Hva skjer med Andøya?

Det er spørsmålet mange i Vesterålen stiller seg nå.

Spenningen knytter seg til diskusjonene som nå foregår på Hurdalsjøen hotell i Viken.

Her forsøker Ap, Sp og SV å stake ut kursen for et fremtidig regjeringssamarbeid.

I 2016 ble det bestemt at de maritime overvåkningsflyene skulle flyttes fra Andøya til Evenes. En avgjørelse som blant andre Ap stiller seg bak. Men Sp og Sv har sagt at de vil reversere vedtaket.

Leder av Ap i Andøy, Einar Åbergsjord, er ikke helt samstemt med partiet for øvrig. Han har troen på at Ap sentralt kan snu i forhandlingene med Sv og Sp.

– Jeg har veldig tro nå. Det er Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen, sier han til NRK.

Ingen ulempe

En tale Ap-nestleder Bjørnar Skjæran hadde i 2016 taler for det standpunktet.

– Regjeringen foreslår å legge ned Andøya flystasjon. Dette vil svekke den norske forsvarsevnen, sa Skjæran i talen du kan lese her.

Han mente den gang at Evenes kan bygges opp som et kraftsentrum i Forsvaret uten nedlegging av Andøy.

Einar Åbergsjord sier dette taler for at sentrale krefter i Ap ønsker reversering av vedtaket. Han fester sin lit til Skjæran.

– Visst gjør vi det. Vår forventning er at denne saken løser seg nå. Jeg regner med vi får svar på dette i løpet av de nærmeste dagene.

– Kan det være en fordel at Skjæran er tett på dette her?

– Jeg ser det ikke som noen ulempe, på ingen måte.

KLAR TALE: Ordførerne Terje Bartholsen (Evenes) Helene Berg Nilsen (Tjeldsund) Kari-Anne Opsahl (Harstad) og Rune Edvardsen (Narvik) mener at Arbeiderpartiet må stå fast på vedtaket som ble fattet i 2016. Foto: Frank R. Roksøy

Tror på vinn-vinn

Kampen om Andøya tilspisset seg i helga da de fire Ap-ordførerne fra Harstad, Tjeldsund, Evenes og Narvik gikk ut med en klar beskjed.

En beskjed om at vedtaket fra 2016 skal ligge fast i en Ap-leder regjering.

Evenesordfører Terje Bartholsen (Ap) sier de forventer at «Arbeiderpartiet står fast på vedtakene som er gjort tidligere».

– Alt annet vil overraske oss.

Åbergsjord er på sin side tydelig på at partiet ikke kan gå imot etableringen av nye industriarbeidsplasser i Nord-Norge.

TROR VEDTAKET STÅR FAST: Terje Bartholsen (Ap), ordfører i Evenes. Foto: Frida Brembo / NRK

– Industripartiet har helt siden første verdenskrig vært Arbeiderpartiet, kontrer han.

Industriarbeidsplassene han peker på er Kongsbergs Aviaton Maintenance Services ønske om å ta seg av vedlikeholdet av de nye maritime overvåkningsflyene.

I fjor ble det klart at selskapet hadde inngått en intensjonsavtale med Boeing om dette. Åbergsjord mener at vedlikeholdsarbeidet kan legges til Evenes, mens flyene opereres ut fra Andøya.

– Det er et typisk kompromiss hvor alle kommer ut som vinnere og det er en gladsak for hele Norge.

Er trygg på at flyene lander på Evenes

Varaordfører i Evenes, Svein Nilsen (Sp), tror det er for kostbart å snu.

– Flyene kommer om fire måneder, og da kommer de til Evenes.

– Det vil overraske meg hvis langsiktige vedtak i forsvarspolitikken blir tema en mørk kveld i Hurdal. Det er ikke slik Ap driver forsvarspolitikk, og det stoler vi på at Ap står ved, bemerker Bartholdsen.

INGEN REVERSERING: Varaordfører i Evenes, Svein Nilsen (Sp), tror flyene vil lande på Evenes som planlagt. Foto: Frida Brembo / NRK

Åbergsjord er tydelig på at partiet tok et «klart forbehold at om det kom nye opplysninger, så skulle man se på saken på nytt».

– De faglige argumentene for Andøya står sterkere enn noensinne, etter hvert som detaljene har begynt å falle på plass.

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand, som følger regjeringsforhandlingene tett, sier denne saken spesielt og forsvarspolitikken generelt er områder hvor Sp og Ap har motstridende interesser.

Han viser til at Sp har gjort flere brakvalg i Andøya og Vesterålen.

Nettopp fordi partiet ønsker å reversere vedtaket. Og der partiets vekst i Nord-Norge spores til akkurat denne saken.

– Dette er en av de sakene hvor Sp har gått høyt på banen, og hvor det er store forventninger lokalt til hva slags gjennomslag Sp vil få. Dette er en av sakene det er grunn til å følge nøye med på, som også vil si noe om hvordan Sp vil prioritere forsvarspolitikken.

– Jeg tror det er uaktuelt for Ap å gjøre så kostbare og dramatiske endringer i forsvarspolitikken, som det vil være å gjøre om på basestrukturen nå, sier Sand.

NRK har vært i kontakt med Ap tirsdag kveld, som ikke vil kommentere mens forhandlingene pågår.