Seriegullet har kostet for Glimt-treneren: – Har vært ekstremt lite hjemme

«Det Kjetil Knutsen har fått til med «den lille klubben fra en liten drittby» er en så enorm prestasjon. Vi var egentlig fornøyd etter et sølv i 2019. Nå 2 år senere går vi mot gull nummer 2 og har slått selveste Roma 8–3 over 2 kamper og ligger an til å vinne gruppen i Europa. Bodø/Glimt med Kjetil i spissen har satt hele landsdelen vår på kartet, både nasjonalt og internasjonalt.»

«Ingen har satt Bodø og landsdelen mer på kartet (til og med det internasjonale kartet) enn KK. Hvor mange millioner har ikke fått seg resultatet på San Siro mot AC Milan? for å ikke snakke om eventyret om José Mourinho og as Roma? Glimt med KK i front har gitt Bodø og Nord-Norge en fantastisk markedsføring frem mot BODØ 2024.»

«En fenomenal kulturbygger, som smitter langt ut over fotballens arena.»

«Ingen har satt Nordland på kartet i en slik grad denne mannen har klart de siste to årene, ikke bare i Norge, men over hele verden, en utrolig prestasjon!»

«Ingen over, ingen ved siden av. Det han har gjort for laget Glimt og byen Bodø både innad i Norge og utenfor landegrensene gjør at han helt klart fortjener tittelen «Årets nordlending». Håper bare han blir værende.»

«Det Knutsen og teamet bak har gjort med Bodø/Glimt er nesten ikke til å tro. Ingen har gitt meg så mye glede som Glimt de siste to-tre årene. Skriv under ny kontrakt nå, Kjetil, så jeg slipper å ha flere mareritt om deg som Rosenborgtrener.»

«For en trener. Han fikk fotballspillere som andre hadde slått hånden av, til å blomstre i Glimt. Bodø Glimt har blitt et lag som alle frykter. Slik har det ikke vært bestandig.»

«Jeg mener Kjetil Knutsen har satt Bodø/Glimt og Nord-Norge på det europeiske fotballkartet. Han og teamet rundt Bodø/Glimt har vist at det er mulig å stable på bena et internasjonalt konkurransedyktig lag (uten rike onkler og ivrige sponsorer) nord for polarsirkelen. Kjetil Knutsen viser hvordan man bygger stein på stein over tid. Han fortjener egentlig en egen statue i Bodø.»

«Hans bidrag til å skape et vinnerlag, gjenskape et vinnerlag og bringe stolthet til en hel nasjon. En verdig vinner!»

«Ingen kan promotere Bodø og Nordland ute i verden på samme måte som Bodø/Glimt har gjort de siste årene. I front for utviklingen står KK. En selvskreven vinner, spesielt med tanke på prestasjonene levert på den internasjonale scenen.»

«Det måtte en bergenser til for å gjenreise Nordlands stolthet. Og på hvilket vis: Kjetil Knutsen har satt Bodø på europakartet – intet mindre. Og suksessen bare fortsetter. Vi andre står bare og måper – og ønsker vi også var nordlendinger!»

«Å få til det som Knutsen har fått til med Bodø Glimt er bare rett og slett imponerende. Sølv i 2019, Gull 2020 og gull i 2021 også. Herlig at han fremstår som en fokusert trener på det laget han trener, etter alt mediestyret om hvilket lag han eventuelt kommer til å trene til neste år.»

«Årets Nordlending bør ha satt Nord-Norge på kartet nasjonalt og internasjonalt. Kjetil Knutsen er den som har klart det best og skaffet seg et navn store deler av Europa snakker om. Han har vist at med minimale ressurser at det er mulig for et lite lag, fra en liten by og bli markedsført på en måte som ingen andre har klart. Han bør få denne utmerkelsen da han fortjener det.»

«Kjetil står fram som en moderne pedagog og leder som sammen med sitt «trener drømmeteam» (Kalvenes, Bjørkan og Kolstad) og resten av klubben har løftet Glimt til nye høyder. Sjelden har man vært like stolt over en trener og en klubb som i år. «J-feltet» sitt slogan «Vær stolt av kor du e fra» har aldri stått sæ bedre enn i år.»

«Bodø Glimt er laget i mitt hjerte. Kjetil Knutsen har gjort en fantastisk jobb som trener for Bodø Glimt. Han har bidratt sterkt til at laget nå er et av de beste om ikke det beste laget i Norge. Laget har under hans ledelse også blitt lagt merke til internasjonalt.»

«Kjetil Knutsen har med sitt lederskap av laget (Bodø/Glimt) virkelig bidratt i år med å sette byen og landsdelen på verdenskartet. Sjelden har vel regionen fått mer oppmerksomhet enn etter Bodø/Glimts prestasjoner under Kjetils ledelse. Det er vel bare Nordlyset og Midnattssola som kan nærme seg, men disse foregår i kun avkortede perioder. Kjetil Knutsen leverer hele året, år etter år.»

«Satt Bodø på kartet over Europa, og skapt øyeblikk man før kun har turt å drømme om. Bygger en fantastisk prestasjonskultur som er et forbilde for alle klubber og organisasjoner.»

«Hans unike evne til å bygge et lag, med lagånd og inkludering. For en som ikke VAR fotballinteressert, har han virkelig klart å skape engasjement. Ikke bare grunnet resultatene, men gjennom hvordan han fremstår som person og den nøkkelpersonen han har vært i klubben.»

«Kjetil Knutsen har satt Bodø på kartet, både innenlands og ute i Europa/verden. Han virker som en solid mann, som er ett godt forbilde for andre trenere (er sjelden «usympatisk») og promoterer – og leder, Bodø Glimt på en fremragende måte.»

«Har gjentatt suksess med Bodø Glimt nå 3 sesonger på rad. Dette på tross av å miste sine sterkeste spillere etter hver sesong. Dette er meget imponerende. Hans filosofi og personlighet har lagt grobunn for en herlig fotball kultur i Glimt.»