De svenske likhundene har markert

Det bekrefter innsatsleder i Nordland politidistrikt, Jørn Karlsen, i en pressemelding.

Politiet har siden onsdag 18. juli søkt med likhunder og båt med skanner etter den savnede 23-åringen. Søkene har pågått i områdene fra Børøya mot Svinøysundet. I dag kommer søket til å bli konsentrert i et område uten for Hjellsandvika mot Tunnstad.

Likhundene vil bli tatt i bruk også i dag, det vil også dykkere, samt båten med skanner.

Den 35 år gamle mannen, som er siktet for uaktsomt drap på Truls Henrik Johansen, ble i går varetektsfengslet for fire nye uker.

– Ingen garanti for at savnede er der

– Det er viktig for politiet å understreke at selv om man får markering fra likhund, så er ikke dette noen garanti for at den savnede befinner seg i dette området. Men det gir grunnlag for å undersøke det nærmere, sier innsatsleder Jørn Karlsen.

Det er tett med sjøgress i det aktuelle området, og det blir hentet inn redningsdykkere fra Salten brann, så de kan gjøre de nødvendige undersøkelsen av havbunnen i det aktuelle området.

Politiet ber om at folk og båter holder god avstand til søkene slik at de ikke forstyrrer hundene som trenger arbeidsro for å gjøre jobben sin.

– Vann avgir ganske mye lukt

– Liklukt og menneskelukt har relativt sterk luktsignatur og er noe av forklaringen på at hunder markerer på lange avstander, fortalte nestkommanderende ved Forsvarets Hundeskole, Amund Haarstad, til NRK tidligere denne uken.

Han kan ikke uttale seg om hvordan svenskene trener opp sine likhunder, men deler sin kunnskap om hvordan forsvaret trener opp sine hunder.

– Det vi har sett når det gjelder å lete etter folk og substanser under vann, er at vannet er ganske flyktig, og avgir ganske mye lukt til overflaten. Det er også en del vind og bevegelse av luft på overflaten av vannet, så hundene fanger lett opp luktmolekyler, forteller Haarstad.