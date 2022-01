Mia Skogstad (20) er en av dem som har kjøpt bolig i Bodø det siste året.

Det er hun ikke alene om.

Byen er i vinden og har hatt den sterkeste prisveksten på boliger i landet det siste året.

Skogstad begynte på lærerutdanning høsten 2020. Hun skulle være i byen i minst fem år.

Mia Skogstad går på lærerutdanning i Bodø og har kjøpt leilighet for å bo i under studietiden. Foto: Privat

– Familien hadde sett på leiligheter som var til leie. Men enten så de ikke fine ut eller så var de for dyre. Så begynte vi å se på muligheten for å kjøpe.

I januar kjøpte hun derfor, med hjelp av foreldrene, ei toroms leilighet sentralt i byen.

For den måtte hun punge ut mer enn 300 000 over takst.

Forventer mer moderat vekst i 2022

– Boligprisveksten i 2021 i Bodø skiller seg kraftig ut fra resten av landet og ligger hele 4,3 prosentpoeng foran Kristiansand, melder Eiendom Norge.

Sammen med nabokommunen Fauske har Bodø en oppgang på 13,3 prosent.

Etter Bodø på lista kommer Kristiansand med 9 prosent og Trondheim med 8,7 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklinga i 2021 med en oppgang på 2,2 prosent etterfulgt av Ålesund på 3,7 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: Ekspandér faktaboks Oslo 84. 946

Ålesund 33. 203

Trondheim 52. 546

Kristiansand 34. 152

Bodø/Fauske 47. 649 ___________________________________________________________ Vær oppmerksom på at kvadratmeterpriser ikke nødvendigvis gir er godt uttrykk for prisforskjellene mellom byer. Byer med stor andel leiligheter i blokk får ofte høyere kvadratmeterpriser enn byer med større innslag av eneboliger selv om eneboligene kan ha høyere totalpris enn leilighetene. Årsaken er at prisen pr kvadratmeter typisk er høyere for en 70 kvadratmeter blokkleilighet enn en 200 kvadratmeter enebolig. I Oslo er for eksempel 73 % av boligene i blokk, mens tilsvarende tall for Trondheim er 41 % ifølge SSBs boforholdsundersøkelse. Kilde: Eiendom Norge ved Henning Lauridsen.

– Vi venter at det i 2022 fortsatt vil være forskjeller i boligprisutviklingen i ulike deler av landet, men at prisutviklingen vil være betydelig mer moderat enn i 2021.

– Først og fremst på grunn av høyere renter, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Bildet er hentet fra Finn-annonsen, og viser stua i leiligheten som Mia Skogstad kjøpte i januar 2021. Foto: Skjermdump Finn.no / Dina Jeanette Danielsen

– Solgt rekordmange boliger

Daglig leder for DNB Eiendom i Bodø, Simon Fjordholm, sier det er flere årsaker til den kraftige økninga i Bodø.

– Det er nok mange faktorer som spiller inn, og litt tilfeldigheter.

Daglig leder for DNB Eiendom i Bodø, Simon Fjordholm. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Han peker på lave renter og for få boliger til salgs som noen av årsakene. Byggebransjen har også vært aktiv og kvaliteten på mange boliger er forbedra, ifølge megleren.

– Bodø er en attraktiv by, og i koronaperioden har vi solgt rekordmange boliger. Boligene har gått fort, og det har ikke bygd seg opp en buffer, det har rett og slett vært for lite boliger ute til salgs.

Fjordholm tror likevel ikke på at prisveksten fortsetter inn i dette året.

– Men det er ikke så enkelt å spå prisene. Jeg hadde ikke sett for meg denne prisveksten for ett år siden, sier Fjordholm i DNB Eiendom.

Brukte forkjøpsrett

Det var mange om beinet på den sentrumsnære leiligheten.

– De ville ha 2,3 millioner. Vi bydde mot en annen, og det var flere som var interesserte.

Moren var medlem i Nobl (boligbyggerlag) og har lang ansiennitet. De fikk dermed kjøpt leiligheta med forkjøpsrett. Det endte likevel 300. 000 over takst.

Mia feira 20-årsdagen i egen bolig. Hun var 19 år da hun kjøpte leiligheta i sentrum av Bodø. Foto: Privat foto

Med 8000 kroner i fellesgjeld i måneden i tillegg til lån og strøm blir det litt å betale på for studenten

– Jeg visste jo at det er dyrt å bo sentralt. Men jeg synes det går greit. Jeg har studielån og tre jobber. Og når jeg ikke har bil føles det bra å bo sentralt.

Bodø er byen med sterkest prisvekst i 2021. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Føler seg heldig

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3 956 450 kroner ved utgangen av 2021.

Mia Skogstad er fornøyd med å bo i sentrum av Bodø. Prisene er hun ikke like fornøyd med.

– Jeg synes det er ganske kjipt at det skal være så dyrt for unge å bo her. Spesielt siden vi skal bli kulturhovedstad. Det blir mer attraktivt for eldre å bo her med tanke på boligprisene.

Skogstad føler seg svært heldig som er inne på boligmarkedet.

– Jeg hadde ikke klart det uten foreldrene mine. Jeg har venner som ikke får tak i bolig, og det er veldig kjipt.