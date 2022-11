Wembangomo ble tema da Glimt-treneren onsdag møtte pressen foran torsdagens europaligamøte med PSV Eindhoven.

Wembangomo mistet ballen i forkant av at Rosenborg scoret seiersmålet i 3-2-seieren mot Glimt i Eliteserien søndag. Etter kampen var Glimt-spilleren langt nede. På spørsmål om hvordan man bygger opp en spiller etter en sånn episode, tok Knutsen opp forsvarsspillerens situasjon.

– Han opplever hets og mobbing på nett, og også det som kommer inn på hans telefon. Det er utrolig skuffende. Det kan vi ikke akseptere. Vi må stå opp for ham, sa en tydelig engasjert Knutsen.

Dette er ikke første gang Wembangomo er utsatt for hets. I fjor ble en Start-supporter straffet for rasistiske tilrop mot backen, da han spilte for Sandefjord.

– Jeg hadde faktisk trodd bedre om de som støtter Glimt. Jeg trodde de hadde større raushet, fortsatte han.

Knutsen sa at Wembangomo er en av spillerne med størst X-faktor i troppen.

– Han kan skape ubalanse bakfra. Kanskje stoler vi så mye på ham at vi setter ham opp i vanskelige posisjoner slik at han mister ballen, sa Glimt-treneren og la til:

– I tillegg er han best på høyre back. Det er jeg som har satt ham på venstre.

Deretter røpet han at Wembangomo i øyeblikket er skadd og ikke spiller torsdagens kamp mot PSV. Knutsen sa også at hetsen Glimt-profilen har opplevd ikke har dukket opp nå.

– Det er noe som har pågått over tid, sa Glimt-sjefen.

Blodig urettferdig

Knutsen hevder han selv er «en analfabet» i sosiale medier. Nå gir han spillerne et klart råd.

– Mitt råd til spillerne er å ikke være der. Det er rett og slett en forstyrrende faktor, sa suksesstreneren, som er opptatt av å ta vare på egne spillere så godt som mulig.

– Vi i Glimt står sammen enten vi vinner eller taper. Det som har skjedd rundt han (Wembangomo) er blodig urettferdig. Det er mangel på kompetanse. Jeg håper dette er en pekefinger med hensyn til at vi må ta vare på hverandre, for dette har ikke vært bra, sa Knutsen.

Kaptein Patrick Berg mener også at det nå er grunn til å si kraftig ifra.

MYE TILLIT: Brice Wembangomo har fått mye tillit for Glimt, og har tidvis imponert også ute i Europa. Her i duell med Arsenals Marquinhos da lagene møttes i London i oktober. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Alle er innforstått med at det kommer kritikk mot oss som enkeltspillere og lag. Det er sånn det skal være i fotballen. Det skal være meninger, og det skal være diskusjoner, og folk skal få lov til å si ifra hvis de er uenig i noe, sa han – og fortsatte:

– Men nå føler jeg i likhet med Kjetil at vi er kommet til et punkt der vi er nødt til å si ifra, at sånn ønsker vi ikke å ha det rundt våre egne spillere og ansatte fra våre egne supportere. Hva andre supportere gjør, får andre de stå for.

Brice Wembangomo har ikke vært tilgjengelig for intervju.

Skjebnekamp

Bodø/Glimt blir enten nummer tre eller fire i europaligaens gruppe A. For å være sikre på å beholde tredjeplassen, som gir utslagskamp om retten til en plass i serieligaens cuprunde, er kun seier godt nok for mannskapet til Kjetil Knutsen.

Fjerdeplasserte Zürich, med Ole Kristian Selnæs i troppen, har ett poeng mindre enn Glimt foran den siste kamprunden. Den sveitsiske klubben avslutte gruppespillet mot Arsenal. Blir det tap der, er Glimt klare for serieligaen-spill uavhengig av resultat på Aspmyra torsdag.

Skulle både Glimt og Zürich ende på fire poeng, vil Glimt etter alle solemerker gå foran på bedre målforskjell totalt. Innbyrdes står klubbene helt likt.

