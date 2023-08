– Vi så noe merkelig som så litt ut som et seil, og plutselig falt det ned. Da gikk vi nærmere for å se hva som skjedde, forteller Astad.

Hun og tre andre var på tur til Støtt brygge i fritidsbåt for å spise middag da de plutselig havnet midt i nødssituasjonen.

Hun forteller at det brått ble dårlig vær med mye vind og bølger. Ifølge Meteorologisk institutt var det vindkast på 14–18 meter per sekund i området på det aktuelle tidspunktet.

Da de kom nærmere, trodde de knapt nok hva de så:

– Det var 12 personer som virkelig trengte hjelp. Mange satt på skroget av båten, for det var en ganske stor seilbåt som hadde gått rundt, sier Astad.

Og til Astad og turfølgets store overraskelse hadde ingen av de 12 på seg redningsvest.

Kantringen skjedde ved Støtt i Meløy kommune i Nordland. Området er kjent for å være værhardt, og det var mye vind i området på det aktuelle tidspunktet.

En lokal ferge var også i nærheten, og etter å ha konferert ble de enige om at fritidsbåten skulle hente seilerne og kjøre de til fergen.

Hun forteller at de nærmet seg de 12 ungdommene, men snudde for å forhøre seg med en ferje som også var blitt orientert om situasjonen.

– Da vi fikk klarsignal fra mannskapet på ferjen om å hente ungdommene, måtte vi kjøre på og gjøre ting veldig fort. Vi måtte gå to runder for å få med oss alle 12, sier Astad.

– Utrolig glad

Fergen åpnet en sidedør og kastet ut en stige som ungdommene skulle klatre opp.

– Det var litt styr, men det gikk godt og vi fikk alle ombord i ferjen. Det er vi så utrolig glade for.

– Vi tenker med skrekk og gru på hva som kunne hendt hvis ikke vi var der, legger hun til.

Dagny Holmslet Astad var på vei med fritidsbåt for å spise middag, da de plutselig så at en seilbåt var i nød. Foto: Privat

Astad sier at de var så sjokkerte over at ingen hadde på redningsvest, og at hun måtte spørre en av ungdommene om hvorfor de gikk uten.

Til svar fikk hun at ungdommene hadde tatt en vurdering av været, som var rolig og pent da de gikk ut, og tenkt at det ikke var behov for redningsvest.

– Det ble vi litt overrasket over, når det var såpass mye vær, fortsetter Astad.

Ble overrasket av været

NRK har forsøkt å komme i kontakt med seilerne som kantret tirsdag kveld. De ønsker ikke å stille til et intervju, formidler de via Hanne Seljesæther, leder for Kystlaget Salta.

Det er kystlaget som eier Nordlandsbåten som kantret. Seljesæther forklarer at seilasen var i regi av Forbundet Kysten.

Alle de 12 seilerne var reddet da redningshelikopteret ankom seilbåten. Foto: HRS Nord-Norge

– Dette var unge folk fra hele landet som hadde meldt seg på denne turen, sier Seljesæther.

Seilerne har forklart at det var rolige forhold da de startet seilasen, noe som brått endret seg.

– Så kom det helt plutselig et kraftig vindkast, og plutselig tippet båten over. De har fortalt at det var umulig å forutse. Alt skjedde bare på noen få sekunder, sier Seljesæther.

Vinden i området skal ha vært på over 30 sekundmeter i kastene.

Ingen brukte redningsvester

Seljesæther sier at personen med ansvaret i båten er en meget rutinert seiler. De fikk også varslet Hovedredningssentralen raskt da ulykken var ute.

Alle de andre deltakerne var også over 20 år, og båten hadde alt av nødvendig sikkerhetsutstyr.

– Hvorfor hadde de ikke på redningsvest?

– Hadde de forutsett væromslaget hadde de nok forholdt seg annerledes, men det kom veldig overraskende på. Det er lett å si i ettertid at de burde hatt redningsvest, sier Seljesæther.

– På båter på denne størrelsen er det ikke lovpålagt å bruke vest. Dermed må du vurdere situasjonen ut fra vær- og vindforhold. Slik forholdene var før dette skjedde, vurderte de at det ikke var behov for å bruke redningsvest

Hanne Seljesæther er leder i Kystlaget Salta. Det er de som eier fembøringen som kantret tirsdag. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Kystlaget Salta vil nå gå gjennom rutinene sine knyttet til Nordlandsbåten.

– Vi må se på om det er det ting som kunne vært gjort annerledes. Men jeg vurderer at de har handlet adekvat, sier Seljesæther.

Seilbåten er laget av tre og sank ikke etter at den kantret. Båten ble slept til Reipå, hvor den nå ligger på slip.

– Det virker som om de 12 er i godt humør og har taklet hendelsen bra så langt. De er glade for at det gikk så fort og at de ble fulgt opp på en god måte både under hendelse og i ettertid.

Kraftig vind og mange oppdrag

Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk meldingen om ulykken 18.06. Det var den lokale fergen i området som hadde observert den kantrede fembøringen.

– Fergen meldte at de så 12 personer som satt på båten som hadde kantret, sier operativ inspektør i HRS, Rune Danielsen.

Dermed satte HRS i gang en større redningsaksjon.

– Da startet vi en aksjon. Vi varslet redningsskøyte og redningshelikopter, i tillegg til at det gikk ut mayday-signal til båtene som befant i nærheten, sier

Den sterke vinden gjorde at redningssentralen hadde 23 oppdrag denne dagen.