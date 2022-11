Ap-politiker trosset eget parti – hevder de svarte med å kalle han psykisk ustabil

Arbeiderpartiet er i hardt vær.

Partiet har over tid hatt lav oppslutning på målingene. På NRKs egne målinger har de ligget under 20 prosent de siste månedene.

I Bodø har partiet sin egen krise.

Ap-politiker og universitetslektor Thor Arne Angelsen har meldt seg ut av partiet. Årsaken er reaksjonene han fikk etter han gikk mot sitt eget parti og fremmet sitt eget forslag i bystyret i sommer.

Da skal angivelig politikere i Høyre og Frp ha blitt advart mot å stemme på forslaget fordi Angelsen ble påstått å være psykisk syk, noe som Angelsen benekter.

Da Angelsen varslet om dette til Ap sentralt, ble varslene henlagt.

De siste dagene har Avisa Nordland og flere andre medier omtalt saken.

Gikk mot eget parti

Saken startet i bystyret i Bodø 16. juni tidligere i år.

Der bestemte skolepolitiker Thor Arne Angelsen seg for å trosse sitt eget parti.

Årsaken var at han ville sikre skolene i Bodø mer penger.

Han foreslo å redusere kommunedirektørens forslag til kutt i bodøskolen fra 17 til 11 millioner kroner:

Sammen med hans stemme ville opposisjonen sørge for flertall i saken.

Sammen med hans stemme ville opposisjonen sørge for flertall i saken.

Men da begynte også bråket. Et bråk som involverer politikere i flere partier.

Og angivelige beskyldninger om at Angelsen ikke kunne bli tatt på alvor på grunn av sin psykiske helse.

OPPTATT AV BARN OG UNGE: «Thor Arne vil jobbe hardt for at barn og ungdom har tilgang til både lokaler, instruktører og arrangementer som kan gi dem både glede og undring i hverdagen», sto det i presentasjonen av Thor Arne Angelsen på Ap sin hjemmeside. Siden er nå slettet. Foto: Skjermdump / Arbeiderpartiet.no

Høyre og Frp underbygger Angelsens anklage

Denne dagen i juni satt Tommy Wisth og partifellene i Fremskrittspartiet og diskuterte sakene som skulle opp i bystyret.

Han forteller at gruppeleder Anne Mari Haugen i Arbeiderpartiet plutselig banket på døren til møterommet.

Hun skal ha bedt Wisth bli med inn på kontoret sitt.

– Hun ba meg om å ikke stemme på forslaget til Angelsen, sier Wisth.

Haugen skal ifølge Wisth ha fortalt ham at Angelsen led av en alvorlig psykisk lidelse.

– Haugen sa vi måtte tenke på at denne saken kunne komme i avisen, og at vi måtte tenke på familien hans, fortsetter han.

Tommy Wisth er gruppeleder for Frp i Bodø. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Til tross for at han ble bedt om å holde opplysningene for seg selv av Haugen, delte Wisth disse med bystyregruppen til Frp.

– De andre ble sjokkerte, sier Wisth.

Etter å ha diskutert saken internt, ble partigruppen enige om å likevel stemme for Angelsens forslag.

– Fordi det var i tråd med vår politikk.

NRK har sendt en rekke spørsmål til Anne Mari Haugen i Arbeiderpartiet om hendelsesforløpet denne dagen, uten at disse har blitt besvart.

– Jeg har gitt mine svar til Arbeiderpartiet i forbindelse med varselet. Etter en grundig behandling er saken konkludert, og jeg ser derfor saken som avsluttet. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver hun i en e-post til NRK.

Varsleren Thor Arne Angelsen Tidligere bystyremedlem for Arbeiderpartiet i Bodø Disse har blitt varslet mot Ida Pinnerød Ordfører i Bodø for Arbeiderpartiet

Anne Mari Haugen Bodø Arbeiderpartis gruppeleder i bystyret

Ola Smeplass Varaordfører i Bodø for Senterpartiet

Ingrid Lien Bodø Senterpartis gruppeleder i bystyret Andre Tommy Wisth Gruppeleder for FrP

Joakim Sennesvik Gruppeleder for Høyre

Hevder ordføreren bekreftet påstanden

Omtrent på samme tid skal gruppeleder Joakim Sennesvik i Høyre ha fått besøk.

