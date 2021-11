Helsedirektoratet avlyser julebordet: – Det var planlagt en ordentlig fest

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var veldig sårt å avlyse denne festen. Det var en etterlengtet fest, sier assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk til NRK.

Etter planen skulle de ansatte samles i Helsedirektoratets lokaler i Oslo på fredag i neste uke.

Etter snart to år med stort arbeidspress og mye hjemmekontor, var det meningen å markere det første julebordet etter gjenåpningen ekstra grundig.

– Vi hadde veldig behov for å møtes igjen, og det var stort sug etter å se hverandre og komme tilbake til normalen. Dette hadde vi planlagt over flere måneder. Så ser vi nå at en samlet vurdering av situasjonen tilsier at vi utsetter denne markeringen, sier Slåttebrekk.

Nettstedet Resett omtalte avlysningen først.

– Ikke meningen å sende et signal

Slåttebrekk understreker at avlysningen ikke er ment som et signal til andre virksomheter om hva de bør gjøre. Han understreker at Helsedirektoratet er i en spesiell situasjon.

Helsedirektoratet har et spesielt ansvar for å tenke føre-var, sier assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk. Foto: Helsedirektoratet

– Vi som direktorat har et spesielt ansvar for å tenke føre-var. Vi har en nasjonal rolle i å håndtere pandemien. Det er klart at vi derfor må være ekstra forsiktig for å sørge for å ivareta de oppgavene.

– Synes du det er en god idé å samle ansatte i for eksempel Oslo til fester før jul?

– De rådene Oslo skal gi til sine innbyggere får de ta ansvar for selv. De lages i samarbeid med FHI og oss. Jeg skal ikke gi noen råd til Oslo kommunes befolkning ut fra dette.

– Men dere sender vel et signal ved å avlyse?

– Det er ikke meningen å sende et signal gjennom avlysningen. Det er derfor jeg sier at det først og fremst er en totalvurdering ut fra de oppgaver og det ansvar vi har som helsedirektorat. Det vil være feil å tolke dette som et signal til andre arrangement i Oslo, sier Slåttebrekk.

FHI: – Vurderer situasjonen

Folkehelseinstituttets medievakt skriver i en e-post til NRK at instituttet ikke arrangerer felles julebord for alle ansatte.

– FHI har foreløpig ikke avlyst det som måtte være av julelunsj eller middag i avdelinger og områder, men vi vurderer situasjonen kontinuerlig.

Også i Trondheim kommune, som de siste ukene har opplevd stort smittetrykk, diskuteres julebordenes skjebne.

Til Adresseavisen sier kommunikasjonssjef Harry Tiller at kommunen enda ikke har konkludert.

– Vi får mange spørsmål fra de ulike enhetene, og prøver å svare ut raskt. Det er ikke landet på noe, men jeg antar at det med julebord vil bli en vurdering som gjøres for hvert enkelt julebord - på de ulike enhetene, sier Tiller til avisa.

Rekordhøy smitte

De siste ukene har smitten vært rekordhøy i Norge. De siste to dagene er det meldt om over 2500 nye smittetilfeller på landsbasis. Flere sykehus melder også om kapasitetsproblemer, og sykehusene i blant annet Tromsø og Trondheim er i gul beredskap.

Også der Helsedirektoratets fest skulle holdes, i Oslo, er det stigende smittetrend – selv om smitten er lavere i hovedstaden enn under forrige smittetopp i september.

Ifølge Slåttebrekk er det både smittetallene og frykten for stor arbeidsbelastning fremover som ligger bak avlysningen.

– Det er en totalvurdering av det vi ser på smittetallene, og det vi ser av hvilke signaler vi gir, og hvilke muligheter vi har for å kunne ivareta de funksjonene vi skal. Det er en samlet vurdering av alt.

– Ville det vært spesielt ille med smitteutbrudd på en markering dere holdt?

– Det ville det selvfølgelig vært. Det er alltid en risiko, men det er ikke avgjørende at vi er redd for smitteutbrudd. Skulle vi avviklet en fest her så ville det vært med nødvendige tiltak som test ved inngangen og slikt, sier Slåttebrekk.