Øysamfunnet Myken har vært uvanlig mye isolert fra omverdenen den siste måneden.

De 12 fastboende har ventet i en hel måned på vareforsyning. Siste gang de fikk det, var 26. desember.

Siden da har øya vært uten samferdselsforbindelse i to uker på det lengste. Båten har vært innom et par ganger, men aldri med varer – før i nitiden lørdag 25. januar.

Da kom MS Gjerøy primært med frukt, grønnsaker, og meierivarer.

– Nå ser butikken litt mer normal ut. Det er veldig deilig å ha mer varer i hyllene. Det var gledelig for øyboerne å ha tilgang til litt mer variert kost, skriver Maren Saedi (25) i SMS til NRK.

Hun har drevet øyas eneste butikk siden oktober 2018.

Det var usedvanlig tynt i rekkene på Myken Handel før vareleveringen kom lørdag morgen 25. januar. Foto: Maren Saedi

– Det var skjønt!

Maren Saedi (25) i et vær som er langt fra det de har hatt den siste tiden. Hun drev Myken Handel frem til 25. januar 2020. Foto: Privat

Staffan Gustavsson ved Myken Destilleri er mildt sagt glad for leveranser til butikken.

Det er verdens nordligste whiskydestilleri, og spiller en viktig rolle i det lille øysamfunnet.

– Det var skjønt at butikken fikk varer! Det var litt tomt i hyllene, for å si det sånn. Vi har fått grønnsaker og salat for første gang på lenge.

Men det er foreløpig kun butikken som har fått varer.

– Vi håper på å få leveranser til destilleriet tidligst på onsdag. Hvis været holder seg, da.

Nytt på Nytt-gjengen var noen av de som merket seg øya på Helgeland. Du trenger javascript for å se video. Nytt på Nytt-gjengen var noen av de som merket seg øya på Helgeland.

Fikk uventet besøk av båten

Beboerne har vært i flere uker også vært uten medisiner og post.

7. januar hadde de fortsatt ikke fått leveringer, men uken etter fikk de et uventet besøk av hurtigbåten. De hadde ikke trodd den skulle gå på grunn av været, men den gikk likevel. Den hadde med seg ni kasser post, to sekker og noen større pakker, blant annet med medisiner, sa Saedi til Rana Blad.

Saedi hadde sin siste arbeidsdag på Myken Handel i går, men har ingen kommentarer utover det.

Butikken er et sameie og ledes av et styre. Den er åpen to timer daglig utenom sommersesongen, og er øyas eneste helårsåpne møteplass.