Nå var det Senterpartiets gruppeleder, Ingrid Pauline Lien, som ville ha en prat, forteller Sennesvik.

– Lien sa at det hadde oppstått krise i posisjon fordi Angelsen vurderte å fremme et forslag som ikke hadde støtte i gruppen, sier Sennesvik.

– Vi ble bedt om å ikke ta forslaget på alvor på bakgrunn av at han var psykisk syk.

NRK har også sendt spørsmål til Ingrid Pauline Lien i Senterpartiet om hendelsesforløpet, men disse har ikke blitt besvart.

Joakim Sennesvik er gruppeleder for Høyre i Bodø. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Sennesvik sier at det var en vanskelig situasjon å håndtere for ham, siden han måtte forklare for sin bystyregruppe hvorfor de eventuelt ikke skulle stemme på forslaget.

Sennesvik forteller at han gikk til ordfører Ida Pinnerød (Ap) og forklarte at dette var en vanskelig situasjon å forholde seg til.

– Da fikk jeg samme forklaring av henne. Det var angivelig av hensyn til ham og familien.

Les svaret fra ordfører Ida Pinnerød lenger ned i saken.

Avviser påstandene om psykisk helse

Høyre endte også med å stemme for Angelsens forslag. Sennesvik sier at det var fordi forslaget var helt i tråd med deres politikk.

Sammen med Rødt og Venstres stemmer fikk forslaget fra Angelsen flertall.

Resultatet?

Angelsen sitter nå på bakerste benk i bystyresalen, etter at han meldte seg ut av Arbeiderpartiet i oktober.

– Når jeg forteller folk om alt hva som skjer, er det ingen som tror meg. Det ville ikke jeg heller ha gjort, om jeg ikke hadde nettopp opplevd det selv, sier Angelsen til NRK.

Thor Arne Angelsen, her avbildet i NRKs radiostudio da han var gjest gjennom sin rolle som universitetslektor ved Nord universitet. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Han sier at han var forberedt på å være «politisk død» etter å ha gått mot sitt eget parti i bystyret.

– Men jeg var overhodet ikke forberedt på situasjonen etter det. Bare det å antyde at mental uhelse gjør deg uegnet til å bidra i politisk arbeid er skammelig. At noen ville våge å lyve om noen andres psykiske helse for å vinne en politisk sak er uforståelig og uakseptabelt.

Varslet partiene sentralt

I slutten av oktober meldte Angelsen seg ut av Arbeiderpartiet.

Samtidig sendte han to varsler på flere sider til henholdsvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet sentralt.

Dessverre har jeg ikke tillit til at Bodø Arbeiderparti/Senterparti vil være i stand til å behandle denne saken med det alvor og - ikke minst - den grundighet som saken krever. Thor Arne Angelsen i varslene

Varslene retter seg mot de to gruppelederne Haugen (Ap) og Lien (Sp) på bakgrunn at det som skal ha skjedd i gruppemøtene.

I tillegg er det varslet mot ordfører Pinnerød (Ap) og varaordfører Ola Smeplass (Sp), som Angelsen mener må ha vært kjent med hendelsene, uten å ha grepet inn for å stoppe det.

Varaordfører Ola Smeplass avviser overfor NRK at han kjente til at Høyres gruppeleder skal ha blitt oppsøkt av Ingrid Pauline Lien.

– Jeg burde ha varslet mye tidligere. Av ulike grunner gjorde jeg ikke det, sier Angelsen til NRK.

I Arbeiderpartiets retningslinjer mot trakassering står det i §1: «Arbeiderpartiet har nulltoleranse overfor all form for trakassering …».

Etter 14 dagers behandling konkluderte varslingsutvalget i både Arbeiderpartiet og Senterpartiet med at det ikke hadde skjedd brudd på retningslinjene for trakassering.

Fra: Mari Aaby West, assisterende partisekretær Til: Thor Arne Angelsen Sendt: 11. november Emne: Behandling og konklusjon av varsel (...) Etter en helhetsvurdering av informasjonen som er behandlet har vi konkludert med at Arbeiderpartiets retningslinjer mot trakassering ikke er brutt. Med dette anser Arbeiderpartiet saken som lukket.

