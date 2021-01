Hva skjer når du ser et hus som er forlatt?

Jo, tankene begynner nesten garantert å spinne. Hvorfor er det forlatt? Hvem bodde der? Hvorfor har ingen overtatt?

Forlatte hus er mysterier som trigger nysgjerrigheten.

I USA har flere fotografer spesialisert seg på forlatte hus. Bildene legges ut i sosiale medier og følges av flere hundre tusen.

Britt Marie Bye har de siste seks årene kjørt på kryss og tvers i Nord-Norge og fotografert forlatte hus. Foto: Kari Skeie / nrk

Også i Norge er forlatte hus populært. Britt Marie Bye har i fem år oppsøkt bygder i Nord-Norge med kameraet sitt. Kontoen hennes på Instagram nærmer seg 100.000 følgere.

– Hvorfor jeg fortsetter å oppsøke og gå inn i flere og flere forlatte hus? Det er noe med det å finne spor etter de som har bodd der. Finne ut hvordan de har levd. Det fascinerer meg veldig.

Startet i USA

Som mange andre trender, startet det hele i USA.

Fotograf John Plashal i Virginia er en av flere som i dag lever av å ta bilder av forlatte hus. Interessen fikk han da han bestemte seg for å bli hobbyfotograf.

Jakten på vakre landskap førte han ut på sidevegene i hjemstaten. Her åpna det seg en helt ny verden. Falleferdige hus, kirker, skoler, moteller, restauranter og sykehus. Alt frosset i tid.

Plashal ble etter hvert besatt av å finne forlatte steder.

– For fotografer er disse husene spennende motiver. De har en egen struktur og stemning i seg, skriver han i en e-post til NRK.

Bilder av forlatte hus får ofte fram en følelse av undring og fascinasjon hos de som ser dem, sier fotograf John Plashal. Et betydelig antall hus i USA står forlatt. Mange er fullt møblert og er som frosset i tid, sier Plashal. Wisterias, eller blåregn, har Plashal kalt dette bildet.

Plashal sier at bildene føyer seg inn i fenomenet Urban og Rural exploration. Å oppsøke områder som er blitt stående tomme, er populært blant spenningssøkende amerikanere. En viktig årsak er at det i dag er et stort antall forlatte hus i USA.

I dag kaller Plashal seg for en profesjonell historieforteller med det forlatte Virginia som spesialitet. I tillegg til sosiale medier, gir han ut bøker. Han arrangerer også turer til forlatte områder i samarbeid med eierne.

– Selv om bildene lett fanger folks oppmerksomhet, er det historiene innenfor veggene som virkelig fascinerer. Folk blir veldig opptatt av hvem bodde der og hva som skjedde med dem. De trollbindes av mysteriet og har behov for å finne ut mest mulig, sier Plashal.

Home Sweet Home har den amerikanske fotografen John Plashal kalt dette bildet. Han er en av flere amerikanske fotografer som har spesialisert seg på forlatte hus og områder. Foto: John Plashal

– Må være litt gal for å drive med dette

For Britt Marie Bye oppsto interessen for forfalne hus da hun ble sjuk. Livet i Oslo ble vanskelig fordi hun blant annet ble allergisk mot parfyme og eksos. Det førte til at hun tilbrakte mye tid i barndomstraktene i Østfold.

En dag kom hun over et forlatt småbruk. Da var det gjort.

– Jeg fikk en følelse av at huset var forlatt av samfunnet, litt sånn som du føler deg når du blir sjuk. Alt annet raser videre, mens du står i helsekøer og venter på finne ut hva som er galt. Jeg følte en gjenkjennelsesfaktor i huset, som hadde gått litt ut av tiden.

Siden da, har Bye flyttet nordover. Fra basen i Harstad har hun de siste årene lett etter forlatte hus å fotografere. Interessen tar mye tid. Ofte kjører hun på grusveger i timevis. Noen ganger uten å finne noen ting.

– Man må jo være litt gal for å drive med dette. Og man må ha en ganske stor dose nerd i seg og være glad i gamle hus.

Nordnorske bygder er fulle av forlatte hus. Ofte befinner de seg i fantastisk natur, sier fotograf Britt Marie Bye. Når du først begynner å legge merke til sånne hus, er de overalt, sier Bye. Hvis du kjører bakveger og grusveger, dukker de opp plutselig. Når jeg ser et hus handler det mye om det estetiske, jeg er veldig glad i hvite hus, sier Bye. Selv om hus har stått tomme i flere tiår, sier Bye at hun ofte kommer over forlatte hus som fortsatt er møblert. Når eierne lar seg oppspore, ber hun også om lov til å ta bilder inne. Jeg hører om mange som har lyst til å ta vare på husene, men som ikke får det til fordi de møter på byråkrati eller et system som ikke er lagd for at det skal være mulig. Det synes jeg er veldig trist, sier Bye.

Bildene til Bye fascinerer. Spesielt folk sørpå reagerer på hus som befinner seg i fantastisk nordnorsk natur.

– Jeg har fotografert et hus som ligger forlatt på en sandstrand med panoramautsikt over havet og høye fjell bak. Folk forstår det ikke. Hvorfor er det forlatt? Hvordan går det an?

Forlatte hus i spektakulære omgivelser, er noe som virkelig fascinerer folk, sier Bye. Spesielt utlendinger og folk som ikke bor i Nord-Norge forstår ikke hvorfor slike hus ikke lenger blir tatt vare på, sier hun. Foto: Britt Bye

For Bye er hobbyen i ferd med å bli noe mer. Neste år planlegger hun å gi ut bok med bilder av forlatte hus og deres historie.

Bye tror interessen hos folk har å gjøre med at mange har et behov for å gå tilbake i tid og forherlige det som var.

– I disse travle hverdagene vi har, er det noe med å finne den nostalgien som var på kjøkkenet til bestemor eller oldemor.