Det er store problemer på Gratangsfjellet mellom Nordland og Troms, etter et trafikkuhell mellom en trailer og en personbil. Nødetatene rykket ut til stedet, og ifølge en tipser var det flere vogntog som sperret for all trafikk. Veien er nå åpnet for trafikk.

Meteorologene har tidligere i morges meldt om snø og krevende kjøreforhold i Nord-Norge.

I Nordland meldte vinteren sitt inntog søndag kveld, da et ambulansehelikopter måtte snu på grunn av dårlig vær i forbindelse med en redningsaksjon på fjellet Botnvatnet i Lofoten.

Ifølge meteorolog Justyna Wodziczko er det et lavtrykk i Barentshavet som fører til sterk vind fra vest og nordvest, på kysten i hele Nord-Norge.

– Det er kombinasjonen sterk vind og kraftig nedbør som fører til lokalt vanskelige kjøreforhold, sier meteorologen til NRK.

På morgenen er det i indre Nordland det er mest snø, hovedsakelig på Helgeland, der snøen ligger fast på veien langs E6. Men det er verst i fjellområder som ligger mellom 3–400 meter over havet, spesielt Saltfjellet og Graddisfjellet.

Webkamera fra Saltfjellet i Nordland mandag morgen. Foto: web-kamera, Statens vegvesen

I Troms ligger snøgrensen nå på mellom 5–700 meter over havet, men når det blir kaldere i kveld kan det komme snø helt ned på 3–400 meter over havet også her. I Finnmark er det ventet snø på steder som ligger mellom 3–600 meter over havet.

Farevarsel i nord og i sør

Meteorologen melder om at det er sendt ut farevarsel på gult nivå flere steder i Nord-Norge, og i Sør-Norge.

Mandag morgen gjaldt farevarselet kun Saltfjellet i Nordland. Klokken 11.00 har varselet blitt utvidet til å gjelde Salten, Ofoten og Helgeland i Nordland. I Røros og indre strøk i Trøndelag, er det og meldt om snø.

Varselet er sendt ut til flere fjell i Sør-Norge, der det vil være vanskelige kjøreforhold grunnet snø.

– Det som gjør det ekstra krevende i sør, er at det blir overgang til regn på tirsdag. Det vil føre til glatte og farlige veier, sier Wodziczko.

Meteorologen tror snøen kom som et sjokk på mange., og understreker viktigheten av å ta sine forholdsregler hvis man skal ut i trafikken i dag.

Rolf Bjørnar Johansen postet dette bildet fra Plurdalen ved Slåttøy i Rana, på Instagram i morges. Foto: Rolf Bjørnar Johansen

– Mange var nok ikke forberedt på snøen, og har ikke byttet til vinterdekk. Jeg anbefaler alle å sjekke Statens vegvesens trafikkmeldinger, og å bruke dekk som passer forholdene, sier Wodziczko.

Utover mandags formiddag vil vinden øke til stiv kuling enkelte steder i Nordland, mens det vil minke mot ettermiddagen.