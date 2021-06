– Jeg fikk sjokk. Aldeles sjokk. Jeg har faktisk ikke landet helt ennå, sier Else Pettersen (71) fra Narvik.

Det hele startet da Else ble klar over at Nasjonalmuseet skulle på turné med maleriet «Brudeferd i Hardanger» av Adolph Tidemand og Hans Gude.

Narvikværingen har selv malt i hele sitt liv.

– Faktisk hadde jeg en lærer som sa til foreldrene mine at jeg burde søke på kunsthøgskolen. Men det er 55 år siden. På den tiden var jo kunstnere litt rare, sier Else selv.

Hun sendte en henvendelse til Nasjonalmuseet og spurte om de kunne komme til Narvik med maleriet.

– Men jeg hørte ingenting fra dem, før jeg plutselig så på Facebook at de skulle besøke et sykehjem i Narvik.

Beboerne på Furumoen sykehjem skulle få besøk av Nasjonalmuseet. Else sendte en melding og spurte om det var mulig for andre å komme og se maleriet.

– Som maler er jeg veldig glad i det figurative, av å male natur. Jeg har sett «Brudeferd i Hardanger» en gang tidligere, da jeg var i Oslo for mange år siden, og ville så gjerne se det igjen, forteller Else Pettersen.

Svaret fra Nasjonalmuseet var nedslående.

N Nasjonalmuseet: Dette var kun en utstilling for Furumoens beboere. Men du er hjertelig velkommen til å se «Brudeferd i Hardanger» i det nye Nasjonalmuseet, som åpner neste år.

Else svarte dem høflig.

EP Else Pettersen: Jeg har for mange år siden sett maleriet «Brudeferd i Hardanger». Jeg er for syk til å reise til Oslo nå, derfor ble jeg i fyr å flamme da dere skulle besøke oss her nordpå.

Unner beboerne på Furumoen den opplevelsen å se maleriet på nært hold.🥰

Lykke til videre😍👌

Og tenkte ikke så mye mer på det. Før det ble onsdag, og hun egentlig skulle få to venninner på besøk.

– De hadde sagt at de skulle komme innom i 12-tiden. De skulle bare innom et gartneri i nærheten, forteller hun.

Else hadde laget en marengsrullekake som lå klar i kjøleskapet. Men klokken 11.40 ringe den ene venninna og sa at de ikke kunne komme likevel.

Tidemand og Gudes maleri ble vist fram for beboere ved Furumoen sykehjem. Else fikk ikke sett kunstverket den gangen, og var for syk til å reise til Oslo og besøke museet selv. Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Måtte lage kaffen selv

– Men de hadde en overraskelse til meg, sa hun, forteller Else.

– Hun sa at to personer fra Nasjonalmuseet var på vei til meg. Da begynte tårene å trille. Jeg trodde jeg drømte.

Så onsdag ettermiddag sto museumsdirektør Karin Hindsbro og Tord Krogtoft på trappa til Else Pettersen i Narvik. De fikk komme inn og smake på marengsrullekaka. Kaffen måtte de sette på selv.

– Det var veldig trivelig. Vi pratet om alt mulig.

Else fikk et puslespill av «Brudeferd i Hardanger» på 1000 brikker.

– Og så sa han Tord at vi skulle ut å se på maleriet. Da vi gikk ut og rundet hjørnet sto det en lastebil der som jeg ikke hadde oppdaget tidligere, ja og resten vet du jo selv.

Delte kjærligheten for kunst

– Det var jo helt fantastisk.

Hindsbro, forteller at Nasjonalmuseets viktigste jobb er å ta vare på og formidle den norske kulturarven. Og da er å la kunstinteresserte, som Else, få oppleve mesterverkene kjempeviktig.

– Det å få oppleve et så fint møte mellom Else og et av våre aller mest kjente og kjære verk, det var veldig rørende, sier Hindsbro.

– At kunst kan gi en så stor opplevelse og faktisk bety så mye for folk... Det er veldig spesielt å få se det på så nært hold.

Museumsdirektøren forteller at Else er en dame med mye kunnskap og erfaring med kunst, at hun la merke til detaljer og visste å verdsette Tidemand og Gudes verk.

Direktør ved Nasjonalmuseet, Karin Hindsbro, og Else Pettersen deler en kjærlighet for kunst, og «Brudeferd i Hardanger» spesielt. Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Vil male sin eget versjon av «Brudeferd i Hardanger»

Fredag har Else Pettersen bursdag. Hun fyller 71 år.

– I fjor hadde jeg tre feiringer. Én med barn, svigerbarn og barnebarn, én med mine søsken og en tredje med min tvillingbror. I år blir det lite feiring, sier hun.

Men årets beste gave fikk hun altså på onsdag. Hun er veldig takknemlig for at Nasjonalmuseet tar med seg kunsten sin ut til resten av landet.

– Det er nok ikke alle som tenker over hva kunst er. At Nasjonamluseet nå reiser rundt, tror jeg kan gi folk en bedre forståelse for kunsten.

Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Selv har hun latt seg inspirere av det helt spesielle besøket.

– I Skjomen, ved Skjomen kraftverk, der fjellene går ned i sjøen, der minner det litt om Hardanger og Vestlandet. Jeg har bodd der i 11 år. Og malt de fjellene der. Jeg har lyst til å male et bilde som minner om «Brudeferd i Hardanger» derfra.