeren gjøre en samlet risikovurdering, se kap om smitteoppsporing.

De mest smitteutsatte nærkontaktene er “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære". Det vil vanligvis si de som: Bor i samme husstand.

Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap).

Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr. Kilde: FHI

– De har gått i land og blitt transportert til et egnet sted, hvor de sitter i isolasjon. Her sitter de til de ikke har smitte lenger, sier Tollåli.

Fiskebåten ligger til kai utenfor Leknes. Rederiet har selv tatt initiativ til å desinfisere hele båten.

Grunnen til at de ikke har hatt noe nærkontakt med befolkningen i kommunen i Lofoten, er at de tok kontakt med myndighetene før de la til kai, ifølge Tollåli.

– Nå får de den oppfølgingen de trenger, om det skulle være mat, medisinsk oppfølging eller annet, sier kommuneoverlegen.

Livredd for smitte i Lofoten

Det har vært mye snakk om smitte i Lofoten gjennom vinteren.

Både på grunn av tilreisende arbeidskraft på fiskebåter og ved fiskemottakene, men også på grunn av turismen.

For ikke lenge siden gikk ordføreren i nettopp Vestvågøy, Remi Solberg (Ap), ut i media for å be folk ikke komme til Lofoten før ting har roet seg ned.

Solberg sier mandag kveld til NRK, at situasjonen har blitt håndtert på riktig måte hele veien.

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy kommune. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Etter det jeg har fått opplyst fra kommuneoverleger og havnesjef, så er det håndtert godt. De fikk også lastet av fangsten på en trygg måte.

– Er dette et godt eksempel på hvor lett smitten kan nå dere?

– Vi vet at det er mye smitte rundt oss, og at det kan komme til regionen vår på mange måter. Dette er også et godt eksempel på hvordan det skal håndteres, men vi er på tå hev for å unngå smitte og et ukontrollert utbrudd.