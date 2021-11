Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Bedriftsleiarane bør gå framfor og halde på juleborda, seier regiondirektør i NHO Kristin Saga.

I går blei det kjend at Helsedirektoratet har avlyst sitt julebord, og i dag følgde Stavanger kommune etter.

NHO fryktar signaleffekten dette sender ut til arbeidsgjevarane, og fleire stader blir risikoen rundt avvikling av julebord vurdert.

Helse Bergen har opplyst til sine tilsette at råd rundt avvikling av arrangement kan endre seg på kort varsel.

– Når det gjeld julebord og andre sosiale samlingar for tilsette, så rår me leiarane våre til å gjere ei risikovurdering av alle arrangement, seier spesialrådgjevar ved Haukeland universitetssjukehus.

Oslo Universitetssjukehus opplyser til NRK at dei ikkje har sett ein stoppar for julebord, men at dei oppfordrar til trygge sosiale samkome. Nokre av avdelingane ved sjukehuset har allereie avlyst sine julebord.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol seier det er mogleg å dra på julebord. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Koronasertifikat

Julebordsesongen skal redde hotell- og restaurantbransjen etter ei tung tid med nedstenging av samfunnet. Bransjen fortel om fulle hus og mykje aktivitet i samband med jula.

– Viss det kjem fleire avlysingar, så vil det skape usikre tider, og me er veldig bekymra, seier Saga.

På ein pressekonferanse i dag informerte regjeringa om at kommunane kan ta i bruk lokale koronasertifikat. Det er blant anna for å ta omsyn til næringslivet.

– Koronasertifikat blir eit ekstra verktøy for kommunane, seier Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helse- og omsorgsdepartementet skal sjølv gjennomføre julebord i desember. Kjerkol meiner det er uproblematisk å dra på julebord så lenge folk følgjer råd og tiltak.

– Koronasertifikat er ei god løysing viss det blir mykje smitte innanfor eit lokalsamfunn, seier Saga.

Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet. Foto: Heiko Junge

Lokale tiltak

Helsedirektoratet har sagt at dei ikkje oppmodar andre arbeidsgjevarar til å avlyse sine julebord, dei fryktar heller ikkje nokon signaleffekt.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad seier mykje av ansvaret for å avgrense smitten no blir lagt til kommunane.

– Det er også viktig at folk etterlever tiltaka, seier Nakstad

NHO oppmodar alle arbeidsgjevarar til å gjennomføre julebord.

– Dei tilsette treng også å møte kvarandre etter lang tid med heimekontor. No treng dei kvarandre, seier Saga.