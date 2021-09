Bø i Vesterålen er omtalt som Norges svar på Monaco, altså et slags skatteparadis.

Grunnen er at kommunen for noen år tilbake bestemte seg for å kutte stort i formuesskatten, slik at de kunne tiltrekke seg flere innbyggere.

NRK har skrevet flere saker om blant andre skilegenden og mangemillionæren Bjørn Dæhlie som har meldt flytting nordover.

En annen som har meldt flytting til kommunen, er helsekostgründer Rikard Storvestre.

Med en formue på flere hundre millioner, nyter han godt av de spesielle reglene.

– Jeg er tilhenger av det norske skattesystemet, men formuesskatten er helt urimelig. Først beskattes du av inntekter, deretter av utbyttet du tar ut, og så skal du bruke resten til å betale formuesskatten, sier han.

Solgte etter han «flyttet»

I juli solgte Storvestre selskapet sitt Nutriment for over 500 millioner kroner.

Siden han nå står oppført med bolig i Bø i Vesterålen, sparer han rundt en million i formuesskatt i året.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte salget.

Tidligere har NRK skrevet om andre rikinger som har meldt flytting, men som kanskje bryter reglene fordi de ikke tilbringer mest tid i vesterålskommunen.

Men Skatteetaten kan bare prøve seg, sier Storvestre.

– Jeg ønsker jo å betale skatt til Norge og spesielt til Vesterålen. Jeg skulle vanskelig se for meg at noen, som for eksempel Skatteetaten, skulle tvangsflytte meg bort til Brasil der jeg bor. I år kommer jeg til å skatte 50 millioner kroner til Norge og Vesterålen.

Med andre ord; Storvestre mener fordelen han får er liten, sammenlignet med hva Norge ville tapt, dersom han flyttet seg selv og inntektene sine ut av landet.

Hør historien om «Norges Monaco» under:

Exit Bygda (2:3) Du trenger javascript for å se video.

Skal investere 10 millioner

Investoren hyller ordføreren i Bø i Vesterålen, Sture Pedersen.

Han mener skattekuttet viser hvordan lokale initiativ kan føre til økt kapital og personer med store ressurser.

Totalt har kommunen fått 20 millioner ekstra i skatteinntekter.

Den har gått fra under til over gjennomsnittet på kort tid.

– Bø i Vesterålen har kanskje blitt en av Norges mest kjente kommuner, til tross for å være liten, så Sture Pedersen har gjort en fantastisk jobb. Det viser at skatt kan brukes som distriktsvirkemiddel for mobilitet i arbeidsmarkedet, sier Storvestre.

Sture Pedersen (H), ordfører i Bø i Vesterålen. Foto: Ola Helness / NRK

Storvestre er født og oppvokst i Vesterålen, og har ingen planer om å bare telle penger i Brasil.

I løpet av de neste tre årene sier han at han vil investere minst 10 millioner kroner i Bø, og han vil skape mange nye arbeidsplasser.

– Jeg har drevet med netthandel i 25 år, og vi ønsker å etablere et kompetansenett innenfor netthandel i Bø. Her kan vi etablere tradisjonelle «callsenter» og logistikktjenester for aktører innenfor netthandel, sier han.

I første omgang ser han for seg 10–50 arbeidsplasser i den lille kommunen, og han vil komme raskt i gang.

– Vi har lokaler mer eller mindre klar, sånn at vi kan få en god start i 2021. Etter hvert satser vi på å flytte inn i nye kontorbygg.

Her, i en nedlagt videregående skole, skal den nye bedriften inn. Bygget går nå under navnet Bø Kunnskapspark. Foto: Privat

– Svært gledelig

Ordfører i kommunen, Sture Pedersen (H), sier at dette er svært gledelig.

– Arbeidsplasser er selve drivkraften til prosjektet vårt. Det befolkningen og tilflyttere kan forvente er at dette er jobb som ikke krever topp kompetanse, men som kan passe for mange forskjellige typer mennesker. Det blir det lett å rekruttere til.

Han sier at det allerede er planlagt tre kontorbygg. Det ene har byggestart i høst.

– De to andre vil starte på nyåret. Alt dette er veldig positivt. Vi har økt skatteinntektene i kommunen, men også økt folketallet i kommunen med 20 hittil i år. Vi skal ikke langt tilbake i tid før vi opplevde det motsatte, avslutter ordføreren.