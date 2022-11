Da politiet holdt foredrag om nakenbilder sendte elever «dickpics»

– Det er veldig trist, når en kommer med et så alvorlig budskap, seier politibetjent Oscar Ramstad.

Nylig var han på besøk hos en ungdomsskole i Vesterålen for å prate om spredning av nakenbilder, med fokus på straffbare og psykiske konsekvenser.

Responsen fra enkeltpersoner underveis i foredraget var å sende hverandre såkalte «dickpics».

– Jeg kan ikke understreke nok at det er enkeltindivid som ødelegger for flertallet, men det er synd at noen ikke tar dette temaet alvorlig, sier Ramstad.

Måten ungdom vokser opp på i dag med internett, kan være en av årsakene, ifølge politibetjenten.

For i dag trenger en ikke gå lenger enn til OnlyFans, en abonnementstjeneste der voksne selger bilder og video av seg selv i en seksuell kontekst mot betaling.

– Da blir det litt rart for meg å prate om hvorfor deling av nakenbilde ikke er bra, med lett tilgjengelige nettsteder som forfekter det motsatte. Det er min påstand.

Forebyggende politibetjent i Vesterålen Oscar Ramstad er overrasket over hvordan noen elever reagerte da han holdt foredrag om spredning av nakenbilder. Foto: Politiet

– Ungdommene sine digitale liv er viktig for dem, altså hva de gjør og hvordan de blir oppfattet, og dette med kroppspress. Det er i en tid der de skal utforske seksualitet og utvikle selvbilde og identitet, sier Ramstad.

– For alle ungdommer vil bli anerkjente og likt. Og hvis man oppnår det ved å sende nakenbilde, mener jeg vi beveger oss i feil retning, ifølge betjenten.

Små barn deler nakenbilder

Tidligere denne uken kom Kripos med en rapport som bekymrer. Den viser blant annet at barn helt ned i 5-årsalderen har delt seksualiserte videoer på internett.

Også i Nordland er deling av ulovlig materiale og overgrep på nett en utfordring.

Så omfattende er problemet med seksuelle overgrep mot barn på internett at politidistriktet har opprettet en egen gruppe for å jobbe med bare dette.

Det forteller Alexander Amundsen, som er etterforsker i SOBI-teamet i Nordland.

– Det deles mye materiale som ikke er hjemmeprodusert, altså reine overgrepsvideoer, blant ungdommer. De ser sannsynligvis på det som sjukt og spennende, og ikke helt skjønner hva de deler.

– Dette er et stort og økende problem for politiet.

SOBI-gruppen i Nordland jobber med overgrep av barn på nett. Foto: Nordland politidistrikt

5-åringer deler seksualisert innhold

Denne uka kom Kripos med en rapport som forteller at barn helt ned i 5-årsalderen deler seksualiserte videoer på nett.

Materialet varierer i alvorlighetsgrad, fra dansevideoer med avkledd overkropp til videoer der barna viser kjønnsorgan eller onanerer.

De siste par årene har Kripos fått tips om ca. 200 slike saker, i Nordland er tallet 15. Tross et relativt lite tall er politiet her bekymret.

– Vi ser at det er et voksende problem, vi får stadig flere tips på dette, sier etterforsker Alexander Amundsen i SOBI-teamet.

Alexander Amundsen, etterforsker i SOBI-teamet i Nordland politidistrikt. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Uvitende foreldre

Sakene etterforskes ikke, det er ikke straffesaker. Men foreldrene og barna kontaktes for å hjelpe dem sånn at det ikke skjer igjen.

– Når politiet tar kontakt med foreldrene for å fortelle hva som har hendt fremstår det ofte som de ikke vet noe om det.

Og det hender også at de kommer over materiale der det fremgår at andre gjør seksualiserte opptak av barn, og da må vi jo inn å etterforske, sier Amundsen.

– Vi kan jo oppdage at det ikke er frivillig og da blir det jo en straffesak.

Alexander Amundsen, etterforsker i SOBI-teamet i Nordland politidistrikt Foto: Bente H. Johansen / NRK

Det skjer lett ting på barnerommet

Straffesaker startes om folk laster ned eller deler overgrepsmateriale. Og det er ikke bare saker mot barn, de tar også voksne som anskaffer seg overgrepsmateriale.

– De fleste har tilgang til internett på barnerommet i dag, og der er det lett at det skjer ting som foreldre ikke vet om, så vi oppfordrer foreldre til å ha mer kontroll med hva barna gjør på internett.

– Hvordan bør man snakke med barna dersom man finner ut at de har delt ting på nett som de ikke burde?

– Det viktigste er at man ikke blir hysterisk, men snakker rolig med dem. Og forteller dem at alt man deler på internett blir det for alltid og gjør de bevisst på det, sier Amundsen.

Må få fokus på at dette er privat

Dersom det oppdages at barn eller unge har gjort noe ulovlig, opprettes det sak og da kommer Statens barnehus inn og hjelper til med avhør av de under 18 år.

– Etter at det er gjort et avhør på Barnehuset setter vi i gang og hjelper familien etter de behov som er.

– Vi har mye kontakt med lokalt hjelpeapparat og det varierer mellom kommunene hva slag kompetanse de har, men dette arbeidet er svært viktig. Det forteller seniorrådgiver ved Barnehuset i Bodø, Tone Mosand.

Tone Mosand, seniorrådgiver Barnehuset i Nordland Foto: Bente H. Johansen / NRK

Ikke demp den seksuelle handlingen

– Det viktigste er at man ikke får panikk og blir sint på barna. Men at man hjelper dem at de unngår å komme i slike situasjoner på nytt igjen.

– Man må få mer fokus på at dette er privat, dette deler man ikke.

– For den handlingen som er gjort er ikke spesiell, barn utforsker jo sin seksualitet. Men det spesielle er at den deles.

– Så ikke gå inn og demp den seksuelle handlingen, men at de deler den med andre, er Mosands klare råd til foreldre.

De siste ti årene har det vært en dramatisk økning i rapporterte overgrep mot barn.

Globalt har det økt fra 1 million rapporter i 2010 til nesten 17 millioner i 2019, ifølge regjeringens strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn som kom i 2021.