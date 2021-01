Krigsminnet skulle jevnes med jorden for å gi plass til leiligheter – reddes likevel

En bunker i Bodø sentrum var på vei til å bli mer historisk enn den allerede var:

Da huset på bildet over skulle klargjøres for riving, dukket en bunker fra andre verdenskrig opp.

Men det spøkte for skjebnen til den 110 kvadratmeter store betongbunkeren fra 1943. Utbygger og arkitekter ville jevne den med jorden for å bygge blokker med leiligheter.

Men den gang ei. Bunkeren skal bevares – og nå er leilighetene lagt ut for salg.

Det var avisa Bodø Nu som først omtalte saken.

Bygger inn bunkeren i blokka

Bunkeren er én av fire bunkere i Bodø sentrum som er igjen fra krigen – og som er i god stand.

Krigshistoriker Thomas Lillevoll i Bodø Krigshistoriske forening, mener det er tilstanden på bunkeren som gjør at den bør bevares.

Thomas Lillevoll, nestleder i Bodø Krigshistoriske forening. Foto: Therese Bergersen / NRK

– Jeg skjønner jo at vi ikke kan ta vare på alle krigsminner. Men dette anlegget er så solid og står nok i 100 år til. Derfor er det viktig å ta vare på det, sier Lillevoll til NRK.

Han er glad utbygger JMB Invest AS og arkitektene fra Gnist Arktiketer AS har kommet frem til en løsning for å bevare bunkeren.

Løsningen er nemlig å bygge bunkeren inn i blokka.

Lillevoll håper bunkeren kan bli tilgjengelig for folk flest, og kanskje gjøres om til et museum.

Bunkeren blir bak veggen, men deler av den blir synlig gjennom de to loddrette vinduene nederst til venstre på det gule bygget. Foto: Gnist Arkitekter

Kun for dem som bor der

Men museum blir det ikke.

Leilighetene er nå lagt ut for salg, og med det kan man se de endelige arkitekttegningene.

På tegningene ser man en hel vegg med to smale og loddrette vinduer mot enden av der bunkeren er i dag.

– Fra gata er det to store vinduer hvor man ser den interessante delen av bunkeren. Der vil også være mulig å gå inn til bunkeren fra gateplan, sier Eirik Tollåli i Gnist Arktikekter.

Men inn dit kommer kun de som bor der. Resten av bunkeren er bak en vegg.

– Grunnen til det er at bodene som vanligvis ville vært der bunkeren nå er, må legges til bakkeplan, forklarer arkitekten.

Bunkeren er ikke vernet av Riksantikvaren. Den er under kommunal bevaring, hvilket betyr at det ikke kan skje endringer der uten at saken er oppe til politisk behandling, som ender i ny reguleringsplan.

Den har ligget her siden 1948. Nylig så bunkeren bokstavelig talt dagens lys. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Var i hvert fall ikke tilgjengelig før

Kulturminnerådgiver i Bodø kommune, Vegard Kaasen Engen, har sett på tegningene.

Selv om bunkeren kun vises gjennom to vinduer, er han godt fornøyd med sluttresultatet.

– Tegningen stemmer i stor grad med hva vi ble forespeilet. Det var ikke et vilkår fra vår side at bunkeren skulle være synlig, men det har den altså blitt. Så vi er godt fornøyde med løsningen, sier han til NRK.

– Hva synes du om at kun de som bor i bygget kan gå inn til bunkeren?

– Den var jo i hvert fall ikke tilgjengelig for folk før, men det blir den jo delvis nå med vinduene, sier han.

Planen ble sist revidert i september og høringsfristen gikk ut 30. november.

– En betydelig ekstrakostnad

Det er BB Eiendom som står bak prosjektet, som igjen eies av JMB Invest med John Martin Berglund i spissen.

Han sier de ikke var spesielt fornøyde med bunkeren i utgangspunktet.

– Fordi det koster penger. Vi må bygge rundt den og dypere, så det blir en betydelig ekstrakostnad, sier han til NRK.

I tillegg mister de et par leiligheter, som ville vært på bakkeplan.

– Men da det ble bestemt at den skulle bevares, måtte vi bare gjøre det beste ut av det. Så vi ble fornøyde til slutt, sier Berglund til NRK.

De nye leilighetene har en prislapp på alt fra 2.660.000 til 11.500.000 kroner.