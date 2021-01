Fra torsdag ettermiddag ventes det vindkast mellom 35 og 50 meter per sekund. Varselet gjelder for Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms.

Noen steder får veldig lite vind, mens andre steder får ekstremt kraftige vindkast.

Det sterkeste vinden treffer torsdag ettermiddag og vil stå på fram til fredag ettermiddag.

– Vi kan vente oss ekstremt kraftige vindkast. Det kommer fra sørøst og det er litt uvanlig at det kommer så kraftig vind fra den retningen. Det ligner litt på ekstremværet «Ylva» vi hadde for noen år siden, sier statsmeteorolog Håvard Thorset.

Ekstremværet «Frank» kan gi vindkast opp mot 50 meter per sekund i Nordland og Troms. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

Lokale variasjoner

Ekstremværet skyldes et lavtrykk over Sør-Norge og et høytrykk i nordøst.

– Det blir et stort område med forskjell i trykk, som setter opp et vindfelt fra sørøst. Det er et stort område som kan få veldig kraftige vindkast.

Vi ber alle å holde seg innendørs mens været er på det verste. Politiet i Nordland

Men vindstyrken vil variere og det er vanskelig å si hvor de kraftigste kastene treffer.

– Det er fjell og fjorder som i stor grad styrer vinden. Ofte får man forsterkninger på baksiden av fjell, mens andre steder kan man få forsterkninger i fjorder. Det er vanskelig å forutse hvilke områder som er mest utsatt, forklarer Thorset.

Ekstremværet «Frank» har kurs mot Nord-Norge Du trenger javascript for å se video.

Vinden kan treffe vel så hardt i indre deler av landet som langs kysten.

– Noen vet nok at de bor på et sted som kan få mye vind fra sørøst.

Dette betyr fargene på farevarslene: Ekspandér faktaboks Gult: Gult er nok det farenivået du kommer til å se mest. Dette brukes om en moderat farlig situasjon, som kan forårsake skader lokalt. Oransje: Dette er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Sannsynligvis må du forberede deg, og været kan føre til alvorlige skader. Rødt: Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem. Dette farenivået forekommer svært sjelden, og kan føre til store skader. Kilde: Yr.

Lave temperaturer

I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i minus 10 til minus 15 grader. Det gjør at man må være ekstra oppmerksom.

– Kombinasjonen av kraftig vind og kald luft kan gi forfrysningsfare dersom man er lenge ute, sier Thorset

Han legger til at strømbrudd kan gjøre det ekstra kaldt hjemme.

Flytter soldater fra telt til leir

Så kaldt blir det at 600 amerikanske soldater på vintertrening i Nord-Norge må flyttes. De har bodd i telt i Bjerkvik i Nordland, men er nå i Åsegarden leir i Harstad i Troms.

– Dette gjør vi i dialog med kommunen og utelukkende med tanke på de amerikanske soldatenes sikkerhet. Det er stor fare for at teltene blir ødelagt i den sterke og kalde vinden, sier sjefen for Hæren, generalmajor Lars Sivert Lervik.

Amerikanerne har på grunn av smittesituasjonen justert ned kohortstørrelsen og bruker mindre telt. Disse er ikke like robuste som teltene som egentlig skulle brukes, opplyser Forsvaret.

– De opprinnelige fasilitetene ønsker vi ikke å bruke siden vi da måtte ha økt kohortstørrelsen, sier Lervik.

Over 60 av de 3000 utenlandske soldatene som i mars skal delta på den internasjonale øvelsen «Joint Viking», har testet positivt på covid-19.

Ingen av soldatene som nå flyttes har testet positivt og fortsetter sin karantene i Åsegarden.

Kan bli stengte veier

Statens vegvesen ber bilister forberede seg på stengte fjelloverganger og broer mens ekstremværet herjer. Også ferger kan bli innstilt.

Den kraftige vinden og snø fra øst kan gi dårlig sikt blant annet på E6 over Saltfjellet.

– Hvis været som er meldt nå slår til blir det kolonnekjøring eller stengt. Folk må sjekke om veien er åpen og det kan man gjøre på 175.no. Værmeldingen er også lurt sjekke, sa trafikkoperatør Lars Nordås ved Vegtrafikksentralen i Nord-Norge da farevarselet fortsatt var på gult nivå.

I fjor var fjellovergangen stengt eller kolonnekjørt hele 141 ganger. I år har forholdene vært bedre.

– Det er vinterføre, men ikke så mye snø. Det fyker ikke så mye som ville gjort med mer snø, men sikten blir dårlig.

Ekstremværet «Frank» Ekspandér faktaboks Fra torsdag ettermiddag øst og sørøstlig storm med ekstremt kraftige vindkast lokalt på 35-50 m/s. Det ventes sterkest vind fra torsdag ettermiddag fram til fredag ettermiddag. Det vil være store variasjoner i vindstyrke. Noen steder vil få veldig lite vind samtidig som andre steder får ekstremt kraftige vindkast. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i -10 til -15 grader. Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip. Område: Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms Anbefaling Følg råd fra beredskapsmyndigheter. Om du må kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no). Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade. Konsekvenser: Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges. Takstein og takplater blåser av hus og bygninger. Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid. Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket. Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer. Tidsperiode: Torsdag 21. januar kl. 13:00 - vinden øker

Fredag 22. januar kl. 13:00 - vinden løyer Kilde: Yr

Slik så det ut under kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet for en uke siden. I morgen kan det bli en ny runde med kolonne på fjellovergangen. Foto: Bjørnar Solvoll

Dårlig vær i det meste av landet

Men det er ikke bare Nordland og Troms som får dårlig vær.

Statsmeteorolog Trond Lien forteller om store mengder nedbør i form av både regn, sludd og snø i det meste av landet.

I sør er det ventet rundt 40 centimeter snø de nærmeste dagene.

– Det er et omfattende lavtrykk som dominerer været i store deler av Europa de neste dagene, sier Lien.