I konklusjonen skriver assisterende partisekretær Mari Aaby West i Arbeiderpartiet at man har «innhentet informasjon om Senterpartiets samtaler fra gruppelederne i H og Frp, etter godkjenning fra dem».

Hevder de ikke ble kontaktet

En lignende ordlyd finner man i konklusjonen fra Senterpartiet, signert generalsekretær Knut M. Olsen.

Fra: Knut M. Olsen, generalsekretær Senterpartiet Til: Thor Arne Angelsen Sendt: 11. november 2022 Emne: Konklusjon på varsel om trakassering fra Thor Arne Angelsen mottatt 29. oktober 2022 (...) Senterpartiets oppfatning er at vår gruppeleder ikke har benyttet svertende personkarakteristikker i forbindelse med den omtalte saken 16. juni 2022. Senterpartiets konklusjon er derfor at det i denne saken ikke har vært brudd på partiets etiske retningslinjer. Saken anses som avsluttet.

«I tillegg har vi hatt samtaler med gruppeleder i Høyre og Fremskrittspartiet», står det i e-posten.

De to gruppelederne bekrefter begge å ha blitt oppringt av generalsekretær Olsen i Senterpartiet.

Knut M. Olsen er generalsekretær i Senterpartiet. Foto: NRK

– Jeg fortalte min versjon av saken. Da spurte han om han kunne videreformidle det til Arbeiderpartiet. Men jeg hørte aldri noe direkte fra Arbeiderpartiet, sier Sennesvik (H).

Han beskriver konklusjonen om at ingen etiske retningslinjer var brutt, som overraskende.

– Derfor har jeg har valgt å stå frem for å støtte Thor Arne. Denne oppførselen hører ikke hjemme noe sted, sier Sennesvik.

Også Wisth (Frp) forteller at han aldri ble kontaktet av Arbeiderpartiet.

– De avsluttet saken uten å snakke med meg eller Sennesvik. Når de sier at det har vært en grundig og god prosess, og jeg vet at de ikke har kontaktet meg, syns jeg det er kjemperart.

Vil ikke kommentere saken

NRK har stilt ordfører Ida Pinnerød (Ap) en rekke spørsmål knyttet til hendelsesforløpet og påstandene som skal ha blitt framsatt mot Angelsen.

Pinnerød svarer kun følgende:

– Arbeiderpartiet har konkludert med at jeg ikke har brutt partiets retningslinjer mot trakassering, og jeg allerede svart til Avisa Nordland at jeg ikke kjenner meg igjen i de beskyldningene og karakteristikkene som har kommet min vei i denne saken. Jeg har ikke noe mer å tilføye.

NRK har også rettet en rekke spørsmål til assisterende partisjef i Arbeiderpartiet, Mari Aaby West, som undertegnet konklusjonen på varslet fra Angelsen.

Blant annet om de ikke tror på Angelsen, eller om de mener at det som har kommet frem ikke bryter med partiets retningslinjer. I tillegg har hun fått spørsmål om hvorfor partiet ikke har vært i kontakt med Sennesvik og Wisth.

Ole Martin Buene er kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet. Foto: Tine SA

Kommunikasjonssjef Ole Martin Buene svarer på vegne av Aaby West:

– Vi kan ikke kommentere på innhold eller omstendighetene rundt konkrete varsler.

– Jeg kan si, på generelt grunnlag, at alle varslingssaker i Arbeiderpartiet håndteres grundig og etter tydelige retningslinjer. Dette innebærer blant annet at ekstern juridisk kompetanse er med på prosessen, at den/de som varsler og den/de som blir varslet på blir grundig hørt ut, og at det hentes inn dokumentasjon og/eller uttalelser fra andre eventuelt involverte.

Lørdag skrev Nettavisen om nok et varsel Arbeiderpartiets partikontor mot ordføreren i Bodø. Her hevder Pinnerøds tidligere varaordfører, Synne Bjørbæk i Rødt, som påstår at Ida Pinnerød tilbake i 2016 og 2018 svarte på politisk uenighet mellom de to med å fortelle andre i bodøpolitikken at Bjørbæk var mentalt syk: