Tøffe tiltak må på plass for at Fauske kommune skal komme seg ut av situasjonen de nå har havnet i.

Gjelda i Bodøs nabokommune er på 1,5 milliarder kroner. Det tilsvarer mer enn 160 000 kroner per innbygger.

– Det er ekstremt krevende og alvorlig, det må vi jo bare erkjenne, sier rådmann Geir Mikkelsen til NRK.

Fauske-rådmann Geir Mikkelsen erkjenner at situasjonen er alvorlig. Foto: Gildeskål kommune / Pressefoto

Han sier dette er noe som har utviklet seg over tid, og at de ikke har vært flinke nok til å møte endringer i befolkninga, som for eksempel at de har færre skoleelever enn for bare kort tid siden.

I januar ble kommunen offisielt en del av den såkalte ROBEK-lista. Det er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse, der staten til slutt har måttet ta over kontrollen av økonomien.

Mikkelsen tror det kan ta opp mot seks år før Fauske er tilbake på rett kjøl igjen.

Det vil befolkninga komme til å merke.

– Det vil bli et lavere tjenestenivå innenfor de fleste kommunale sektorene, og det vil folk merke. Det er bare å brette opp ermene, sier han.

Unormalt i en slik kommune

– Det er vanvittig mye, og dette kommer ikke til å være enkelt, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland til NRK.

Han mener det er en alvorlig situasjon kommunen har klart å havne i.

Regnskapet fra 2019 tydet først på at kommunen gikk mot et underskudd på rundt 20 millioner kroner. Nå er det klart at tallet var over det dobbelte, nemlig 45 millioner kroner.

Fylkesmann Tom Cato Karlsen sier Fauske er i en alvorlig situasjon, men at de vil bidra så godt de kan for å hjelpe kommunen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Det betyr også at Fauske er blant de ti kommunene i Norge med størst gjeld.

Selv om andre kommuner i Nordland har slitt kraftig med økonomien de siste åra, blant annet Moskenes, er det noe prekært med Fauske, forklarer Karlsen.

– Det er ingen grunn til at en så stor kommune med så gode kraftinntekter skal havne i en slik situasjon. Saken er at Fauske har tatt opp altfor mye lån sammenlignet med det de kan håndtere.

Likevel legger han til at han opplever at politikerne i Fauske er motiverte til å ta grep i denne situasjonen, og at de selv erkjenner at dette kommer til å svi. Kan nok fort ta fem–seks år.

Får lån til å nedbetale lån

Ett av grepene kommunen har tatt for å få kontroll på økonomien er å investere i et såkalt blålysbygg. Bygget skal samle noen av nødetatene i tillegg til andre kommunale etater.

Fylkesmannen har gitt kommunen tillatelse til å ta opp lån på drøye 18 millioner kroner til et slikt bygg.

– Det høres kanskje merkelig ut at man får ned kostnadene ved å bygge nytt, men dette vil frigi andre byggmasser som kommunen igjen kan selge, forklarer Karlsen.

Han mener dette er kan være et riktig grep for Fauske i den situasjonen de har havnet i nå.

Fylkesmannen skal nå ta en total gjennomgang av kommunens kostnader.

– Vi må ha friske øyne og snu alle steiner for å finne måter vi kan spare. Men det må gjøres radikale grep med en så stor gjeld.