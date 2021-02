Vinterfisket i nord er i gang, og fiskerinæringa har slått full alarm fordi den utenlandske arbeidskraften uteblir.

Derfor kom regjeringa i forrige uke med forslaget om å la nordmenn som tar seg jobb i fiskerinæringa beholde deler av arbeidsledighetstrygda.

Geir Ove Ystmark, direktør i Sjømat Norge Foto: Øyvind A. Haram / Sjømat Norge

– Vi er ei stolt næring som skal drive uten subsidier. Forslaget var velment, men vi takker pent nei, sier direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Allerede før helga kom de første sterke reaksjonene fra næringa sjøl.

– Vi kommer ikke til å ansette folk som er subsidiert. Det er ikke aktuelt å benytte denne ordninga for å få tak i arbeidsfolk. Dette av respekt for de ansatte de allerede har, sa fiskekjøper Rita Karlsen på Husøy.

Og Karlsen får nå full støtte fra resten av næringa. Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge og arbeidstakerorganisasjonen NNN har gått sammen om å sende brevet til regjeringa der de ber dem legge bort forslaget.

Skulle være ei gulrot

Bakgrunnen for forslaget var at fiskerinæringa skriker etter arbeidskraft nå som grensa er stengt og vinterfisket er i gang.

– Det bør være en stor gulrot for å få folk til å melde seg, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

I dag, ei knapp uke etter at Ingebrigtsen presenterte forlaget, setter ei samla næring foten ned. Ystmark i Sjømat Norge sier de ikke ønsker denne gulrota. Ifølge han er det ikke lønnsnivået i fiskeindustrien som er problemet.

– Vi har en tariff som ligger like under snittet for industriarbeiderne. Vi har en kort og hektisk sesong, og har allerede foran denne sesongen bytta ut halve fotballaget. Før koronaen var det vanskelig å få tak nordmenn, nå er det enklere.

– Regner du med at regjeringa nå skrinlegger forslaget?

– Ja, det er mange nok som ber om penger fra staten i disse tider. Så jeg regner med at de ikke påtvinger oss ei støtte vi ikke vil ha.

Fra brevet fra Sjømat Norge og NN til to statsråder Ekspandér faktaboks «Den foreslåtte ordningen vil også kunne virke svært forstyrrende på arbeidsplassene, da den legger opp til ulik lønn for likt arbeid, og at ufaglærte vil få høyere lønn enn faglærte, fast ansatte. Dette vil innebære en systematisk og statsstøttet forskjellsbehandling som vi ikke kan akseptere.» Og de skriver videre i brevet: «Sjømatnæringen er en eksportrettet, konkurranseutsatt og subsidiefri næring. Dette er noe vi er stolte av, og vi ber mot denne bakgrunn om at regjeringen legger bort forslaget om å åpne for å kombinere dagpenger og sesongarbeid i fiskeindustrien.» (fra brevet NNN og Sjømat Norge har skrevet til regjeringa om dagpenger og sesongarbeid i fiskeindustrien)

Ikke prestisje i forslaget

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har ikke fått lest brevet når NRK tar kontakt. Men han sier dette bare var ment som et tilbud til næringa.

– Bedriften velger sjøl om de vil benytte seg av tilbudet. Det var ment som ei håndsrekning i en situasjon der grensa er stengt.

Ingebrigtsen sier de ville likestille fiskerinæringa med landbruket, der det er foreslått ei lignende ordning.

Hva synes du egentlig om at de takker nei til et tilbud der dere ville hjelpe?

– Det synes jeg er helt greit. Det er et tilbud og de har ingen plikt til å godta det.

Ingebrigtsen sier at forslaget skal behandles i Stortinget som planlagt.

– Det var ment som et rent praktisk forslag. Vi har ingen prestisje i det. Nå gjenstår det se om enkeltbedrifter ønsker å benytte seg av det eller ikke, sier Odd Emil Ingebrigtsen.