Det er sendt ut gult farevarsel på vindkast for Troms og deler av Nordland på 27–35 m/s.

Allerede er flere fergesamband i Nordland innstilt, blant over Vestfjorden.

Hurtigbåtruten Bodø-Steigen-Svolvær har også måttet droppe flere anløp i morgentimene.

Et lavtrykk nærmer seg fra sørvest og gir de neste dagene kraftig østavind i nord. I første omgang er det Nordland som får støyten, men i løpet av morgendagen øker vinden også i Trom, melder Meteorologene på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Onsdag morgen våknet nordlendingene til kraftig vind, snø og regnbyger. Spesielt ille er det fra Salten og nordover.

– Det ventes østlig til sørøstlig stiv kuling utsatte steder. Lokalt sterk kuling med kraftige vindkast i Salten og Ofoten nå først på dagen. Onsdag kveld minker vinden lengst i sør til frisk bris. Det blir også en del snø og regn, sier vakthavende meteorolog John Austerheim ved Værvarslinga for Nord-Norge.

Temperaturen lengst sør på kysten av Helgeland kan komme opp mot 10 grader. Lenger nord ligger temperaturen på rundt null grader og opp mot 4–5 varmegrader.

Vegtrafikksentralen har bemannet opp for vintersnøen

På Vegtrafikksentralen har de bemannet opp for å være forberedt på det som eventuelt måtte oppstå. Driftsleder Håvard Langmo sier at den første vintersnøen alltid er litt spesiell.

– Vi har merket at det har blitt vinter. Nå har vi i tillegg fått en del vind som får innvirkning på ferjetrafikk og bruer, men vi har ikke noen stengte veier, sier han.

Det har likevel vært noen hendelser med vogntog som har hatt behov for bilberging. Særlig på fjellovergangene og i høyere- og indre strøk er det vinterføre på veiene.

– Sjekk været og veimeldingene. Så er det jo å være forberedt på at det kan bli litt reisetid og at man er forberedt med vinterdekk og er innstilt på at nå er det vinter, sier Langmo.