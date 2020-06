Slik tipser nordmenn: – Det er ikke kultur for det her

– Jeg pleier å tipse litt, men sikkert ikke så mye som jeg burde, sier Emily Myrmo.

Hun tar lunsjen ute i sola med vennene på restauranten Bjørk i Bodø sentrum, og er en av mange nordmenn som ikke har for vane å tipse på restaurant.

– For meg som er student er det dyrt nok å dra ut for å spise i utgangspunktet. Jeg føler at det kanskje er litt slemt å ikke tipse så mye, men jeg har dessverre ikke pengene til det, sier hun.

Venninnene nyter god mat og fint vær på uteserveringen i Bodø. Men tipser de servitøren? Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ny forskning om tipsevaner

Sammen med Emily sitter Ida, som på dette tidspunktet har spist en halv steinovnsbakt pizza. Hun tror flere er villige til å gi tips hvis man opplever at servitørene yter det lille ekstra.

– Det er ikke kultur for det her. Du får maten og så går de bare videre. I utlandet er det veldig ofte at de tar seg mer tid og prater med deg. Det er hyggelig, synes Ida Evjen.

Men det er ikke bare Ida som blir trigget til å tipse av god service, om vi skal tro ny forskning fra Handelshøgskolen i Innlandet.

– Om det hadde vært mer likt som i utlandet, så tror jeg det hadde vært mer tipsing her også, sier Ida Evjen, som spiser pizza på uteserveringa til Bjørk i Bodø. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Servicenivået spiller en stor rolle. Når vi føler at vi får god service tipser vi oftere og langt større beløp enn vi gjør til vanlig, forklarer professor Christer Thrane.

Og det vanlige er jo at nordmenn tipser lite. Studien de har gjort på nordmenns tipsevaner antyder at mange av oss trolig aldri gir tips.

De sitter også på upublisert materiale som sier at det er svært vanlig å ikke gi tips, men understreker at studien ikke baserer seg på et representativt utvalg av befolkningen.

– Alt tyder på at vi tipser sjeldnere og lavere enn i andre land. Men de mest interessante funnene er at vi i så stor grad lar oss påvirke av hva andre personer rundt oss gjør.

Når de som sitter på nabobordet gir tips, er det stor sannsynlighet for at vi også blir å gi tips, og selvfølgelig motsatt hvis de er misfornøyde.

– Funnene viser veldig tydelig at når det kommer til vanene våre med driks og tips, påvirkes vi av omgivelsene og folkene rundt oss, akkurat på samme måte som med treningsvaner og alkoholvaner.

Ingen sterk norm for tips i Norge

På restauranten i Bodø merker de at turistene ofte ser på regninga, merker seg at tips ikke er inkludert og legger til 10–12 prosent. Mens nordmenn ikke tenker så mye over det.

Men driftssjef Karl-Inge Svendsgård mener de ikke er så opptatt av tips.

– At folk er fornøyde er det viktigste. Om de tipser er det en liten bonus, men ikke noe i det store bildet, sier Svendsgård.

Professor Christer Thrane sier at det henger sammen med velferdsstaten og lønna i Norge.

– Det er ikke sånn at servitører rynker på nesa hvis de ikke får tips. Hadde du spist et herremåltid i USA og betalt nøyaktig den summen som sto på regningen hadde de blitt sure. Men sånn er det ikke her i Norge og Skandinavia, sier Thrane.

Han forteller at i Norge har vi få lavlønnsyrker. De som jobber i servicebransjen som kunne være aktuelle for tips, har allerede en god lønn. Service er i en viss forstand inkludert og folk tenker at man slipper å betale for det.

– Samtidig har mange nordmenn sett hvordan det foregår i utlandet. Hvis man spiser et ordentlig måltid her er det ikke uvanlig å tipse. Men det er ikke en klar sterk norm for å tipse, slik som i USA der det er vanlig å legge på 20 prosent.

Foto: Tor Risberg / NRK

Mindre tips på grunn av korona

Siden det stort sett kommer norske turister i år, ligger servitørene an til å få litt mindre tips enn hva de ville fått med utenlandske turister.

Men Svendsgård tror ikke servitørene vil merke stort til det.

– Vi får se hvordan det blir i sommersesongen, men til nå har det vært et veldig bra trykk. Vi merker at folk er gira på å komme tilbake etter korona-situasjonen, forteller driftssjefen på Bjørk.