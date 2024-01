Fredag fikk en fiskebåt problemer med framdriften, og båten drev mot land.

Fiskeren, som var alene om bord, hoppet på havet før båten gikk på land. To redningsskøyter og flere andre fiskebåter ble sendt mot stedet.

Fiskeren ble tatt opp fra havet av den ene redningsskøyten og det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet. Mannen ble så fraktet videre med Redningshelikopter til Tromsø.

– Fiskeren, en mann i 60 årene, bosatt i Vågan kommune, døde dessverre på sykehuset i Tromsø.

Det skriver politiet i Nordland i en pressemelding

De pårørende er varslet og orientert om at politiet går ut med pressemelding.

Politiet opplyser om at de har opprettet en undersøkelsessak, for å kartlegge hva som har skjedd.

– Per nå har ikke politiet noen mistanke om at noe straffbart har skjedd. En undersøkelsessak kan også avdekke forhold i et forebyggende perspektiv, skriver politiet i pressemeldingen.

Redningsaksjonen ble håndtert av Hovedredningssentralen Nord.

Det var Lofotposten som først skrev om redningsaksjonen utenfor Stamsund, som ble satt i gang like før klokken 10 fredag.