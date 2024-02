Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Laurens Pérol er en 27 år gammel regissør som haiker til alle visningene av sin film «Å øve», både i Norge og i utlandet.

Pérol flyttet fra Stuttgart til Kabelvåg i 2017 for å gå filmkunstskole.

Filmen «Å øve» handler om en ung trompetist og klimaaktivist som nekter å fly, og velger å haike til en audition i Oslo.

Pérol og hovedrolleinnehaver Kornelia Melsæter er begge opptatt av klima og miljø, og ingen i filmprosjektet benyttet seg av fly.

– Jeg har god tid. Det er rundt en og en halv time til jeg må forlate Bodø.

Laurens Pérol ler mens han drar den tunge kofferten etter seg.

Den gule jakka lyser opp, og i hånda holder han et skilt med teksten «Rognan».

Han skal nemlig videre til neste førpremiere for filmen «Å øve».

Til tross for at filmen har mottatt flere priser holder regissøren beina planta på jorda.

27-åringen haiker til alle filmvisningene, både i Norge og i utlandet.

Fra Stuttgart til Kabelvåg

27-åringen snakker like godt norsk som jakka er gul. I 2017 flyttet han nemlig fra Stuttgart til Kabelvåg.

Tysklands sjette største by ble byttet ut med Lofotens eldste fiskevær.

Hvorfor?

Kabelvåg huser nemlig en fullverdig, topp moderne, filmkunstskole.

Perfekt for en ung filmspire som ønsket seg til et mindre sted med vakker natur.

– Under mitt siste år begynte jeg å skrive på et manus til det som skulle bli min bachelorfilm, forteller Laurens.

Det er vanskelig å ikke legge merke til Laurens Pérol i den gule jakke. Og jakka har selvfølgelig samme farge som Trines. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

På grunn av korona ble innspillingen utsatt noe, men i oktober 2020 fikk han tillatelse av skolen til å låne både utstyr og folk slik at spillefilmen «Å øve» kunne bli en realitet.

I mars, nesten fire år senere, har filmen premiere i Oslo.

Men allerede har den rukket å bemerke seg både nasjonalt og internasjonalt.

I oktober fikk filmen kritikerprisen under Hof internasjonale filmfestival i Tyskland, en av Tysklands viktigste filmfestivaler.

Den norske skuespilleren, regissør og manusforfatter Liv Ullmann deler ut pris til Laurens under nordiske filmdager i Lübeck. Foto: Olaf Malzahn

En måned senere, under nordiske filmdager i Lübeck, vant den beste spillefilmdebut. Prisen ble utdelt av selveste Liv Ullmann.

Men hvorfor i all verden haiker regissøren til alle visningene?

Fordi filmen handler om nettopp det.

Et løfte til seg selv kan by på utfordringer

Så, hva handler filmen om?

Hovedrolleinnehaver Kornelia Melsæter forteller:

– Trine ønsker å bli trompetist. Samtidig er hun klimaaktivist. Hennes to store lidenskaper.

Plutselig dukker det opp en gylden mulighet for Trine.

Å spille audition for selveste Tine Thing Helseth på operaen i Oslo.

Trine blir satt i en skvis når hun får tidenes mulighet, langt unna Lofoten.

Det er bare et problem.

Trine nekter å fly.

– Hun velger rett og slett å haike, sier Melsæter om egen karakter og legger til at det metaforisk betyr mye mer:

– Det handler kanskje vel så mye om hvor problematisk det kan være å stå i egne prinsipp. Man kan dras i flere retninger. Et løfte man gir til seg selv kan bære med seg en rekke utfordringer.

Her kan du se traileren til «Å øve»:

Trailer "Å øve" Du trenger javascript for å se video.

Skrev manus mens han haiket

Crewet, som besto av Laurens, Kornelia og fire andre, gjennomførte innspillingen på 12 dager.

Seks dager i Lofoten, før de gjorde seks dager på veiene mellom Nord-Norge og Oslo.

– De andre skuespillerne bodde langs veien. De ble valgt ut ifra hvor de bor, forteller Laurens.

Laurens haiket også til filmfestivalen i Lübeck. Foto: Privat

I skriveprosessen bestemte nemlig tyskeren seg for å gjøre det samme som «Trine»:

Å haike til Oslo.

Naturlig nok møtte han en rekke spennende mennesker.

– Mange av de ble plukket ut til å bli skuespillere i filmen.

Kornelia tilføyer at hun derfor, av praktiske årsaker, ikke hadde møtt de andre skuespillerne før de spilte inn.

Kornelia Melsæter spiller Trine i «Å øve». Karakteren settes i et vanskelig dilemma siden hun nekter å fly.

– Jobber ikke alle slik? spøker hovedrolleinnehaveren.

– Jeg trengte egentlig ikke å kjenne dem. Trine skulle ikke ha en slik relasjon til dem. Derfor ble det på mange måter veldig tro mot karakteren.

Underveis i innspillingen møtte de også flere andre spennende mennesker – som endte opp med å få roller i filmen.

– Noen spilte fiktive karakterer, noen spilte mer eller mindre seg selv. Det hele var veldig fint og avslappet, men det hadde ikke gått uten Laurens.

En god idé trumfer ressurser

Både Kornelia og Laurens sier de selv er opptatt av klima og miljø. For å være tro til karakteren Trine var det derfor veldig naturlig at ingen i prosjektet benyttet seg av fly.

– Om jeg fløy til Lofoten? Nei, selvfølgelig tok jeg toget nordover, sier Kornelia.

Laurens har flyttet seg litt lenger mot Rognan i jakten på skyss. Det er tre timer til han skal være på Rognan. I verste fall må han krype til korset å ta toget – som går fra bygget bak. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Laurens mener filmbransjen på generelt grunnlag kanskje kan lære litt av den miljøbevisste gjengen bak «Å øve».

– Det handler jo om å se hva som er mulig. Noen ganger må man fly, men jeg vurderer alltid alle andre muligheter først. Og i forbindelse med dette prosjektet var det helt uaktuelt å fly.

Han argumenterer for at filmbransjen er et digert maskineri som ofte bruker svært mye ressurser.

– Jeg har lært fra mine prosjekter, og andres prosjekter, at ideen alltid slår teknikken. Trenger man virkelig en truck med lyssetting med på slep? Kanskje kan vi overbevise publikum på en annen måte?

Den gule jakka er med over alt - også på filmfestival i Hof. Kostymene i filmen er stort sett gjenbruk eller hjemmelagd. Foto: Luca Scheuring / lucascheuring.de

Filmen «Å øve» har nå førpremiere på en rekke kinoer rundt om i Norge før den store premieredagen er i Oslo 1. mars.

Den unge regissøren beskriver det hele som en berg-og-dal-bane av følelser.

Og til Oslo blir det selvfølgelig haiking.