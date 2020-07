Under den årlige militærøvelsen Cold Response i år holdt det på å gå fryktelig galt.

Et Hercules transportfly måtte gjøre en unnamanøvrer da det ifølge Forsvaret Forum var 10 sekunder fra å kollidere med øya Mosken. To Hercules-fly var involvert i nestenulykken.

Luftforsvarssjef Tonje Skinnarland skriver følgende i et notat som er gjengitt av Forsvarets Forum.

– Hendelsen som inntraff 11. mars 2020 var svært alvorlig og marginene som skilte den fra en katastrofal ulykke var meget små. Dette gjør sterkt inntrykk på meg som sjef for Luftforsvaret.

Flytypen er den samme som var involvert i Kebnekaise-ulykken i 2012 hvor 5 norske offiserer mistet livet.

44 meter over bakken

To norske C-130J Hercules transportfly skulle trene på formasjonsflyvning i lav høyde og i mørket.

Mot slutten av oppdraget skal flyene ha kommet svært nær øya Mosken, noe som førte til at et av flyene måtte gjøre en unnamanøver for å unngå kollisjon med øya.

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stine Barclay Gaasland sier til Forsvarets Forum at flyet var om lag 10 sekunder unna Mosken og lå omtrent 150 meter over havet da piloten gjorde unnamanøveren.

Hendelsen skjedde ved øya Mosken i Lofoten i Værøy kommune. Foto: Guilhem Boyer / CC BY-SA

Etter hendelsen satte Luftforsvaret i gang en forsvarsintern undersøkelse med bakgrunn i hendelsens alvorlighetsgrad.

Luftforsvarssjefen: – Viktig å avklare hva som har skjedd

I rapporten kommer Luftforsvaret med 7 punkter med tilrådninger for å minske sannsynligheten for at tilsvarende hendelser skal skje igjen.

– Det er viktig å avklare hva som har skjedd og hvorfor det skjedde slik at vi kan lære og forbedre oss i hele organisasjonen, sier hun.

Hun sier videre at Luftforsvaret tar hendelsen og oppfølgingen av den på største alvor.