Paris-turen avhenger av pass – Politiet jobber med løsninger

Stephanie Kristiansen skal til Paris 22. april. Minstemann i familien har ikke pass.

– Vi må krysse fingrene. Det er jo påske midt mellom dette også, men vi må bare prøve, sier Stephanie Kristiansen utenfor passkontoret på Politihuset på Grønland i Oslo.

– Det meldes om forsinkelser hos produsentene. Gjør det deg bekymret?

– Selvfølgelig gjør det meg bekymret, men vi får ikke avbestilt billettene og må bare prøve på alt, sier hun.

MANGELVARE: Slik ser norske pass ut når de skrives ut i dag. Foto: Oddgeir Sæle / NRK

Pandemi og krig skaper ekstra press på råvarer og enda mer etterspørsel etter gyldige ID-dokumenter.

– Det er et alvorlig problem. Timingen var veldig ubeleilig. Vi har akkurat løst problemene etter mye kritikk om å få time til pass, og så kommer problemet hos produsenten som leverer passene, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Ingen reiseforsikring ved passmangel

Passprodusenten Thales har opplyst at det er råvaremangel som følge av situasjonen i verden. Også i Finland, Sverige og andre land er dette et problem ifølge Vandvik.

POD ber likevel folk bestille time som planlagt hvis passet er ugyldig. De utvider åpningstidene og jobber med alternative løsninger.

NRK har vært i kontakt med forsikringsselskapene Gjensidige og If som sier reiseforsikringene deres ikke dekker situasjoner hvor man må avlyse reisen på grunn av unormalt lang ventetid på pass.

«Worst case» og «best case»

Foreløpig er ikke ventetiden så lang som POD frykter at den vil bli.

– Vi får skrevet ut flere tusen pass hver dag. Og ventetiden nå er 7-10 dager, men vi ser at problemet kommer. Det har ikke helt slått ut ennå, men nå kommer høysesongen og vi synes det er riktig å fortelle at vi er kjent med problemet, sier Vandvik.

ALVORLIG: Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, her avbildet utenfor Politidirektoratet på Majorstuen i Oslo i mars i fjor. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

– Er løpet kjørt for de som skal på utenlandsferie til sommeren og ikke har gyldig pass?

– Mitt råd og vår anbefaling er å søke time som planlagt, og så skal vi gjøre vårt ytterste for å klare å levere. Men det kan bli noe forsinkelse, sier Vandvik.

Ifølge beregningene deres er 450.000 pass i Norge utløpt på dato. Alle vil ikke trenge et pass i dag, men POD beregner etterspørselen.

– Vi gjør noen beregninger nå. Men jeg vil ikke gå ut med hvor stort antall pass vi mangler før vi vet bedre. Tallene varierer litt ut fra «worst case» og «best case», sier Vandvik.

Et alternativ nå er å skrive ut flere nødpass.

– I utgangspunktet ønsker vi ikke skrive ut mange nødpass. Men vi er ikke bekymret nå for at vi skal bruke mer nødpass. Vi har ikke vurdert det som en stor risiko for at det ikke er trygt nok. Vi er opptatt av at folk skal få reise og gjøre det de må, sier Vandvik.

USA godtar ikke nødpass, som er skrevet ut på gamlemåten. Politiet kan i enkelte situasjoner hjelpe med et ordentlig pass raskere.

Vanskelig uten pass også i Europa

– Der vi ser at det er forståelige grunner til at du ikke vil få pass i tide, og du må til utlandet på grunn av et sykt familiemedlem for eksempel, finnes det muligheter for ekspresslevering. Vi må se på disse vurderingene, og om vi kan gi enklere føringer for det. Vi forsøker å hjelpe og strekke oss langt, men usikkerheten ligger jo i hvor mange som søker pass opp mot leveransene, sier Vandvik.

POD har satt ned et tverrfaglig team med teknologer og fagarbeidere, hvor også Thales er med, der de ser på muligheten for å løse den varslede passkrisen.

Schengen-området består av 26 europeiske land. Mellom disse landene er det vanligvis ikke passkontroll. Pass eller nasjonalt ID-kort er likevel eneste gyldige ID-dokumenter her, og POD understreker at du også i Schengen ofte vil måtte vise frem et gyldig ID-kort.

Justisministeren har avtalt møte med Thales fredag morgen for å få informasjon om situasjonen og hvordan det arbeides med norske pass.

– Thales vil delta på møtet justis- og beredskapsministeren har invitert til. Vi har tett dialog med politidirektoratet hvor vi har redegjort for hvordan vi planlegger leveranser som oppfyller den avtalen vi har med norske myndighetene, og de begrensningene som hindrer oss i å øke leveransene ut over dette, sier Lynne Scott Walters, kommunikasjonsdirektør i Thales Norge.

Hun legger til at Thales kommer ikke å gi detaljer fra den gjeldende kontrakten eller det planlagte møtet.