– Jeg er i ekstase. Dette var galskap. Jeg har aldri spilt for 22.000 før. Det er sykt, sier matchvinner Carlo Holse til Discovery.

– Jeg tror stadig vi har mulighet til å ta Bodø/Glimts andreplass og vi skal gjøre et siste forsøk for å gjøre det, sier matchvinneren til NRK.

FORTVILTE: Patrick Berg og Bodø/Glimt etter tapet Foto: Ole Martin Wold / NTB

Et utsolgt Lerkendal tok imot regjerende seriemester Bodø/Glimt i det som var en særdeles viktig batalje i kampen om medaljeplassene i Eliteserien.

Danske Holse sendte Lerkendal til himmels tre minutter før fulltid. Rosenborg er dermed ett poeng bak Bodø/Glimt på andreplass, mens de har tre poeng å gå på ned til Lillestrøm på fjerdeplass.

– Jeg er veldig skuffet, spesielt over andreomgangen, sier Bodø/Glimts danske, Albert Grønbæk til NRK.

Ble dyttet mot dommeren

Det oppsto flere tøffe dueller med knuffing og krangling mellom Rosenborg og Glimt-spillerne.

Blant situasjonene var da Hugo Vetlesen ble taklet av Carlo Holse. Brice Wembangomo svarte med å takle Ole Sæther, og da ble det anspent stemning mellom de to leirene.

MÅTTE ROES NED: Ole Sæther og Albert Grønbæk. Foto: Skjermdump / Med tillatelse fra Discovery

Grønbæk meldte seg på i situasjonen, og dyttet Ole Sæther inn og mot dommer Kristoffer Hagenæs. Sæther svarte med å dytte Grønbæk.

– Jeg opplever at jeg får en del sene taklinger på meg og forstår ikke helt hvorfor den som takler meg ikke får mer tilsnakk enn det han gjør. Da står Albert i veien og da er det bare å få fjerna han og prate med dommeren, og da blir det en liten situasjon ut av det, sier Ole Sæther til NRK.

– Det er ikke noe jeg legger i, sier Grønbæk til NRK.

– Hva synes du om rammen på kampen da?

– Det var selvfølgelig mega fett. Det var en utrolig fet anledning å spille i.

Gikk ut mot egne spillere

Vertene var ubeseiret på hjemmebane denne sesongen, og hadde kanskje den beste muligheten til å slå de gulkledde på flere år.

Men Runar Espejord stilnet et feststemt Lerkendal.

Et presist innlegg fra Amahl Pellegrino fant pannebrasken til Runar Espejord, og det tok fullstendig av i Glimt-svingen på tribunen.

STOR ANLEDNING: Slik så Lerkendal ut før kamp. Foto: Ole Martin Wold / NTB

1-0 sto det til pause og det var en irritert Rosenborg-trener Kjetil Rekdal som gikk ut mot egne spillere i et intervju med Discovery.

– Er det flere spillere som har mye å bevise etter den første omgangen?

– Det er korrekt. Vi spiller for mye bakover og vi vender ikke spillet som vi skal. Bodø/Glimt er nesten ikke inne i 16-meteren vår, de har ballen en del, men de er ikke der. Vi er upresise og må opp mange hakk, sa Kjetil Rekdal.

– Vi lot Glimt styre kampen for mye. Vi snakket om det i pausen. Da vi kommer ut i andreomgang og gjør det vi skal gjøre blir kampen helt annereldes og da ser du at vi er er et bra fotballag som har ganske bra power, var Rekdals dom til NRK etter kampen.

IRRITERT: RBK-trener Kjetil Rekdal. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Og det var et Rosenborg med en ny giv som kom ut, og i det 73. minutt kom utlikningen.

Innbytter Stefano Vecchia flikket Edvard Tagseth gjennom. Han fikk, med litt hell, dyttet ballen videre til Carlo Holse, som banket inn 1-1.

– Det er fullt fortjent at Rosenborg har spist seg inn i denne kampen, sa Discoverys fotballekspert Jonas Grønner.

Jubelscenene på Lerkendal ble likevel kortvarig. Tre minutter senere hadde Pellegrino notert seg for to målgivende, da han fant Hugo Vetlesen som fikset ny Glimt-ledelse.

SCORET IGJEN: Casper Tengstedt har scoret 13 mål på 12 kamper siden overgangen i sommer. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Men kun ett minutt etterpå, i det 77., scoret Casper Tengstedt igjen på Lerkendal, som han nå har gjort de siste fire kampene.

– Det er en vanvittig fotballkamp vi har her. Dansken fornekter seg ikke. Han scorer hver eneste gang han slippes løs fra RBK-supporterne, sa Discovery-kommentator Asbjørn Myhre.

Og tre minutter før slutt ble klimaks nådd på Lerkendal da Carlo Holse banket inn 3-2 og vinnermålet mot Bodø/Glimt.

– Jeg synes egentlig at vi løfter oss på flere parametere i forhold til det vi gjør på torsdag (mot Zürich). Også klør jeg meg litt i hodet at vi reiser herfra med ingenting, for det føler jeg er litt skuffende og litt mangel på kynisme i avgjørende situasjoner som straffer oss unødvendig og brutalt i dag, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.