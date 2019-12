I ett og et halvt år har Magne Goffeng mottatt fakturaene med dagbøter fra Vågan kommune.

Hver faktura har han lagt i en returkonvolutt, som han har sendt tilbake.

Summen har nå kommet opp i nesten 140.000 kroner, etter at han i 2016 satte opp et 15 kvadratmeter stort skur på sin egen private kai i Kabelvåg.

Kommunen viser til at området er regulert til kaipromenade, og at det dermed er byggeforbud.

Goffeng har ikke søkt om å sette opp skuret, og kommunen mener derfor at bygget er ulovlig etter reguleringsplanen.

Forskjellsbehandling

At kommunen krever at bygget skal rives mener han er forskjellsbehandling. Goffeng hevder at kommunen selv ikke fulgte planene sine, da de satte opp et skur som brukes som pumpehus i samme område.

– Se på hva som har skjedd på kaiene rundt her, sier han på ei omvisning i Kabelvåg havn.

Kaikran på kai som er tenkt som kaipromenade. Åpen ferdsel langs kaiene er viktig i planen for den framtidige kaipromenaden. Foto: John Inge Johansen / NRK

Her har han dokumentert det han mener er mellom 15 og 20 brudd på plan- og bygningsloven, som han har oversendt kommunen.

– Det er nesten ingen som har fulgt kommunedelplanen fra 1993. Selv har jeg vært en stor forkjemper av den, men det er kun jeg som er ilagt bot for ulovlig oppføring av et skur. Et skur som jeg mener ikke er ulovlig. Derfor sender jeg alt i retur, sier Goffeng.

Kommunens svar Ekspandér faktaboks Kommunen vil ikke intervjues i denne saken, og har sendt følgende redegjørelse: Kommunen mener fremdeles: at bygget er søknadspliktig

at bygget er oppført uten tillatelse

at det ikke er gitt dispensasjon fra plangrunnlaget eller fra byggeforbudet i strandsonen

det ikke har vært grunnlag for å innvilge dispensasjon.

Fylkesmannen har opprettholdt kommunens vedtak

Fylkesmannens vedtak er endelig

Sivilombudsmannen har ikke overprøvd saken og har den så vidt kommunen vet heller ikke til behandling

I og med at bygget er oppført uten nødvendig tillatelse er det ulovlig oppført

Kommunen har etter loven plikt til å utføre ulovlighetsoppfølging

Kommunen merker seg at fakturaer er sendt i retur, men dette har ingen betydning for kravet

Byggesaken er gjenstand for domstolsbehandling – kommunen er ikke part.

Regjeringsadvokaten representerer staten, som er riktig part når det endelige vedtaket i saken er fattet av fylkesmannen

Så langt har kommunen utsatt å iverksette ytterligere inndrivingstiltak mens saken verserer for retten

Kommunen har imidlertid ikke plikt til å avvente rettsbehandlingen og vurderer fortløpende å iverksette ytterligere inndrivingstiltak

Kommunen har dialog med fylkesmannen og avventer dokumenter fra regjeringsadvokaten som kan belyse hvorvidt det er hensiktsmessig å iverksette slike tiltak før saken er ferdigbehandlet

Hvilke tiltak som kan iverksettes er det for tidlig å si noe om

– Kommunen har heller ikke behandlet klagen min på straffereaksjon i form av dagbøter, sier han videre.

Gammel industrikai

Skuret skjuler trappa ned til båten Magne Goffeng bruker i forbindelse med jobben som dykker. Goffeng sier han er opptatt av at alle skal kunne bruke og gå langs kaia. Samtidig mener han skuret er nødvendig for næringsvirksomhet, og at det er mer enn nok plass til å gå forbi skuret.

– Hva er viktigst? At folk kan gå helt ytterst på kaia, eller at den ytterste delen kan brukes av meg, og at folk kan gå to meter lenger inn på kaia akkurat der skuret står, spør han.

– Jeg må kunne legge til med båt, og komme meg om bord i båten.

Kommunen har selv bygget et skur, i det som på planen er et fotgjengerområdet. Magne Goffeng mener det er et eksempel på forskjellsbehandling. Foto: John Inge Johansen / NRK

Den planlagte kaipromenaden ble vedtatt som en del av en ny reguleringsplan for Kabelvåg torg og området ned mot kaia i 2016. Kommunen har ikke framskaffet et plankart som viser den nøyaktige plasseringen av det som skal bli en framtidig kaipromenade.

– Men foreløpig er ikke kaipromenaden bygd. Ikke på langt nær. Den er regulert inn i et planverk som ikke samsvarer med virkeligheten, og som ikke kommer til å gjøre det på mange år, sier Goffeng.

Rettssak

Vågan kommune mener skuret på Goffengs kai er privatiserende. Men ifølge Goffeng er passasjen på innsiden av skuret langt bredere enn på andre deler av kaia. Rett over vågen har de som eier kaia satt opp skilt med «Privat terrasse» og lukket tilgangen med en port.

Fakturaene på dagbøter kommer jevnt og trutt til Magne Goffeng. Som alltid sender han dem i retur. Det har foregått i snart ett og et halvt år. Foto: John Inge Johansen / NRK

Nå ønsker Magne Goffeng svar fra kommunen på 10 spørsmål før han skal vurdere om han skal akseptere en eventuell bot eller ikke.

Kommunen mener de allerede har svart Goffeng.

Saken med kaiskuret er en del av et større kompleks som skal til rettslig behandling etter nyttår. Derfor ønsker ikke Vågan kommune å kommentere saken ytterligere.

I et skriftlig svar send til NRK sier kommunen at de har registrert at faktura er sendt i retur. (Se faktaboks)