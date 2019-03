Taper penger på nye regler: – Kundene tipser mindre enn før

– Er det noe vits å tipse deg nå? Går ikke alt til staten?

Nå som de ansatte må skatte mer av tips enn før, har servitør Ylva Hansen blitt vant til å få slike spørsmål fra gjestene.

– Jeg har begynt å merke det på lønningene mine også, sier servitøren, som jobber på Patricks Pub og Restaurant i Kristiansand.

Servitører, kokker og bartendere mener endringene har hatt noen uheldige konsekvenser for lønnsslippen. Foto: Christina Cantero / NRK

Servitør Makhter Nooré mener han har gått ned 2–3000 kroner i måneden.

– Noe av det går jo til feriepenger, skatt og pensjon, og det er jo bra. Men det er også en del som går til arbeidsgiver avgift og administrasjonsavgift, sier Nooré, som jobber på Hos Naboen.

Nye skatteregler for tips Ekspandér faktaboks Tips har alltid vært skattepliktig

Tidligere var det de ansatte som hadde ansvar for å betale skatt av tips

Fra januar 2019 må arbeidsgiver innrapportere tips som de ansatte mottar

Arbeidsgiver må også trekke skatt av tips og betale arbeidsgiveravgift.

Tidligere har det vært en del tilfeller av personer som har mottatt tips uten å skatte for det, slik de skulle ha gjort, ifølge Skatteetaten

Ledelsen merker også at de ansatte er misfornøyde.

– Det går utover servitørene. De har nok mistet halvparten av det de pleide å få i tips, sier medeier Simon Nahiry ved Le Monde Tapas.

– Vi merker en ganske god nedgang på inntekten. Tips er som en ekstra gulrot for oss, men nå blir den spist opp, sier kjøkkensjef Per Iversen på Slakter Sørensen i Kristiansand. Han mener man sitter igjen med 35–40 kroner per hundrelapp man får i tips. Her med daglig leder Heidur Sigurdardottir ved Slakter Sørensen i Kristiansand. Foto: Christina Cantero / NRK

Som følge av endringene har den nasjonale foreningen «Service til folket» blitt stiftet. På Facebook har protestgruppen drøyt 10.000 medlemmer.

Målet er å reversere den nye ordningen.

– Tips er en gave som gjestene gir. Nå som vi må skatte så mye, blir det ikke som en gave lenger, sier Rikke Hildal Gundersen, en av dem som var med på å starte foreningen.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) mener derimot at den nye ordningen vil gi ansatte en høyere lønn jevnt over hele året.

– Det danner blant annet grunnlaget for sykelønn, pensjon og foreldrepenger. Det er viktig at man oppgir de inntektene man har og skatter av det, og mottar rettigheter som følge av det, sier statssekretæren.

– Et ran

Tips har alltid vært skattepliktig. Det som er nytt nå, er at det er arbeidsgiveren som har ansvar for å innrapportere tips de ansatte mottar. De må også trekke skatt av tips og betale arbeidsgiveravgift, ifølge Skatteetaten.

Ekspert: Slik bør du tipse Ekspandér faktaboks – Hvis man tar utgangspunkt i at alle restauranter forholder seg til tarifflønn, og servitøren ikke gjør noe ekstraordinært, er det egentlig null i tips. Servicen du yter er inkludert i lønnen, sier førsteamanuensis Kai Victor Hansen ved Universitetet i Stavanger, Norsk hotellhøgskole. Hvis man har lyst til å tipse, er det opp til hver enkelt kunde hvor mye man vil gi. Hansen mener et sted mellom 5 og 10 prosent i tips er rimelig hvis man har fått ekstra service. Noen ganger kan det også holde med et kompliment til servitøren. – Undersøkelser har vist at det å takke for et godt måltid kan være like bra, sier Hansen.

Fellesforbundet går hardt ut mot endringene.

– Vi aksepterer at arbeidsgiver trekker for skatt, og under tvil feriepenger og pensjon. Men å trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonsavgift, det regner vi som et ran av medlemmenes penger, sier Sigurd Tobiassen ved Agder Fagforening avd. 3 Kristiansand.

KRITISK: Sigurd Tobiassen ved Agder Fagforening avd. 3 Kristiansand. Foto: Christina Cantero / NRK

Han mener restaurant- og utelivsbransjen allerede er i en sårbar posisjon.

– Det finnes dessverre altfor mye grov utnytting av ansatte. Det er rett og slett fordi det er mye unge folk, studenter og mange utenlandske som blir utnyttet, mener Tobiassen.

NHO Reiseliv viser til vekst i antall ansatte i bransjen, noe de mener tyder på at folk trives på jobb.

– Vi opplever at våre medlemmer etterstreber å etterleve reglene for ansettelse. De bruddene på arbeidsmiljøloven som blir avdekket er som oftest av lavere alvorlighetsgrad, og skyldes et komplisert regelverk som man med litt veiledning klarer å etterleve.