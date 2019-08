Da tyskerne skulle hente flyet under krigen, sendte bonden dem på villspor

I 1943 styrtet dette jagerflyet i havet utenfor Rørvik i Trøndelag. Dykkere fant vraket i 2009 og vraket ble hevet året etter.

– Vi har holdt på sammenhengene i mer eller mindre 10 år med 4000–6000 arbeidstimer i året, både med dette flyet og andre fly. Det er en milepæl, så nå kan vi vel begynne med noe nytt, sier Gunnar Koch, som er formann i foreningen.

For veteranene i Bodø Luftfartshistoriske forening er det en møysommelig jobb som nå går mot slutten.

– Det føles godt. Vi har passert en milepæl i dag. Gjennom tidenes løp har noe forsvunnet og noe har rustet vekk. Jakten på delene kan være ganske spennende den også, sier Koch

Selv etter 67 år på havets bunn er de fleste delene intakte. Nå har det igjen fått vinger og gjøres klart for en varig plass på Luftfartsmuseet i Bodø.

– Dette er et gammelt tysk jagerfly fra andre verdenskrig, et Messerschmidt Bf 109. Det var stasjoner på Lade i Trondheim og havarerte utenfor Rørvik, sier Anders Utgård, sjef for Luftfartsmuseet i Bodø.

En av de siste og viktigste brikkene settes på plass. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Bonde sendte tyskerne på villspor

Historien kunne ha endt annerledes. Flyet var på vei fra Trondheim til Bodø, men så merket piloten at han plutselig mistet motorkraften.

– Han hadde ikke noe valg og måtte nødlande et sted det var flatt. Han valgte da havet utenfor Rørvik. Han fikk satt flyet relativt kontrollert ned og ble berget av en lokal bonde som kom ut med båt, forteller Utgård.

Sjef for Luftfartsmuseet i Bodø, Anders Utgård, er glad for å se det historiske flyet tilbake i sin originale stand. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Men allerede året etter, i 1944 kom tyskerne tilbake og ønsket å vite hvor flyvraket lå.

– Bonden som fant flyet og berget piloten mente at han hadde gjort nok for tyskerne. Han pekte dem i en helt annen retning og de fant jo aldri flyet, heldigvis for oss, sier Utgård.

– Bare et titalls fly igjen i verden

Nylig ble vingene prøvemontert. De ble tatt av etter at flyet ble tatt opp fra sjøen. Før man setter dette på plass må de teste at alt fungerer, og det lover godt.

Over 33.000 fly av denne typen ble sendt ut fra flyfabrikker under krigen. Hadde man satt alle flyene vingetipp mot vingetipp hadde rekken strekt seg fra Bodø til Mosjøen, ifølge museumssjefen.

– Nå er det bare noen titalls fly igjen i hele verden som er så komplett som dette. Det er et ganske sjeldent fly og i eksepsjonelt god stand, det er en juvel det vi har her, forteller han.