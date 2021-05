Her synker båten: – I et annet vær hadde dette vært krise

Klokken 18:25 fredag kveld fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge melding om en fritidsbåt som tok inn vann ved Nordskot i Steigen.

– Heldigvis ringte de inn med én gang, sier redningsleder Tore Hongset til NRK.

To menn var om bord i båten som gikk på et skjær og ble dermed stående fast.

Men det er langt fra redningssentralens hovedkvarter i Bodø til Nordskot, så de kontaktet Nordskot Brygge – hvor de har en redningsbåt – og ba dem rykke ut til redningsoppdrag.

– Vi hadde brukt en time på å komme fram. Men heldigvis hadde vi båt i nærheten, sier Hongset.

Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

Det gikk bra med begge to og hele hendelsen omtales som udramatisk.

En del av et sivilt register

Mye er takket være det sivile mannskapet på Nordskot som rykket ut med én gang.

– Hadde dette vært på et mer folketomt sted, ville det tatt enda lengre tid å berge dem. Det er kjempeviktig at man ringer med én eneste gang, sier Hongset i redningssentralen til NRK.

Det var John Åge Hanberg og sønnen, som begge driver Nordskot Bryge, som rykket ut denne fredagskvelden.

– Selve redninga var ikke så dramatisk, selv om det fossa inn vann på dekk. Men det var dramatisk å se båten gå under. Og haddet det vært annet vær, hadde det vært fullstendig krise, sier Hanberg.

Felles ressursregister (FRR) Ekspandér faktaboks Tjenesten Felles ressursregister er verktøy som gir rednings- og beredskapsressurser et felles situasjonsbilde for å redde liv, helse, miljø og eiendom.

En tjenesten fra BarentsWatch med en samling av informasjon om ressurser fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og private virksomheter.

Felles ressursregister (FRR) effektiviserer den operasjonelle innsatsen ved å dele oppdatert informasjon om relevante ressurser på tvers av etater og organisasjoner.

FRR er et samarbeid mellom Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge (HRS), Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Kystverket, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvaret, Norsk Folkehjelp, Røde Kors Hjelpekorps, Norske Redningshunder og Redningsselskapet. Kilde: Barentswatch.no

Men det var lavvann, og dermed trengte de en lett båt for ikke å selv gå på grunn.

– Heldigvis har vi jo tilgang på egne RIB-båter, så vi kunne derfor redde dem uten å være redd for selv å gå på grunn, forklarer han.

Brygga er en del av Hovedregningssentralens ressursregister, og har vært på redningredningsoppdragganger.

– Jeg er veldig glad for at vi kan bidra til sikkerhet langs kysten, sier Hanberg.

NRK har vært i kontakt med begge som var om bord i båten, men de ønsker ikke å stå frem i media.

– Det er kjedelig, men uhell skjer. Det hele var udramatisk; vi hørte et smell, og der stod vi. Men systemet fungerer, vi ble reddet etter kort tid av hyggelige mennesker, og det var god stemning oppi det hele, sier de til NRK.

De er takknemlige for at det finnes et slikt register som gjør at hjelpen er nær langs hele kysten.

Det var både redningsflåte og drakter om bord dersom det skulle ta lengre tid før hjelpen kom fram.

Båten fiskes nå opp fra havets bunn og fraktes til verksted i Bodø.