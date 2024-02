Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Åpningsseremonien av Bodø som europeisk kulturhovedstad inkluderte flere samiske innslag, inkludert en opptreden av den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen, som viste frem budskapet "This is Sami land".

Reaksjonene på det samiske innholdet har vært sterke, med mange bodøværinger som uttrykker sin misnøye på sosiale medier.

Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen tar avstand fra nedsettende ytringer om samer og oppfordrer folk til å besinne seg.

Programsjefen for åpningsshowet, Henrik Sand Dagfinrud, mener debatten viser at forestillingen hadde riktig balanse og at det er en diskusjon som må tas.

14 år gamle Thea-Wictoria Naustvik har reagert på kommentarene og uttrykker sin støtte til det samiske innholdet i showet.

Lørdag var det storstilt åpningsseremoni som markerte at Bodø er europeisk kulturhovedstad i 2024 – det største kulturprosjektet i Nord-Norge noensinne.

Showet startet med joikeren John André Eira, det var flere innslag med samiske dansere og den samiske artisten og aktivisten Ella Marie Hætta Isaksen avsluttet ballet med å brette ut jakken sin og viste fram budskapet «This is Sami land».

Det samiske innholdet har fått mange bodøværinger til å gå av skaftet i sosiale medier. Etter flere hundre kommentarer i flere fora og flere saker i media, gikk Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ut i dag med en kraftig oppfordring til folk om å besinne seg.

Et av de mange innslagene under åpningsfesten var samisk dans. Foto: Jan Langhaug / NTB

– Det er lov å være enig eller uenig. Kunst skal skape engasjement og debatt. Det som ikke er akseptabelt er nedsettende ytringer om samer som kommer til uttrykk på sosiale medier og kommentarfelt. Jeg er også kjent med at samer har blitt utsatt for hets. Dette er ikke greit, og det tar jeg sterk avstand fra, sier Ingebrigtsen.

Noen av kommentarene i sosiale medier mot samer de siste dagene Ekspander/minimer faktaboks «sikkert mange skjulte jukselapper i omløp»

«[...]det er ikke jeg som skal lære meg samisk det er samene som skal lære seg norsk[...]»

«Var dette fra Bodø eller Kautokeino? Visuelt var dette flott, men for lite med Bodø å gjøre.»

«Ikke rart søringan trur det går rein i gaten her, dette var deprimerandes.»

Forståelig at debatten kommer

Teateranmelder og samfunnsdebattant Anki Gerhardsen sier hun kan forstå den voldsomme debatten som har oppstått etter åpningsshowet.

15.000 trakk til Molobukta i Bodø for å få med seg åpningsshowet til Bodø 2024. Men det er delte meninger etter åpningsfesten til 10 millioner kroner Foto: Ola Helness / NRK

Hun tror noe skyldes stuntet til Ella Maria Hætta Isaksen.

– Hun sier jo mer eller mindre at den ikke-samiske delen av folket i Salten ikke hører hjemme her. Så når publikum kommer til Bodø2024 sitt åpningsshow kan de være en taus observatør eller en bærer av norsk skyld. Det tror jeg er to roller det er krevende å stå i uten å kjenne på et ubehag.

– Inntrykket man sitter igjen med etter å ha sett åpningsshowet er at man ikke blir inkludert hvis du ikke har samisk bakgrunn. Det er et fravær av «vi», sier teateranmelder Anki Gerhardsen. Foto: NRK TV

Samtidig synes Gerhardsen det er veldig fint at man løfter samiske kunstnere.

– Det er utrolig mye spennende som skjer på den samiske kunstscenen. Problemet er handler om at disse kunstnerne ikke klarte å lage et fellesskap der hele befolkningen inkluderes.

– Det ble ikke noe felles «vi». Det ble «oss» og «dem». Jeg savner et fellesskap. Hvilke kunstnere som lager det er helt underordnet. Fraværet av et «vi», mener Gerhardsen.

Unge reagerer

En av dem som har reagert på alle kommentarene som florerer i sosiale medier er 14 år gamle Thea-Wictoria Naustvik.

– I morgen skal vi heise flaggene våre og være stolt over opphavet vårt. Som same selv så er det klart jeg blir påvirket av de negative kommentarene. Foto: Thomas Fredrik Kristensen / NRK

«Jeg er same selv og blir rett og slett forbannet når jeg ser hva dere skriver».

Det skrev Thea-Wictoria Naustvik i en av Bodøs største Facebook-grupper.

«Ærlig talt, bare fordi folk ikke likte showe som var i går kveld om Bodø og samisk kultur så trenger dere ikke å skrive på Facebook kor skuffa dokker e over det showet! Samisk kultur kom lenge før norsk befolkning og har en stor del av Bodø å gjør! Å sitt å skriv kor dårlig dokker/du syns det e overhodet ikke greit ovenfor den samiske kulturen, mange samiske ser ka folk skriver og kan bli lei seg/sur over hva dere nettroll skriver! Kom igjen og skjerp dere, dere er tros alt vokste mennesker og ikke 5 åringer! Æ blir rett å slett flau over dem som skriv så mye stygt? Æ e same skjøll å æ blir rett og slett forbanna når æ ser ka dokker skriv! Skjerpings» Thea-Wiktoria Naustvik 14-åring fra Bodø

Posten hennes har i skrivende stund over 150 kommentarer. Noen av dem går over grensen, mener 14-åringen.

– Det er mye samisk historie i Bodø fra langt tilbake i tid. Derfor mener jeg det var helt rett at det var mye om samene på åpningsshowet.

Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen gir Thea-Wictoria sin fulle støtte.

– I Bodø skal vi ha respekt for hverandre være åpne for våre forskjellige måter å leve på. Det er så enkelt og så vanskelig som å «vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg.»

Dronning Sonja mottar en samisk smørkopp i gave før åpningsfesten. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Ikke enig i kritikken

Programsjefen med det kunstneriske ansvaret for åpningsshowet, Henrik Sand Dagfinrud, mener balansen mellom det samiske og det øvrige innholdet var fint.

Han har fått med seg debatten i etterkant og sier at tonen i visse tilfeller har gått over streken.

– Det har vært ganske grumsete til tider. Mange av kommentarene har vært unødvendige og uinformerte. Og så tenker jeg at det viser at forestillingen hadde akkurat den balansen den trengte, og at dette er en diskusjon vi må ta.

Henrik Sand Dagfinrud, programdirektør i Bodø2024. Foto: BODØ 2024

Programsjefen mener at det er bra for Bodø2024 at åpningen har skapt debatt.

– For Bodø2024 er det helt klart et godt tegn at dette diskuteres. Hadde dette vært over i det folk gikk fra showet, så ville det opplevdes mislykket for vår del. At vi nå har en relevant debatt som angår oss og det området vi bor er et sunnhetstegn.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Ella Marie Hætta Isaksen om reaksjonene fra folk i Bodø. Hun har ikke svart på vår henvendelse.

Tidligere i dag svarte hun på hvorfor hun vrengte jakka si med teksten «This is Sami land» under åpningsshowet.

– Det er sånn jeg er. Det er blitt en del av mitt image at jeg må si ifra når noe er galt. Noen blir provosert og liker det ikke, mens andre er mer fan av det jeg gjør.