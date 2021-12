«Dersom grunneier blir ansvarlig for den del av eiendomsskatten utløst av anlegget som faller på grunnen, vil langt flere subjekter bli debitorer for eiendomsskatten enn om Statnett er eneste debitor for hele anlegget. Dette er et tungtveiende reelt hensyn for at Statnett bør være eneste debitor. (…)

I den utstrekning grunneier stilles overfor en skattekostnad som tidligere erstatnings-fastsettelse ikke har tatt høyde for, kan dette virke konfliktdrivende og utløse krav om etterskjønn.

Selv om det derfor er tungtveiende grunner som tilsier at Statnett burde være eiendoms-skattepliktig alene for den skatt som utløses av dets ledningsnett, …… finner lagmannsretten ikke at dette gir grunnlag for å fravike det lagmannsretten oppfatter som lovens løsning, nemlig at grunneier og Statnett begge er debitorer for den eiendomsskatten som utløses av ledningsnettet. En endring må det være opp til lovgiver å beslutte».