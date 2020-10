Ble innesperret i styrhuset da båt gikk rundt

Ulykken skjedde i 18-tida ved Tingvoll like utenfor Sandnessjøen lufthavn i Alstahaug kommune.

En sju meter lang arbeidsbåt i aluminium tilhørende havbruksnæringen havarerte og kantret.

Båten gikk rundt og båtføreren ble sperret inne i det lukkede styrhuset. Han klarte likevel å ringe etter hjelp.

– Mannen forklarte at båten ble slått rundt av en bølge, og ble liggende med 90 grader slagside. Vannmassene gjorde at han ikke klarte å åpne døra, sier redningsleder Rune Danielsen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til NRK.

Årsaken til at døra ikke lot seg åpne, var trolig at den var blokkert av lasten. Den stengte døra bidro samtidig til at båten ikke sank.

Det var Helgelands Blad som først meldte om havariet.

Sendte ut mayday

Hovedredningssentralen sendte ut mayday til samtlige fartøy i området.

Flere fartøy kom til, blant annet bilferga «Tenna» og losbåten fra Sandnessjøen. Ambulansebåten «Eyr Ytterholmen» med mannskaper fra brannvesenet i Sandnessjøen med dykkerkapasitet kom også til stedet.

Brøt opp døra

«Tenna» og brønnbåten «Ro Vision» assisterte havaristen med en MOB-båt. Mannskaper klarte å bryte opp døra inn til styrhuset og hentet ut mannen.

Deretter ble han fraktet til Helgelanddsykehuset i Sandnessjøen med ambulansebåten.

Redningsleder Rune Danielsen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge forteller at mannen var preget av opplevelsen.

– Han var skjelven, mne ikke skadet, sier redningslederen.

Redningsskøyta «Off Fellow III» ivaretar nå båten inntil den kan berges inn til land.

Det var godt vær i området da havariet skjedde. Årsaken til at båten kantret kan ha med at den var godt lastet og dermed hadde tatt inn vann.