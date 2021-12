Millionene renner inn for Glimt – eksperten peker på «Haaland-effekten»

Bodø/Glimts suksess i Norge og Europa har ført til at spillerne i den gule trøya er blitt utrolig attraktive på overgangsmarkedet. Etter nok et seriegull kommer minst tre profiler til å forlate klubben.

Det er allerede klart at Fredrik André Bjørkan, Patrick Berg og Erik Botheim er ferdig i Glimt. I tillegg har profiler som Kasper Junker og Jens Petter Hauge skiftet beite tidligere.

NRK har regnet på hvor mye Bodø/Glimt kan ha håvet inn på spillersalg siden Kjetil Knutsen tok over som hovedtrener i 2018.

Ifølge nettstedet Transfermarkt og diverse summer meldt av norske aviser, har Glimt trolig solgt spillere for rundt 240,7 millioner kroner.

Bodø/Glimts spillersalg siden 2018 (i kroner) Ekspandér faktaboks 2018: Zoran Popovic til Røde Stjerne: 808 000 2019: Martin Bjørnbak til Molde: 5 millioner

Geir André Herrem til Kalmar: 606 000

Amor Layouni til Pyramids: 15, 2 millioner 2020: Håkon Evjen til AZ Alkmaar: 25,3 millioner

Jens Petter Hauge til Milan: 50 millioner

Kasper Junker til Urawa Reds: 21,3 millioner

Sammy Skytte til Stabæk: 2,5 millioner 2021: Patrick Berg til Lens: 40 millioner

Erik Botheim til Krasnodar: 80 millioner Totalsum: 240,7 millioner

Det er grunn til å tro at totalsummen er eller blir enda høyere, med tanke på bonuser og videresalg i avtalene.

Bjørkan og Philip Zinckernagel er spillere som trolig kunne dratt inn betydelige summer, men begge dro etter kontraktslutt og dermed vederlagsfritt.

– Ledet an av Haaland

NRKs fotballekspert, Carl Erik Torp, mener at Botheim-signeringen er et godt eksempel på hvordan Bodø/Glimt kan drive.

– Bodø/Glimt har ikke det samme presset som andre klubber, og da har de muligheten til å satse på typer som ikke har fungert andre steder. De så at Botheim var midt-i-blinken, og han gikk rett inn i laget, sier Torp.

– I tillegg har de en selvtillit i det de driver med, og klart å danne en kultur via tydelige rollefordelinger.

Glimt har trolig brukt vesentlig mindre på å hente flere av disse spillerne. Profiler som Jens Petter Hauge, Patrick Berg og Erik Botheim har enten kommet gratis eller blitt fostret opp i klubben.

Av spillere som ble hentet for en viss sum, finner vi danskene Kasper Junker og Sammy Skytte. De ble hentet for henholdsvis 3,7 millioner og 4 millioner.

DANSK DYNAMITT: Bodø/Glimt skal ha solgt Junker med en profitt på rundt 18 millioner kroner. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Det er uansett en klar tendens at de kjøper spillerne billig og selger mange av dem meget dyrt med norsk målestokk.

Torp mener annen norsk suksess i utlandet har gjort spillere fra Eliteserien mer attraktive.

– Den lille galoppen Bodø/Glimt har blitt med på har blitt ledet an av Haaland, Berge, Ajer, Ødegaard og den gjengen der. De har gjort at norske navn har blitt aktuelle igjen. For fem år siden var ikke noen i nærheten av å betale de summene for Hauge og Botheim som blir gjort nå. De har sett og har trygghet på at nivået er såpass bra at de kan hevde seg på neste nivå, forklarer Torp.

Europasuksess

Dersom vi sammenligner med konkurrenter, har Molde fått inn rundt 124 millioner på spillersalg i samme tidsrom, ifølge Transfermarkt. Moldenserne har trolig fått inn enda mer, spesielt ettersom Erling Braut Haaland dro videre til Borussia Dortmund.

Rosenborg har mottatt rundt 66 millioner kroner i spillersalg, ifølge samme nettsted.

Men Glimt får også bra med penger fra andre områder. De er fortsatt med i serieligaen, og der mottar de også pene pengepremier.

NORSKE TOPPSPILLERE: NRKs fotballekspert, Carl Erik Torp, tror andre norske toppspillere har hjulpet Glimt i spillersalgene. Foto: Julia Marie Naglestad

– Det er helt avgjørende å gjøre det bra i de europeiske cupene. Det er først og fremst økonomisk gunstig, i tillegg gjør man seg mye mer attraktiv. Det ser man jo nå med at de beholder treneren sin og beholder flere spillere lenger enn det man kunne ha gjort, sier Torp.

Med andreplass i gruppen har de mottatt over 50 millioner kroner på Europa-spill. Og det kan bli mer, så lenge de leverer mot Celtic i playoff-runden. Europasuksessen tror Torp kan gagne norsk fotball.

– Vi har stått på utsiden og sett de andre spise kake og satsa, mens nå begynner man å føle at også vi får smakt litt på den kaka. Det er helt avgjørende, for det vil jo skape en dominoeffekt, og den har vi ikke hatt på lenge. Det minner litt om den 90-tallsbølgen som vi kanskje kan prøve å få litt tilbake, avslutter Torp.