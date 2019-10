Reagerer på bankens nye passregler:– Forlater banken etter 40 år som kunde

NRK skrev for noen dager siden om flere politidistrikt som har hatt ekstrem pågang ved sine passkontorer, som resultat av at SpareBank 1 krever at kundene legitimerer seg med pass.

Frode Horn har vært kunde i SpareBank 1 Nord-Norge i 40 år. Fra å være en ung gutt med lommepenger, til en totalkunde med huslån og familieøkonomi.

Men nå har han bestemt seg for å ta med familieøkonomien og sine to mindreårige barns kontoer over til en annen bank.

– Nå er begeret fullt. Det er trist, men vi ønsker ikke lenger å være kunder av en slik bank, sier Horn.

Frode Horn og hans to mindreårige barn som også er kunder ved SpareBank 1 Nord-Norge forlater nå banken etter det de synes er sløsing med ressurser og dårlig kommunikasjon. Foto: Frode Horn / Privat

– Jeg reagerer spesielt på at politiet må bruke ekstra ressurser på noe som SpareBank 1 har stelt i stand, sier Horn.

Han opplever også at han ikke har blitt møtt med den informasjonen han har etterspurt hos bankens kundebehandlere.

Bankene tolker regelverket forskjellig

Tidlig i år kom det beskjed fra SpareBank 1-konsernet – De ønsker at kunder kommer innom i banken for legitimering. Kundene må da legge fram passet sitt.

Grunnen til dette er den nye loven fra Finansdepartementet som skal forhindre økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger. Og alle norske banker må legitimere sine kunder.

Dette er de nye reglene Ekspandér faktaboks De nye reglene skal bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger.

Det nye regelverket er utstedt av finansdepartementet.

Loven blir kalt KYC-loven, som betyr "Know Your Customer", eller "Kjenn din kunde".

Alle banker i Norge er pålagt av myndighetene å legitimere alle kunder.

SpareBank 1 er det eneste bankkonsernet i landet hvor de pålegger sine kunder å framvise pass.

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av BankID-tjenester slipper du å vise pass i SpareBank 1.

Alle baker i Norge har individuelle frister for å ha gjennomført legitimeringen, og finanstilsynet vil følge opp hver enkelt bank.

Likevel er det kun SpareBank 1-konsernet som bestemmer at deres kunder må legitimere seg med pass.

Mens blant annet Norges største bank DNB legger til rette for legitimering med vanlig førerkort eller bankkort med bilde.

De nye kravene om legitimering i bank har skapt kaos på en rekke passkontorer i landet. Foto: Martin Torstveit / NRK

Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne sier at alle norske banker står fritt til å selv bestemme hvordan de skal legitimere sine kunder.

Ifølge han er kravene som stilles i den nye hvitvaskingsloven strenge, og alle banker må gå igjennom kundelistene sine for å se hvilke kunder som ikke har legitimert seg.

– Da velger noen å si at de kun aksepterer pass, men loven sier at det finnes flere måter å legitimere seg på, sier Fåne.

– Banken vil nok være på den sikre siden, slik at de skal slippe å få en ordentlig reprimande fra finansmyndighetene senere, og velger derfor å løse det på denne måten, sier Fåne.

Politiet bruker ekstra resurser

Politiet i flere politidistrikt fortviler over at de ikke klarer å ta unna alle søknader om pass, og enkelte steder er det ikke ledige timer før etter nyttår.

Ifølge kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås var ikke banken klar over hvor mange som manglet pass da de startet prosjektet.

– Om lag 100.000 kunder har fått innkalling til å komme i bank og legitimere seg med pass hos oss, men vi har dessverre ingen innsyn i hvor mange som ikke har pass, sier Loftås.

Kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås synes det er trist at kunder opplever de nye reglene som belastende. Foto: Petter Strøm / NRK

Også ved Troms politidistrikt har kapasiteten vært sprengt.

– Vi skulle ha sett at vi hadde bedre dialog med SpareBank 1 i forkant av dette, slik at vi visste hvor stort trykk det skulle bli, sier seksjonsleder forvaltning Stina Bakke Eriksen i Troms politidistrikt.

Der øker de nå bemanningen for å kunne ta imot flere på passkontorene, men Bakke Eriksen har likevel ikke tro på at alle som søker om pass vil nå bankens frist 15. november.

Til alles beste

Nå reiser SpareBank 1 rundt med så kalte pass-skannere slik at det skal bli enklere for kundene å legitimere seg.

– Vi ønsker å strekke oss så langt som mulig, sier Loftås.

Han synes det er veldig trist at trofaste kunder forlater banken, og håper at Horn og andre som opplever misnøye tar kontakt med banken for en prat.

Loftås og SpareBank 1 ønsker å gå i dialog med politidistriktene hvor presset har økt, og sier at dersom man ikke rekker fristen i banken vil de jobbe med å finne løsninger for de enkelte.