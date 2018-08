– Har du bestemt deg for ikke å tipse, kan du heller ta en øl hjemme i stua.

Det sa Jan Vardøen, som står bak en rekke profilerte restaurant- og barkonsepter i Oslo, til NRK denne uken. Han mener tipsing handler om vanlig høflighet.

Men i diskusjonsfora på nett får Vardøen gjennomgå:

Selvfølgelig vil de som kan spare penger på å gi lavere lønn at man skal tipse. Da kan de jo til og med argumentere for å betale enda mindre i lønn til sine ansatte (i alle fall ikke noe mer enn minstelønnen). Var det opp til Vardøen hadde det vært et privilegium å få lov til å jobbe i barene og restaurantene hans, mens arbeidsfolkene levde utelukkende på tips.

Flere i kommentarfeltet beskylder rike restauranteiere for sosial dumping. Flere skriver at restauranteierne selv må sørge for at de ansatte får en anstendig lønn, og ikke la det være restaurantgjestenes ansvar at deres ansatte får en lønn de kan leve av.

Andre tar til orde for å sette opp prisene på maten, slik at man slipper å hele tiden måtte gjette seg fram til hva som er riktig å tipse:

Det er då skit samme om prisane går opp 15 % eller om ein må legge på 15 % tips, og som kunde har eg då slett ikkje nokon interesse av å hjelpe restauranten med å sminke prisane og skjule den reelle kostnaden av restaurantbesøk.

– Tipsen presser lønna ned

Forbundssekretær i arbeidstakerforeningen Fellesforbundet, Clas Delp, synes Jan Vardøens utspill er drøyt.

– Gjestene skal jo ikke føle seg forpliktet til å legge igjen tips. Det er noe de må gjøre fordi de selv ønsker det, mener Delp.

Ifølge Fellesforbundet er problemet med tipsen at den noen steder har holdt lønna unaturlig lav.

– Vi har sett eksempler på kontrakter hvor tipsen åpenbart blir brukt for å finansiere lønna til folk. Det er uredelig å forskuttere med at gjestene skal legge igjen penger, sier Delp.

Men forbundet har veldig mange medlemmer som er utrolig glade for tipsen, og derfor vil Delp ikke gå ut og si at tipsing må bort.

«Angrer litt»

Jan Vardøen sier at artikkelen der han kalte folk gjerrige dersom de ikke tipser, ble satt veldig på spissen. Og han avviser blankt beskyldningene om at tipsing handler om å gi de ansatte dårligere lønn.

– Det er bare urimelig og viser lite innsikt. Jeg er interessert i at mine ansatte skal få best mulig lønn. Og jeg ønsker dem tips fordi jeg bryr meg om dem.

Vardøen mener tips som en unnskyldning for å gi dårlige lønninger er et problem i USA, men ikke her hjemme i Norge, såfremt man jobber på et «ordentlig sted».

– I Norge er ansatte beskyttet av arbeidsmiljøloven og har rett til en anstendig lønn. Tips skal ikke være et lønnstilskudd fra gjestene, men en påskjønnelse fra dem som er fornøyd.

– Er du redd for at du kan ha skremt gjester fra restaurantene dine?

– Ja, jeg angrer litt på det jeg sa, for det blir mye bråk. Jeg synes man skal være snill og grei, og det er man når man tipser. Men det skal ikke være tvang og skal bare skje hvis man er fornøyd.

Eyvind Hellstrøm, Jan Vardøen og Tom Victor Gausdal utgjorde juryen i "Masterchef" på TV3 i 2010. Foto: Paul S. Amundsen / Paul S. Amundsen

Selv gir Vardøen et sted mellom 5 og 15 prosent i tips når han er fornøyd.

– Da skaper man en hyggelig relasjon til en restaurant man kanskje gjerne besøker igjen.

– Er det et alternativ å sette opp prisene på maten?

– Nei, vi er nøye på å sette prisene så lavt som mulig, for vi vil at folk skal ha råd til å spise hos oss. Så det er ikke noe tema, sier Vardøen.

Mange føler seg presset til å tipse

60 prosent av befolkningen føler seg presset til å tipse når de har vært på restaurantbesøk, viste en undersøkelse som TNS Gallup gjorde for Matkontrollen på TV 2 i 2016.

Samtidig sier 20 prosent at de aldri tipser, mens blant de resterende 80 prosentene er det mange som tipser selv om de ikke vil det.

I noen land kan det være slik at servitørene er avhengig av tipsen, fordi de ikke klarer seg på lønnen alene. Slik er imidlertid ikke situasjonen i Norge, ifølge Virke.

– I Norge har servitører fast lønn, og tips regnes ikke som en del av denne. Det er altså ikke forventet at du tipser, men du kan gjerne gjøre det dersom du mener du har fått ekstra god service, sier direktør for Virke reise Norge og Virke kultur, Line Endresen Normann, til dinside.no.