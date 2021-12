Det har vært en hektisk start på uken for Bodø/Glimt.

Først ble det klart at kaptein Patrick Berg er klar for franske RC Lens. En overgang som skal ha vært verdt bortimot 40 millioner kroner.

Så signerte Kjetil Knutsen ny kontrakt med den doble seriemesteren. Dagen etter kunne han smykke seg med tittelen «Årets Nordlending» i Bodø.

Men tirsdag har det virkelig tatt seg opp. Erik Botheim ble raskt ryktet bort til russiske Krasnodar.

Etter det NRK kjenner til, er det snakk om en totalpakke på 100 millioner kroner.

Eurosport og Nettavisen meldte tidligere i dag om det samme.

80 millioner skal betales med én gang, mens 20 millioner er prestasjonsbestemte bonuser, ut i fra opplysninger NRK har.

Akkurat nå venter Glimt kun på bekreftelse fra Russland for at overgangen har gått i orden. Det er ventet at denne kommer tirsdag kveld.

Kan bli rekordsum

Den høyeste overgangen fra Eliteserien til utlandet var John Carews overgang til Valencia for 75 millioner kroner fra Rosenborg i 2000.

Det betyr at om dette stemmer, så blir Botheim i utgangspunktet den dyreste eksporten til utlandet fra norsk eliteserie.

Ifølge VG har Botheim vært på medisinsk sjekk i München, tirsdag. Spissen har ett år igjen av kontrakten med Glimt, og går etter alle solemerker kraftig opp i lønn i Russland.

Patrick Berg og Erik Botheim likte å feire med imaginære telefoner. Nå kan det se ut til at begge disse samtalene har blitt besvart, og det med stor fortjeneste for Glimt. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Vraket i Rosenborg

Erik Botheim ble tidlig sett på et stort talent i Rosenborg. Han spilte for trønderne fram til han ble sendt på utlån til Stabæk i 2020. Der scoret han ikke et eneste mål.

Han ble frigitt fra trønderne i 2021, og signerte gratis for Bodø/Glimt før sesongen.

I 2021 har han scoret 15 mål i eliteserien og har hjulpet klubben til sitt andre strake seriegull.

Botheim har spesielt utmerket seg i Serieligaen, eller Conference League. Der scoret han tre mål og serverte to mål i kvalifiseringen.

Før han i gruppespillet scoret fire og assisterte fire.

To av målene og to av de målgivende kom i 6-1-nedsablingen av Mourinho og AS Roma på Aspmyra.

Botheim har utviklet seg enormt i 2021, og har blitt en svært populær figur på Aspmyra. Her etter at han scoret mot Stabæk i Eliteserien. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Enorme overgangssummer

– Dette er et eventyr av et salg for Bodø/Glimt, dersom det dette stemmer, sier sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt.

– Det viser igjen viktigheten av å være med i Europa, og ikke minst prestere i Europa. Botheim har virkelig fått vist seg fram, særlig i Roma-kampene. Det blir lagt merke til og da kommer denne typen overganger. Det er fint for ham, og ikke minst for Bodø/Glimt.

Han sier at slike summer gjør at Kjetil Knutsen sin lønn, uansett hvor stor den måtte være, er verdt hver krone.

– I løpet av to dager kan Bodø/Glimt ha solgt spillere for anslagsvis 150 millioner kroner. Da skjønner man at Kjetil Knutsen har fortjent hver eneste million han får i lønnsøkning.

Saltvedt kommer samtidig med et lite stikk til Rosenborg.

– Nå må Rosenborg sette seg ned og regne på hvor mange assistenttrenere fra Ham-Kam de kunne fått for denne summen.

Bodø/Glimt har etter mange svært lukrative handler klart å bygge seg opp store overgangssummer i løpet av de to siste årene. De har også tjent veldig gode penger på suksessen i Europa.

Store overganger fra Glimt de siste to år Ekspandér faktaboks Håkon Evjen til AZ Alkmaar – 25 millioner kroner - 2019*

Amor Layouni til Pyramids – 15 milloner kroner - 2019*

Jens Petter Hauge til AC Milan – 50 millioner kroner - 2020*

Kasper Junker til Urawa Red Diamonds – 21 millioner kroner - 2021*

Patrick Berg til RC Lens – 40 millioner kroner - 2021* Totalt 151 millioner kroner. * Overgangssummene er ikke bekreftet, men er de som ble rapportert på det aktuelle tidspunktet.

Rik klubb fra Russland

FC Krasnodar er en ganske ny klubb, som ble grunnlagt i 2008. De rykket opp til øverste nivå i Russland før 2011-sesongen.

Klubben har siden endt opp som nummer tre, tre ganger, som beste plassering, men ligger nå på en skuffende 10. plass.

Klubbens eier er Sergey Galitsky, en 54 år gammel russisk milliardær, som er medeier i en av Russlands største dagligvarekjeder, Magnit.

Han skal ifølge Forbes være verdt omtrent 3,5 milliarder dollar, eller rundt 31,4 milliarder kroner. Det gjør han til verdens 859. rikeste mann.