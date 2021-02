Ble straffet i rasismesak de selv løftet – frykter regelverket skaper større mørketall

– Vi vet jo at det er en del mørketall der ute hva angår hverdagsrasisme og annen rasisme og det første steget vi som samfunn må ta, er å si ifra. Da kan man ikke bli straffa for det. Det funker bare ikke.

Daglig leder i Start, Christopher MacConnacher, er oppgitt over at klubben ble sanksjonert for rasismehendelser på tribunen, ettersom de selv satte saken i søkelyset.

– Hvis vi som samfunn skal få bukt med problemer må vi rapportere det inn. Hvis ikke blir bare mørketallene enda større.

– Henger ikke på greip

I oppgjøret mellom Start og Sandefjord i slutten av oktober i fjor ble Brice Wembangomo utsatt for rasistiske tilrop fra en supporter.

Spilleren fikk med seg at det ble ropt, men ikke hva. Andre supportere meldte dette til en vekter som meldte det videre til Start-ledelsen.

«Kom deg tilbake der du kommer fra, jævla pakk» ble ropt til Brice Wembangomo da Sandefjord spilte bortekamp mot Start i fjor høst. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Supporteren fikk sitte på tribunen ut kampen, til tross for at han kom med enda et rasistisk tilrop. Start sanksjonerte selv supporteren.

MacConnacher mener at hvis Start ikke hadde løftet denne situasjonen for offentligheten ville ikke temaet eller den konkrete hendelsen blitt belyst.

Espen Auberg, NFFs juridiske seksjonsleder, forteller til NRK at det er vanskelig for ham å gå konkret inn i saken da det er et utvalg som har valgt å opprettholde en dom. Dommen ble dog mildere.

Likevel er han tydelig på at Start tjente på å løfte saken.

– Det at Start selv sa ifra har blitt lagt stor vekt på i sanksjonssaken. Den sanksjonen som er ilagt Start er vesentlig mildere enn hva de ville fått hvis de ikke hadde meldt ifra selv, sier Auberg.

MacConnacher mener det ikke er nok.

– Sånn som det er nå, vil mest sannsynlig flere og flere ikke melde ifra om eventuelle problem som skjer i forbindelse med våre arrangement, og det henger ikke på greip.

Ønsker nytt regelverk

Selv om Start taper økonomisk på å ha meldt saken om sin egen supporter, vil de gjøre det igjen om de må.

MacConnacher reagerer kraftig på at de med gode intensjoner ønsket å rette søkelyset mot denne saken, men likevel ble sanksjonert. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Det er det riktige å gjøre. Men da kan det ikke være et regelverk der som straffer klubb. Det må vi få endra.

Han håper også at forbundet vil møte dem til dialog for å legge til rette for et regelverk som ikke gjør at klubber ikke tør å melde fra i frykt for å bli sanksjonert.

– Nå som du blir straffa for å melde ifra om for eksempel rasisme som vi prater om her, så vil det selvfølgelig få en konsekvens om at både supportere og klubber potensielt kanskje holder unna informasjon. Det er jo absolutt ikke det vi trenger.

Dette sier dommen

I ankedommen skriver ankeutvalget blant annet at det er formildende at Start selv gjorde saken kjent for offentligheten, men at det ikke er nok til at klubben fritas sanksjoner.

Utvalget viser til at Start ikke varslet kampdelegaten om hendelsen, og heller ikke tok direkte kontakt med NFF før forbundet ba om en redegjørelse.

De skriver også at det er skjerpende at det ble ropt mer enn ett rasistisk tilrop og at Start ikke fjernet supporteren under kampen.

Start ble først ilagt en bot på 25 000 kroner, samt å ha bannere med «#stopprasisme» på en side av tribunen ut kommende sesong.

Etter å ha anket dommen endret ankeutvalget dommen til ingen bot, men halv tribunekapasitet ved første hjemmekamp kommende sesong. Ingen endring ble gjort for bruken av antirasistiske bannere.

Ettersom det fortsatt er usikkert hvor mange som slipper inn på tribunen ved sesongstart tidlig april, er det også usikkert om den økonomiske straffen vil være strengere eller mildere for klubben.