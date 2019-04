Deler av «Norges største krigsdrama» spilles trolig inn i Polen

Etter en frierferd til Berlin tidligere i år er filmen om «Slaget om Narvik» langt på vei finansiert, forteller produsent Aage Aaberge i Nordisk Film.

80 fly ble skutt ned og 65 skip senket da nazistene inntok Ofoten i 1940. Flere titalls tusen soldater kjempet på begge sider, og Narvik var i to måneder sentrum for verdensnyhetene.

Produsent Aage Aaberge er kjent for andre storproduksjoner som «Kon-Tiki» og «Den 12. mann». Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Deler av det som blir beskrevet som det største slaget på norsk jord, kan bli spilt inn i Polen. Det vil si innendørsscenene.

– Vi er i forhandlinger med et stort selskap i Polen, som betyr at vi sannsynligvis skyter alt interiørt i et stort studio i Warszawa, sier Aaberge.

Speider etter bygg fra krigen

– I og med at Polen var en viktig aktør i slaget, er det en stor interesse der. De bidrar også med betydelig finansiering, sier han.

De håper samtidig å få filmet de fleste av scenene utendørs i Narvik. Produksjonsteamet speider derfor etter bygg fra 1940 i byen.

Slaget om Narvik i 1940 Foto: Scanpix / SCANPIX Foto: Scanpix / SCANPIX Foto: Scanpix / SCANPIX Foto: Scanpix / SCANPIX Foto: SCANPIX / SCANPIX Foto: SCANPIX / SCANPIX Foto: Scanpix / SCANPIX Foto: Scanpix / SCANPIX Foto: Deutsche Bundesarchiv Foto: Deutsche Bundesarchiv Foto: Deutsche Bundesarchiv Foto: Deutsche Bundesarchiv Foto: Privat

Teamet lukter også på muligheten for å få filmet delene av slaget som foregikk i fjellet, i Målselv.

– En stor del av filmen vil bli filmet i og rundt Narvik, sier Aaberge.

Fakta om «Slaget om Narvik»-filmen Ekspandér faktaboks Ifølge Norsk filminstitutt skal filmen hete «Hitlers første nederlag».

Budsjettet er på 65 millioner kroner. Filmen er tildelt 15 mill. kroner av Norsk filminstitutt. Resten hentes andre steder.

Regissør er André Øvredal, kjent for filmer som «Trolljegeren» og Hollywood-filmen «The Autopsy of Jane Doe».

Nordisk Film og Bodø-baserte Storyline Nor står på produksjonssiden.

TV-serie nær skrinlagt

Det var store, ambisiøse planer om en TV-serie om slaget, som skulle inkludere perspektiver fra flere av de alliertes soldater. Den var budsjettert til 180 mill. kroner, men er nå nær skrinlagt.

Birger Vestmo tror resultatet vil kunne bli spektakulært sett i lys av utviklingen innen arbeid med spesialeffekter i Norge de ti siste årene. Foto: Henriette Dæhli / NRK

– Vi har ikke gitt det opp 100 prosent, men den har vist seg å være veldig tøff å få finansiert. Nå er fokus på spillefilmen, sier Aaberge.

Serie eller ikke, mangeårig filmkritiker i NRK, Birger Vestmo, har stor tro på en spektakulær film.

– Det er ingen ting som tilsier at interessen for norsk krigshistorie er dalende. Ser vi på publikumstallene til «Max Manus» og «Kongens Nei» er dette utvilsomt noe som fremdeles engasjerer det norske kinopublikummet, mener Vestmo.

Norske, britiske, franske og polske soldater slo de tyske styrkene tilbake, og vant malmbyen tilbake i «Slaget om Narvik». Arkivbilder. Du trenger javascript for å se video. Norske, britiske, franske og polske soldater slo de tyske styrkene tilbake, og vant malmbyen tilbake i «Slaget om Narvik». Arkivbilder.