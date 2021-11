Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I helgen er det fest i Stavanger. Allerede store kulturarrangement i og rundt byen blir supplert med flere arrangementer i kommunal regi. Kommunen kaller det en gjenoppdagelsesfest, der byen skal tas i bruk etter en lang pandemi.

Samtidig kom torsdag nyheten om at Helsedirektoratet avlyser julebord.

Det samme gjør Stavanger kommune.

Aftenbladet kan fredag melde at kommunen har valgt å avlyse julebord for flere hundre ansatte i ulike avdelinger. Årsaken er det høye smittetrykket i kommunen.

Smittetrykket i Stavanger har aldri vært høyere. I løpet av ukens fire første dager er 163 personer smittet med korona i kommunen.

Fastlege Peter Christersson, hovedtillitsvalgt i Legeforeningen i Stavanger kommune, er skeptisk til gjenåpningsfesten.

– Det er all time high smittetall om dagen. Det å samle så mange en plass syns jeg virker litt prematurt. Det er et spesielt tidspunkt å arrangere dette nå, mener han.

Fastlegen Peter Christersson, hovedtillitsvalgt i Legeforeningen i Stavanger kommune er skeptisk til gjenåpningsfesten. Han Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Fredag ettermiddag melder også Stavanger universitetssjukehus at de råder ansatte til å avlyse helgens julebord.

– Dobbeltkommunikasjon

Christersson syns det er litt dobbeltkommunikasjon at Stavanger står bak gjenåpningsfesten, men samtidig kansellerer sine arrangement.

– Det sender litt doble signaler når en tenker at det er uforsvarlig å ha interne julebord, men at det er forsvarlig for flere tusen personer å møtes ute på byen, mener han.

Han påpeker at trykket på fastleger fremdeles er veldig høyt. De har svært mange koronapasienter å følge opp, samtidig som de har mange andre med luftveisinfeksjoner.

– Jeg tror ikke det har vært så travelt med luftveisinfeksjoner siden svineinfluensa-epidemien, sier han.

Under den uoffisielle gjenåpningsfesten i Stavanger den 25. september strømmet folk til gatene for å ta del i festen. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, deler ikke legekollegaens skepsis. Han mener mesteparten skjer utendørs på gjenåpningsfesten.

– Jeg er mer bekymret for julemesser, juleavslutninger og alt det som kommer. Det er viktig at alle, også de vaksinerte, holder seg hjemme med symptomer, sier han.

Ei heller helsesjef Runar Johannessen i Stavanger ser på gjenåpningsfesten som et problem.

– All tillit til vurderingene som blir gjort

Leder av fagforeningen i Stavanger kommune, Margrethe Kaarvaag, ønsker ikke å sette de to problemstillingene opp mot hverandre.

Hun sier hun har all tillit til vurderingene som er gjort av de ulike kommunedirektørene.

– Det er økende smitte både med korona og influensa som gjør at det er ganske tøft på arbeidsplassene rundt omkring. Det er krise på skoler og sykehjem, så per dags dato syns jeg det er en god vurdering som er gjort.

– Fagforeningen har da ingen innvendinger mot at det blir arrangert en gjenåpningsfest samtidig som det er krise på skoler og sykehjem?

– Nei, det er et annet type arrangement som en selv kan velge om en vil delta på. Jeg håper arrangementene legger til rette for de restriksjonene som er, sier Kaarvaag.

Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger, sier hun forholder seg til faglige råd. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Ordføreren forholder seg til faglige råd

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun forstår at folk kan oppleve dette som en dobbeltkommunikasjon, men sier at hun forholder seg til faglige råd.

– Det er ikke ett riktig svar for alle her. Jeg har alltid fulgt de faglige rådene som har kommet til meg. Men jeg har ikke fått faglige råd om å avlyse arrangementer fra verken nasjonale myndigheter, sykehus eller helsesjef. Så jeg forholder til de faglige rådene, sier Nessa Nordtun til NRK.