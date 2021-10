Liten sparebank ble nedringt av nye kunder da konkurrenten ga penger til omstridt flyplass

– Det koker i Mosjøen og Vefsn for øyeblikket, for å si det mildt, sier Fredrik Hagen.

Han er avdelingsbanksjef for Grong Sparebank i Mosjøen, og skulle egentlig på høstferie i dag. Men den måtte han avlyse.

For på kontoret i Mosjøen har det eksplodert, forteller han.

– Vi bombarderes av forespørsler. Bare siden i går har det kommet inn cirka 150 henvendelser fra folk som vil bytte bank, og det kommer stadig flere. Jeg har aldri vært borti maken.

30 millioner til ny flyplass

Bakgrunnen for den enorme aktiviteten er en nyhet som kom torsdag.

Da fortalte Sparebank1 Helgeland og Sparebank1 Nord-Norge at de samlet legger 30 millioner kroner på bordet for å få flyplassen i Rana realisert.

Og da tråkket de samtidig inn i et vepsebol.

For den planlagte storflyplassen, som regjeringen har lovet 2,2 milliarder til, har på ingen måte full støtte på hele Helgeland.

Den har blitt direkte motarbeidet fra kommunene sør i regionen, som er redd for hva konsekvensene vil bli for de mindre flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen, selv om regjeringen har garantert for disse.

NRK forklarer Historien bak ny flyplass i Rana Bla videre Diskusjonen om en felles storflyplass for Helgeland strekker seg helt tilbake til 1990-tallet. I dag er det flyplass ved de tre byene Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Først var det snakk om en felles storflyplass i Drevjadalen i Vefsn, som geografisk ligger mer eller mindre midt imellom de tre tettstedene. Men Avinor skrinla prosjektet da den værmessige tilgjengeligheten og topografien ikke egnet seg for en storflyplass i området. Dermed ble prosjektet til Polarsirkelen Lufthavnutvikling ved Hauan, åtte kilometer nordøst fra Mo i Rana, stående igjen blant alternativene. I mars 2021 ble det klart at prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal Transportplan. Totalt vil flyplassen koste minst 2,8 milliarder. Regjeringen går inn med 2,2 milliarder, mens Rana kommune (450 millioner) og privat næringsliv (150 millioner) skal bidra med 600 millioner kroner. Les vår dekning av saken her Forrige kort Neste kort

– De bærer ved til bålet

Og de siste dagers hendelser står som et bevis på hvor upopulær flyplassen fortsatt er på deler av Helgeland.

– Sparebank1 Helgeland er klar over hvordan denne saken står i lokalsamfunnet vårt. Når de da går inn og legger penger i et såpass kontroversielt prosjekt, bærer de mer ved til bålet. Det innebærer en del frustrasjon i befolkningen, sier varaordfører Rune Krutå (Ap) i Vefsn.

– Burde de holdt seg unna?

– Jeg mener det, men jeg går ut ifra at de har gjort sin analyse. Da har de på en måte gjort en kalkulasjon.

Hos Grong Sparebank har de vært nødt til å forsterke kontoret i Mosjøen for å ta unna alle henvendelsene, som kommer fra både Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

– Vi har satt på to stykker på sentralbordet for å ta unna telefonene, og vi har satt på tre rådgivere i tillegg, sier administrerende banksjef Jon Håvard Solum.

Fredrik Hagen i Mosjøen visste at flyplassen kunne sette følelsene i sving, men ikke på denne måten.

– Da jeg så at Sparebank1 ville støtte flyplassen, regnet jeg med at det ville bli litt aktivitet, men ikke på denne måten. Det er nesten så man kan bli skremt, men vi takker og bukker. For oss er jo dette en gavepakke.

– Alltid trist når kunder forlater banken

Administrerende direktør Hanne Nordgaard i Sparebank1 Helgeland beklager at enkelte kunder nå velger å bytte bank. Omfanget har hun ikke oversikt over, ettersom det er en viss saksbehandlingstid for sånt.

– Det er alltid trist når kunder velger å forlate banken, men hver kunde må gjøre opp status for hva som er viktig for dem i et kundeforhold, og det har vi stor respekt for, sier hun til NRK.

– Til lags åt alle kan ingen gjera, heter det jo, konkluderer Nordgaard.

Hun er født og oppvokst i Mosjøen og bor der fremdeles. Hun er med andre ord ikke ukjent med at mange vefsninger fortsatt protesterer mot flyplassplanene i nabokommunen.

– Vi bor og lever i denne regionene og vi vet hva folk mener, så dette var vi fullt klar over.

Nordgaard forteller at Sparebank1 hvert år deler ut mange millioner av sitt overskudd til samfunnsnyttige formål over hele Helgeland.

– Vi har nettopp støttet storhallen i Vefsn, og vi har støttet storhallen i Sandnessjøen. Vi skal gi drivkraft til vekst, og vi mener flyplass-prosjektet er en vekstimpuls som passer godt inn i visjonen vår.

Hun minner også om at Sparebank1 Helgeland har mange kunder i Rana.

– Det er en tid for alt, og nå mener vi at tiden er kommet for å se på mulighetene en ny flyplassen kan gi Helgeland, i stedet for å være imot noe som er vedtatt.