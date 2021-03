Nato fanget opp ti russiske fly på én dag

Nato-fly ble satt på vingene ti ganger i løpet av seks timer mandag, for å svare på russisk flyaktivitet i flere områder.

Det skriver Nato i en uttalelse i dag.

Alliansen registrerte russiske fly nord i Atlanterhavet, i Nordsjøen, Østersjøen og Svartehavet.

Ingen av de russiske flyene entret alliansens luftrom, men Nato kaller aktiviteten for «uvanlig høy.»

Russland anklaget nylig Nato for å føre en konfronterende politikk. Myndighetene har ikke kommentert mandagens økte aktivitet.

I LUFTA: Utsikt fra et russisk Tu-95 fly under en øvelse. Bilde fra det russiske forsvarets pressekontor. Foto: AP

Norske fly i lufta

Ifølge Nato var det seks ulike typer russiske fly i lufta mandag. Flere av dem ble fulgt av norske F-16-fly. Ifølge Nato, ble to norske F-16-fly satt på vingene for å avskjære to russiske Tu-95-fly sør i Nordsjøen. Det gjorde at Storbritannia og Belgia gjorde det samme. De samme norske F-16-flyene registrerte og fulgte ytterligere to russiske fly over internasjonale havområder i nærheten, ifølge Nato.

Samme dag registrerte Nato tre russiske militærfly i nærheten av Svartehavet. Tyrkiske, rumenske og bulgarske kampfly ble sendt for å følge russerne til de forlot området.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møtte USAs utenriksminister Antony Blinken i Brussel i forrige uke. Da sa Blinken at han ønsket seg en relasjon til Russland «som i det minste er forutsigbar og stabil.»