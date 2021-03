Interessen for e-sport er i kraftig vekst i store deler av verden. Sporten antas å være den raskest voksende sporten både når det gjelder antall seere og utøvere.

Ifølge Newzoo hadde e-sport 495 millioner seere, som er mer enn både golf og rugby på verdensbasis.

Samtidig er det vanskelig å satse på e-sport på heltid.

Men noen få klarer det.

Even «H0land» Holand (19) er en av de ytterst få i Norge som har fått seg sponsorkontrakt som gamer. Han er blant landets beste i skytespillet Counter-Strike, som er en gren innen nettopp e-sport.

– Det er veldig rått å være en av de første. Det er sykt å se hvor langt det har kommet i Norge. Det er veldig kult.

Counter-Strike har vært blant de største e-sport-spillene helt siden første versjon ble lansert i 1999.

Counter-Strike: Global Offensive, som er den nyeste utgivelsen, er et av de mest spilte spillene på markedet i dag, og som e-sport er det skyhøyt og prestisjetungt konkurransenivå.

– Et trangt nåløye

Spillanmelder Rune Fjeld i NRK sier det Even har klart, er å komme gjennom et trangt nåløye.

– Individuelle sponsoravtaler som dette kan nok ha mye å si for både motivasjon og muligheten til å utvikle seg, sier spillekspert Rune Fjeld Olsen.

– Det er ganske unikt. Det er ikke mange i Norge som får betalt for å spille profesjonelt, sier han.

Det er en del lag som har etablerte sponsorrammer, lønninger og trenerapparat.

– Men å sponse en enkeltutøver som ikke er etablert i et lag, det har jeg ikke hørt om før.

Akkurat som i andre idretter, er det ytterst få som klarer å etablere seg helt i toppen i CS.

De fleste som etablerer seg i toppen i forskjellige e-sporter har satset mye egne ressurser og midler for å komme seg på det nivået, ifølge Fjeld.

– Det krever iboende talent, men først og fremst krever det en ekstrem og målrettet dedikasjon, sier Fjeld.

E-sport-lærer Kim-Erik Aanes ved Vefsn folkehøgskole forteller at norske utøvere kjemper mot millioner av sultne talenter fra hele verden som alle vil til topps.

Det betyr at man må være villig til å legge inn like mye jobb ogtrening som det de gjør. Man må også jobbe med sosiale medier og andre ting i mye større grad en det man gjør i tradisjonell idrett for å bli synlig for lag og sponsorer.

E-sport-lærer Kim-Erik Aanes ved Vefsn folkehøgskole sier det er like vanskelig å lykkes innenfor e-sport som i all annen toppidrett. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Aanes synes det er vanskelig å si noe om sponsoravtalen uten å kjenne detaljene.

– CS: GO er et lagspill, og de fleste sponsorer vil ha fokus på laget framfor individet. Det kan også være utfordrende å ha en privat sponsor fremfor en lagsponsor, da dette kan være til hinder for avtaler framtidige lag har eller ønsker å gjøre, sier Aanes.

Selv mener han at sponsoravtaler i Norge bør rettes mot klubber slik at de kan sørge for struktur, veiledning og kompetanse som spillere trenger for å bli bedre.

– Tid alene er ikke nok i lengden. Uten veiledning og hjelp kommer sjeldent spillere veldig langt på egen hånd. Den store fordelen slik jeg ser det er at denne enkeltspilleren faktisk kan dedikere all sin tid til å bli bedre. Han må jo uansett finne 4 andre som vil jobbe like mye.

Tar mye tid å satse

Det går med rundt 60 timer i uka, og de siste fire årene har Even Holand satset hardt.

For å bli best må en bruke nesten all tid på å trene.

– Det er å legge ned den tida som trengs. Så vil jeg inn på et lag som kan kjempe i Norgestoppen, og eventuelt ta det ut på det internasjonale nivået.

– Det er drømmen.

Faren mener foreldre må lære

Sponsoravtalen som er inngått mellom Even og Eidsiva bredbånd er hemmelig.

Men etter det NRK erfarer er kontrakten på 200 000 kroner i året.

Eidsiva Bredbånd skriver på sine nettsider at de «ser behovet for å være med på å bidra inn i jobben som gjøres med å utvikle rammer og organisering for aktiviteten».

På samme nettside er det også et videoklipp (se under) hvor far Jack Holand forteller om bekymringene han hadde som forelder. Han forteller at han var bekymret for at Even skulle bli sittende foran skjermen og ikke få seg en utdanning.

Han sier han blant annet klipte av internettkabelen og tok ut hele PC-en.

Men etter hver forstod han at dette var noe mer enn bare spilling.

– Det er vår plikt å ta vare på barna våre, sier Jack i videoen, som mener foreldre må sette seg inn i hva barna foretar seg.