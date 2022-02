Fortvilte naboer krever slutt på dyrelidelsene: – Denne skulle vært født i mai

Rana kommune har en dyster norgesrekord.

Det er den jernbanekommunen med klart flest elgpåkjørsler.

Slik har det vært i flere tiår uten at noe har blitt gjort.

Det er gjort noen tiltak langs Norges mest blodige jernbanestrekning. Det er satt opp gjerder på strekninger med mye rein.

Men mens reinsdyr betyr inntekt og næring, er elgen «uten verdi».

Bare siden november har 70 elger blitt påkjørt og drept i møte med diesellokomotiv som dundrer gjennom Dunderlandsdalen dag og natt.

Gårdbruker Leif Egil Amundsen fra Rana har Nordlandsbanen som nærmeste nabo.

– Ihjelkjørte, maltrakterte dyr har blitt et dagligdags syn. Du ser ut av vinduet om morgenen og snøen er farget rød. Ørn, ravn og kråker som nyter et herremåltid.

I tillegg til jobben med storfe, har han også en bijobb som ettersøksjeger i Viltnemnda.

Han holder opp et elgfoster som spratt ut av moren da elgkua ble truffet av toget samme natt.

– Denne skulle vært født i mai. Det er tragisk. Denne situasjonen har vedvart i 40 år, uten at noe har blitt gjort.

DØDEN PÅ SKINNENE: Siden november er 70 elg påkjørt langs Nordlandsbanen nord for Mo i Rana. Et gjerde kan løse problemet, men det koster penger. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Amundsen husker den store snøvinternen for to år siden. Da ble 120 elger togdrept mellom Skonseng stasjon og Dunderland stasjon.

Årsaken til at elgen området er så utsatt er at Dunderlandsdalen er utformet slik at Nordlandsbanen går på den ene siden, og E6 på den andre. Midt imellom en elv som ikke har frosset i vinter.

– Elgen har ingen steder å gjøre av seg. Da blir det veien eller jernbanen.

Amundsen forteller om netter ute på søk etter skadde dyr. Ofte med dårlig magefølelse.

– Det er spesielle opplevelser. Vi ankommer, og der er elgmora påkjørt. Det står en kalv og jamrer. Eller en kalv med avrevne føtter og ei mor som jamrer. Vi blir påvirket. Vi er ikke laget av stein. Jeg spør meg selv hvorfor jeg holder på med det. Jeg unner ingen denne jobben, sier han.

Opprør mot elgdrap på Facebook

I Rana er det opprør mot elgdrap på Nordlandsbanen. Før helga opprettet veterinær Lene Rasmussen ei Facebook-gruppe. Den fikk raskt nær 4000 medlemmer.

– EN DYRETRAGEDIE: – Jeg våkner om natta og hører at det hviner i bremsene på togene. Dyrene blir massakrert, sier veterinær Lene Rasmussen i Rana. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det som skjer er helt forferdelig. De heldige elgene dør momentant, men de fleste blir liggende i timevis. Og gjerne påkjørt av neste tog igjen. Her blir de liggende hardt skadd til viltnemnda kommer og avliver dem.

Dette er massive brudd på dyrevernloven og ingen tar ansvar. Nå er det nok, sier hun.

Målet med Facebook-gruppen er å legge press på kommunen, fylkeskommunen, Bane Nor og Samferdselsdepartementet for å bygge viltgjerder langs skinnegangene gjennom Dunderlandsdalen.

– Det har vært forsøkt å få til en løsning i 40 år. Det har blitt laget rapporter som har blitt lagt i en skuff. Nå skal vi bruke det store engasjement for å få slutt på disse lidelsene, sier Rasmussen.

Har brukt millioner

Den dystre norgesrekorden i elgpåkjørsler koster Rana kommune dyrt.

Det er ikke billig å ha kommunale ettersøksgrupper i sving.

HUSDYR: Elgen har nærmest blitt et husdyr. Den går i bebyggelse og bruker vei og jernbane for å forflytte seg. Foto: Eskil Olsen. "Elgfamilie i Røvassdalen like nord for Mo i Rana"

I tillegg kommer betydelige beløp til administrasjon, rydding og varslingsrutiner.

Det forteller Johan Petter Røssvoll.

Han er lokalpolitiker for Senterpartiet og leder for viltutvalget i Rana.

FORTVILET: Lokalpolitiker Johan Petter Røssvoll er glad det nå er kommet en aksjonistgruppe på plass. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– De siste årene har vi brukt 1,6 millioner kroner til denne jobben. Det er ikke slik vi ønsker å bruke viltfondsmidler. Selvsagt skal kommunen spille en aktiv rolle. Men jeg synes ikke det er riktig at kommunen skal ta mer.

Å få opp et stengsel eller viltgjerde på de mest utsatte stedene vil koste rundt 8 millioner kroner.

Røssvoll sier kommunen har prøvd å få Bane Nor på banen for å sette opp gjerder langs den to mil lange strekninga.

– Det er merkelig at Bane Nor som driver jernbanen kan sitte rolig å se på dette.

Bar Nor: – Bør skyte mer elg

Bjørn Sørum er banesjef i Bane Nor på Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø.

MYE BLOD: Slik ser et togsett ut etter en elgkollisjon. Dette bildet er fra Rørosbanen. Foto: Nils Ivar Martila

Han erkjenner at det er altfor mange påkjørsler langs hele Nordlandsbanen. Men samtidig er han klar på at Bane Nor ikke kan gjerde inn hele Nordlandsbanen.

FORSTÅR REAKSJONEN: – Jeg skjønner at folk reagerer. Jeg har selv vært elgjeger i mer enn 40 år. Ingenting er verre enn å se et dyr som pines, sier banesjef Bjørn Sørum. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det er fylket som eier elgen. Hvis fylket og Rana kommune ønsker det, kan vi godt være med på et spleiselag for å sette opp gjerder.

Det er også en annen løsning, ifølge Bane Nor.

– Kan det være for mye elg her? Vi registrerer at Rana har økt elgkvoten fra 300 til 400 dyr. Kanskje de burde skyte enda mer?

Det blir i hvert fall flere godstog. Og de stopper ikke, ifølge Sørum.

