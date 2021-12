Det var julegaven bodøværinger har hatt våte drømmer om gjennom et halvt år.

Kjetil Knutsen signerte mandag en kontrakt som holder han i Bodø/Glimt i tre år fremover. Det samme gjør assistenten hans Morten Kalvenes.

Dette mener sportskommentator Jan Petter Saltvedt, at er et enormt kompliment til klubben og måten de har drevet på de siste årene.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– Han kunne gjort hva som helst annet i norsk fotball, men han signaliserer at det mest spennende stedet å være er i Bodø. Det er det mange som kommer til å merke seg.

– Dette betyr at Bodø/Glimt vil være det mest attraktive stedet for norske fotballspillere å spille de neste tre årene, fortsetter han.

– Later som om de er fornøyd

Saltvedt understreker at det er mange forskjellige krefter som har vært med å bygge klubben de siste årene. Men at Kjetil Knutsen har vært dirigenten.

Det er også Glimt som har beholdt mest av verdigheten etter en lang høst med mange spekulasjoner, mener han.

– De har vist hvem som både er best og hvem som har mest ro. I tillegg har de mest verdighet nå, av dem og Rosenborg. Det er jo fint å se at de tingene henger litt sammen. Knutsen har brukt den tiden han har trengt.

Kjetil Knutsen og Morten Kalvenes signerer for tre nye år med Bodø/Glimt. Se pressekonferansen her.

Mens Saltvedt mener Glimt har gjort ting grundig og ordentlig, syns han at trønderne har opptrådt på en helt annen måte.

– Det er jo litt symbolsk at dette skal markeres samme dag som Rosenborg skal late som de er optimistiske med signeringen av en annen Kjetil, som egentlig ikke er den de ville ha, sier han, og sikter til at Kjetil Rekdal signerte for Rosenborg, mandag ettermiddag.

– Hva tenker du på da?

– Jeg syns hele prosessen fra klubben og fra Knutsen har blitt gjort mye mer ryddig. Mens ting tas internt i Glimt, har omtrent alt foregått i offentligheten i RBK. Fra da Koteng sa at Knutsen var førstevalget i sommer, som jeg syns er en uhørt ting å si, til at de nå må krype til korset og late som de er fornøyd med løsningen de har endt opp med. Det er ikke bra for Rosenborg, og heller ikke for han som endte opp med jobben.

STOLT OG SPENT: Kjetil Rekdal er ny RBK-trener. Se video fra pressekonferansen hvor han ble presentert.

Sa ja for en uke siden

Kjetil Knutsen selv var ikke spesielt interessert i å snakke så mye om Rosenborg på mandagens pressekonferanse.

Da han ble spurt om det hadde vært noen alternativ til Glimt, svarte han følgende:

– Ja, det har det vært. Lurer dere på mye om det, så kan dere heller ta en telefon til Morten (Kjetil Knutsens agent journ.anm.). Det viktigste er at du bruker den tiden som trengs, og når du da tar den beslutningen blir den ærlig. Jeg krever mye av omgivelsene mine og enda mer av meg selv, så jeg føler at det har vært viktig å bruke den tiden.

For tid har det tatt. Hele høsten har det gått spekulasjoner, spesielt etter at Rosenborg offentlig sa at Knutsen var deres førstevalg som trener etter Åge Hareide.

Knutsen forklarte at han har vært delvis enig med Glimt i en uke, men at det først nå var helt klart med alle detaljer på plass.

– Jeg beklager at det har tatt litt tid, vi har vært enig med klubben i rundt en uke nå. Men jeg har en datter som er 12 år nå, har to voksne døtre og barnebarn, og jeg har en samboer hjemme som er helt fantastisk, og som har tatt et stort ansvar. Jeg har bare sagt sannheten hele veien, og det kan jeg si med hånden på hjertet. Det er allikevel viktig at de rundt deg blir tatt med i en sånn beslutning.

Knutsen understreker at han har stor tro på fremtiden i Bodø.

– Jeg har skrevet under en treårskontrakt, det er et ganske tydelig signal om hva vi skal få til sammen i Glimt.